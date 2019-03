14 millió forintról indul az Elegance felszereltségű Lexus ES300h, mely alapáron sokat ad. Például bőrülést, LED-es fényszórót, parkradarokat az autó mindkét végén, távolságtartós tempomatot és kétzónás klímát is, valamint kulcs nélküli bejutást. Félmilliós felára van az Elegance Plus felszereltségnek, melyben már van navigációs rendszer is, mert ugye japán autó révén itt egyenként sorolt opciós tételek helyett csomagokban kell vásárolnunk a jóságokat.

Bő 19 milliós árával a kínálat legtetején trónol a Luxury felszereltség, amiben már ott a 24 LED-del világító, szépen kitakargató okosfényszóró, a több fokozatban szellőztethető és fűthető bőrülés, a 10 hangszóróssal szemben 17 hangszórós Mark Levinson hifi, valamint elektromos csomagtérajtó. Meg persze egy rakat vezetőt támogató asszisztens a svátartótól a holttérfigyelőn át a hátsó keresztforgalmat figyelő rendszerig.

A Lexus ES300h és vetélytársai – Listaár, forint Lexus ES300h (218 LE) 13 990 000 BMW 530e Limousine (252 LE)* 16 727 000 Mercedes-Benz E 300 e EQ Power (211+122 LE) 17 287 240 Volvo S90 T8 Twin Engine (390 LE) 22 450 000

* BMW 530e Green Edition modellt most lehet 14 990 000 forintért is zsákmányolni ülésfűtéssel, okos fényszóróval és a zöldrendszámos előnyökkel.