Nincs igazi váltója, nem hátsókerék-hajtású és dízel sem készül belőle. A Lexus mást gondol a nagy üzleti modellekről, mint az európai sikermodellek. Bejöhet a számításuk?

Röviden – Lexus ES 2019 Mi ez? Ötméteres limuzin. A Lexus ES hetedik generációja, Európában most mutatkozik be, egyben leváltja a GS-t is. Mit tud? Tágas, kényelmes utastere kiegyensúlyozott menetdinamikával társul. Benzines modellek mellett hibridként is elérhető Mibe kerül? 2018 őszén derül ki az ára Kinek jó? Annak, aki hagyományos karosszériaforma mellett keres kényelmes autót a prémium kategóriában

Épp indultunk a 2018-as Lexus ES nemzetközi menetpróbájára Nashville-be, amikor hallottam a hírt, hogy légszennyezettség miatt korlátozást vezetnek be a dízelüzemű járművek használatára május végétől Hamburgban. Ez az első németországi korlátozás a dízelek számára, amióta a szövetségi bíróság februári döntésével lehetővé tette, hogy kitiltsák az ilyen járműveket a szennyezett levegőjű városokból. Egy cég biztosan örül ennek a hírnek.

Ha ügyesen sáfárkodik a Toyota és prémiummárkája, a Lexus, legnagyobb hibridgyártóként szép sikereket érhet el a közeljövőben Európában, ahol prémium modelljeik eladásai eddig nem okoztak válságértekezletet a dízeleladásokat uraló német triumvirátus igazgatótanácsaiban.

Az új Lexus ES a BMW 5, az Audi A6 és a Mercedes-Benz E-osztály vásárlóit is célozza, kiszolgálva a Lexus GS-t használók új autó iránti igényét is, mivel utóbbi gyártása megszűnik. Nem új modell ez, 1989 óta létezik, de Európában eddig nem forgalmazták, most, a hetedik generáció bemutatásával párhuzamosan nálunk is piacra kerül. A korábbinál tágasabbnak, csendesebbnek és biztonságosabbnak ígéri a gyártó az ES-t, amely a márka harmadik legnépszerűbb modellje volt 2017-ben, az RX és az NX mögött.

Nem véletlen, hogy az USA-ban ismerkedhettünk vele, ott a Lexus a második legnépszerűbb prémium márka Mercedes mögött, megelőzve a BMW-t és az Audit.

Külső Miközben hasonlít a hatodik generációra, le sem tagadhatná az új Lexus ES, hogy friss vonalait bátyjától, az LS-től örökölte, fizimiskájuk nagyon hasonló. A tervezők lendületes ívet húztak a tetőnek, igyekeztek kupésnak rajzolni azt, a dinamikát pedig az alacsonyra engedett a motorháztetővel fokozni. Kapott jó sok krómdíszt is. Persze a lényeg az autó orrkiképzése, keskeny LED-es fényszóróival és orsó alakú hűtőmaszkjával. A hagyományos modellnél látható, a Lexus-emblémából kiinduló díszlécekkel szemben a sportos F-Sport variáns hűtőnyílását fekete színű, keresztirányú mintázat határozza meg. Nem csak ebben más az F-Sport, egyedi hátsó légterelőt kapott és a többi modell 17 és 18 colos kerekeivel szemben 19 colos felniken gördül. (Senkit ne lepjen meg, ha a fotókon más összeállítást lát, a rendezvényen az autók prototípusok, és mindenféle kivitelben láthatóak voltak.) Az immár globális modellnek tervezett ES elsőkerék-hajtású, motorja elöl, keresztbe beépítve kerül a kasztniba, amely így több helyet ad az utastérnek. A hetedik generációs Lexus ES hosszabb (+65 mm) 4975 mm, alacsonyabb (-5 mm) 1445 mm és szélesebb (+45 mm) 1865 mm, mint elődje – de ezzel a mérettel a GS fölé is nőtt. Tengelytávolsága 50 mm-t bővült, így 2870 milliméteres. Csomagtartója 454 literes, amiből nem vesz az akkumulátorcsomag sem, mivel azt a hátsó ülés alatt helyezték el. Nem csak a méretei mondják ezt, a valóságban is nagy autónak látszik az ES. Rendkívül elegáns, komoly autó benyomását kelti, de barátságos, nem számítasz rá, hogy valami rosszarcú vezeti majd.

Belső Meglepően tágas a 2019-es Lexus ES. Az nem csoda, hogy egy közel ötméteres limuzinban az elöl ülők nagy helyet kapnak, de itt hátul is óriási a tér. 178 centis magasságommal magam mögött úgy fértem el, hogy a térdem előtt nagyarasznyi hely maradt. Ugyanakkor a lábfejeknek akkor is jut hely az első ülés alatt, ha azt mélyre engedi a vezető. Hátul a fejtér 180 centis magasságig kényelmes. Vaskosak és fotelszerű puhaságot nyújtanak az ES első ülései, a lábtámaszok hosszúak, hosszú úton is kényelmes helyet kapunk. Ha az F Sport variánsban ülünk, ott feszesebb tömésű és határozottabb oldaltartású üléseket találunk, ráadásul jól mutat a sportos modell logója a fejtámlába préselve. Mindkét változat kormánya kellemesen kisméretű, az F Sporté az ideális fogáspontoknál perforált, így segítve a határozottabb irányítást gyors kanyarokban. Nem minden ilyen tökéletes azonban az ES-ben. Egyes gombok nem illenek egy ilyen értékű autóba, ahogy néhány műanyagpanel is nagyon olcsó hatású. Azért meglepő ez, mert a hangszórórácsok, vagy épp a belső kilincsek viszont különösen szépen kidolgozottak. Az összeszerelésben nem láttunk hibát az egynapos próba alatt. A GS-hez képest a prémium modellekre jellemző masszívságérzet volt gyengébb. Ezt azonban ellensúlyozza a sokféle szép színkombináció, a választható fém-, fabetétetek sora. Digitális jelzésből nincs hiány az ES utasterében: a központi, 12,3 colos képernyőn követhetők a fedélzeti rendszerek, mint a hifi, klíma, navigáció, kamerák információi. A kijelző képe kissé elnagyolt, a tapipados vezérlés pedig megszokást igényel, a menü viszont gyorsan kezelhető. Tetszetős a digitális műszeregység, amely különböző képpel jelenik meg a különböző üzemmódokban. Az F Sport kivitel esetében manuális váltáskor a teljes fordulatszámmérő felvillantásával jelzi a kapcsolás szükségességét. Az ES is megörökölte az LS óriási head-up display-ét, amely 260 x 97,5 mm-es területen mutatja meg a vezető számára legfontosabb infókat. A hetedik generációs ES-ben debütál a Lexus Safety System + legújabb változata, amely immár a kerékpárosokat is képes azonosítani nappal, a járművek és a gyalogosok mellett, míg a radar javításával éjszaka hatékonyabban érzékeli a gyalogosakat. Szintén az ES-ben debütál a Mark Levinson PurePlay. Az új hifi 17 hangszórót használva igyekszik kiváló hangélményt adni az autóban. Ehhez azért nagy segítség, hogy az utastér igen csendes, a motortól eleve kevés zaj érkezik, de a futóműtől sem jönnek hangok és a szélzaj is minimális a kabinban, az aktív zajcsökkentés már csak hab a tortán.

Technika Míg Oroszországban és más keleti piacokon 2018 szeptemberétől megjelennek a V6-os benzinmotorral hajtott ES 350 és a négyhengeres benzinmotoros ES 250 / ES 200 modellváltozatok is, Magyarországon csak hibrid hajtáslánccal kerül piacra az új Lexus ES, így erre a modellre koncentráltunk a rövidke vezetési lehetőség alatt. Az ES 300h-t öntöltő modellnek hívja a Lexus, azaz nem tölthető konnektorról, de lassításkor képes energiát visszanyerni és azt akkumulátorban tárolni. Mint Kadzsino Jaszuótól, az autó főtervezőjétől megtudtuk, egyelőre nem is terveznek konnektorról tölthető variánst, aki olyat akar, annak a Toyota Priust ajánlják. Amit szintén ő rajzolt és mellesleg a hétköznapokon is hajt. A hibrid modellben 2487 köbcentis soros négyhengeres benzinmotor szerepel, amely Atkinson-rendszer szerint üzemel, amikor visszafogottan hajtunk, de ha padlógázt adunk, akkor a hagyományos vezérlési metódus lép életbe. A korábbinál kisebb és könnyebb motor különlegességei közé tartozik az elektronikus vezérlésű termosztát és a változó szállítási képességű olajszivattyú is. Nem mondhatnánk, hogy kihegyezték volna, 178 lóerős teljesítménye inkább az örökkévalóságnak szól, a motor maximális nyomatéka 221 newtonméter 3600-5200-as fordulatszámok között. Emellett természetesen ott van a generátorként is működő villanymotor a maga 202 Nm nyomatékával, illetve nikkel-metál-hidrid akkumulátor. Az akkucsomag és a hűtőrendszer kisebb és könnyebb, mint eddig, ezért is kerülhetett a csomagtartó aljából a hátsó ülés alá. Hagyományos sebességváltója nincs, helyette bolygókerekes osztóműből, a parkoló és az ellenirányú egységből épülő, a korábbinál kisebb szerkezet végzi a nyomatékátvitelt. A folyamatosan változó áttételű váltó képes hat előre beprogramozott fokozatot is szimulálni, ha a vezető manuálisan kapcsolgatna. A hajtáslánc rendszerteljesítménye 218 lóerő, amely 1,7 tonnát mozgat.

Vezetés Ami azonnal feltűnik, hogy sokkal közelebb van a hagyományos modellekhez a hibrid ES vezethetősége, mint az eddigi Toyota/Lexus hibrideké. A bolygóműves áttétel miatt persze továbbra is más a gyorsulásérzés, hiszen nem szakítják meg váltások, és az egyébként alacsony fordulaton észrevétlenül működő motor hirtelen felzúg, ha gázt adunk, de sokat finomodott a működése. Sokkal kevésbé nyúlós érzést kelt gyorsuláskor az autó, lineárisabban épül fel a teljesítmény, mint korábban. Hasonlóan jó a fékezés metódusa is, nem érezni az átmenetet a villanymotoros és a valóban a féktárcsákkal történő lassítás között. Az alap Lexus ES 300h nem hazudtolja meg a látványt, nagy limuzinként viselkedik az úton. Az elöl MacPherson rugóstagokból, hátul pedig több lengőkaros felfüggesztésből álló futóműve kényelmes hangolású és a legtöbb úthibával könnyedén elbánik. Nagyon kiegyensúlyozott, nyugodt autó, de nem is vágyik rá az ember, hogy száguldjon. A vezetési élmény elsősorban a kormányműnek köszönhető, amely ugyan kevés visszajelzést ad, de kellően direkt az áttételezése, hogy élvezet legyen kanyargós úton furikázni. Míg az elődben a kormányoszlopon volt a szervomotor, itt közvetlenül a fogaslécet mozgatja. Az F Sport kivitel nem csak a látványról szól, vezetni is izgalmasabb, adaptív futóműve van. A dinamikus vezérlésű lengéscsillapítók feszességét számos adat, köztük a hossz- és keresztirányú gyorsulás, a sebesség, a kormányelfordulás szöge, a motorvezérlő, a menetstabilizáló rendszerek alapján hangolja a rendszer. Az eredmény pedig érezhetően stabilabb viselkedés, izgalmasabb kanyarodási képesség – persze egy nagy túrakocsi mértékével. Ebben szerepe van az üzemmódválasztónak is. Az egyszerűbb modellben Eco, Normal és Sport mód között lehet variálni, befolyásolva a gázreakciót, „a sebességváltási pontokat”, és a szervorásegítés mértékét, de változik a klíma működése is. Az adaptív csillapítással szerelt változatoknál Eco, Normal Sport S, Sport S+ és Custom üzemmódok között lehet kapcsolni, a pagodatetőszerű műszerfalból kiálló szarvkapcsolóval. Biztos lesz, aki az eleve takarékosságra hangolt autóból akar még kisebb fogyasztást kifacsarni az Eco móddal, én inkább Sport+ módban érezhető dinamikusabb viselkedést díjaztam. Így már nemcsak környezettudatos közlekedési eszközként tudtam tekinteni az ES 300h-ra, hanem kedvem lett volna Tenessee állam kanyargós országútjain még tovább hajtani a kocsit. Jó munkát végzett Ito Josiako, a Lexus első számú tesztpilótája, aki, mint elárulta, a fejlesztés során igyekezett minél többet átemelni az LC sportkupé viselkedéséből az ES-be.