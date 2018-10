Annyira szép és izgalmas a dizájn, hogy szinte fel se tűnik az a tucatnyi apró ergonómiai probléma, ami nyilván ott van a kocsiban, hisz francia.

Röviden – Peugeot 508, 2018-as modell Mi ez? Középkategóriás autó, öt ajtóval, de kupés stílusban, egyelőre dízellel és benzines motorral, de jövőre már konnektoros hibrid kivitelben is Mit tud? Szép és a helykínálata is jó. A futómű, kormányzás, útfekvés remek, a motorokat viszont fojtogatja az Euro 6 és a nyolcfokozatú automata váltó Mibe kerül? 8,9 millió lesz az induló ár, másfél literes, 130 lóerős dízellel, kézi váltóval, sok extrával Kinek jó? Stílusos üzleti pszeudo-limuzin, illetve hamarosan stílusos családi kombi, végre felrázza valami a beszürkült középkategóriát!

Utoljára a Mazda 6 hozott ekkora élénkülést a középkategóriába – viszont szemben a kívülről csodaszép, belül elég szürke japánnal a Peugeot 508 az utastérben is friss, élénk, izgalmas autó. A forma kíván ugyan némi áldozatot a praktikum terén, de mivel a Passat-Mondeo kategória amúgy is hatalmasra püffedt az utóbbi időkben, az 508 még a maga szűkösségével is épp eléggé tágas négy felnőtt és sok csomag elfuvarozgatásához. No meg hamarosan jön belőle a kombi is.

Ötajtós, de szedánnak látszik az új Peugeot 508

Külső A dizájnt az idén 50 éves 504-es modell ihlette. Szerencsére a Peugeot nem a bumfordi fenekű szedánt, hanem a sokkal menőbb seggű kupét vette alapul a forma megalkotásához. Ezért is kellett egy kicsit csalni, és nem igazi szedánt, hanem valamiféle ötajtós kupé-limuzint készíteni a teljesen hagyományos négyajtós kifutott 508 utódjaként. Az új modell rövidebb is elődjénél, a tengelytávja is szűkebb egy picit és elképesztően alacsony: hihetetlen, de az 508 még a 208-asnál is alacsonyabb! A részletek is nagyon rendben vannak. A menetjelző fény határozott de nem bazári, profilból majdnem olyan izgalmas a cikkcakkos, aerodinamikára fittyet hányó, agresszív orrkiképzés, mint az Alfa 159-esé volt anno. (Az alaktényező ennek ellenére jó: 0,26.) Az oroszlán felett az 508 felirat az 504-es tipográfiájával készült. A legjobb, hogy a kocsi fenekénél sem fogyott el a tervezői lendület, a fekete sávba ágyazott, az 504 kupé fénycsíkjait érdekesen tükrözve felvonultató hátsó lámpák gyönyörűek. A kipufogóvégek elrendezése utal a motorváltozatra: a két, egymás melletti csővég a nagy dízel, a két szélre tolt csövek jelzik a benzinest, a kis dízelé pedig szögletesek. Hihetetlen és nagyon szimpatikus, hogy még egy ilyen mókás nördségre is volt energia és pénz a tervezés során.

Belső Az utastér kialakítása méltó az extravagáns külső dizájnhoz. Az i-cockpit, a kicsi, leeresztett, lapított kormány a magasra rakott műszeregységgel még ma is újszerűnek, frissnek hat a többi kocsihoz képest (pedig az első i-cockpitos autó, a 208-as jövőre már nyugdíjba vonul). A műszeregység már alapáron egy virtuális, 12,3 col átlójú kijelző, érdekes animációkkal, de használható, értelmezhető layouttal. A középkonzol zongorabillentyűi sajnos csak főmenüket hívnak az alapkivitelben 8, felárért 10 col átlójú érintőképernyőre, egy klíma-kikapcsolás vagy egy rádiócsatorna-keresés mindenképp tapogatásos művelet. De sebaj, az 508-nak azt is meg lehet bocsátani a fantáziadús dizájn miatt, amit a jóval szürkébb 308-asnak sosem. A váltókar formája is különleges; logikus, de szokatlan megoldás, hogy a parkolóautomatika gombját is a karon helyezték el. A kar mellett egy keskeny, de mély rekesz található, amibe simán befért a (nem kicsi) mobilom, a könyöklő alatti üregben pedig vagy 30 mobil is elférne, akár állítva bepakolva. Pedig a mobil helye nem is ezekben van, hanem a váltókonzol alatti induktív töltőn. Ilyenkor maga a telefon persze nem látszik, de azért van Mirror Link, hogy ez ne legyen probléma. Az ülések elöl-hátul kényelmesek, bár hátul felnőttként kicsit zavaró, hogy a fejem hátradőlve a C-oszlop mellé kerül, egy kicsit befalazottság-érzésem volt itt üldögélve. A motoros nyitású csomagtérajtó alatt jól hozzáférhető, jól pakolható, széles tér található.

Technika Az új 508 a PSA moduláris építőkészletére, az EMP2 platformra épül. A 308-as is ebből építkezik, de az 508 nyilván egész más autó. Nagyobb és nehezebb: az előző generációhoz képest motorváltozattól függően átlag 70 kg-mal könnyebb, de a legkönnyebb változat így is 1415 kg-ot nyom. A futómű viszont sokkal menőbb, elöl a rezgéseket tompító bölcső került a kocsi hasa alá, hátul pedig a legolcsóbb változat alatt is soklengőkaros a futómű, a GT pedig változó karakterisztikájú lengéscsillapítást kapott. Az alapmotor 1,5 literes, négyhengeres dízel, 130 lóerővel. A 2.0HDI 150 és 180 lóerővel rendelhető, az 1,6 literes benzinmotor 180 vagy 225 lóerős lehet. A váltó csak az alapmotornál, a kis dízelnél lehet manuális, az összes többi motor kizárólag nyolcfokozatú automatával kapható. (A részletes műszaki táblázat xls-ben innen tölthető le!)

Vezetés Ami nagyon jó: a kormányzás, az útfekvés, a stabilitás, a lassulások – különösen a könnyebb, kisebb motorokkal. Ami nem jó: az Euro 6.2 szabványnak való megfelelési kényszer miatti lassú felpörgés, döglött gázreakció. Ezen nem segítenek a nyolcfokozatú, hagyományos működésű AISIN automata váltó kissé finomkodós, óvatos kapcsolásai sem. Ha megjön a hibrid, az lesz az igazi, mert a villanymotor meginduláskor majd kompenzálhatja a bizonyára tisztán, de rém lustán felpörgő belső égésű motor lassan felépülő erejét. Addig – paradox, de így van – a 130 lovas dízel és a kézi váltó párosa tűnik a legjobb választásnak, azok számára, akik a kanyargós hegyi utakon szeretnék kiélvezni az 508 egyik legfontosabb alapértékét, a kiváló úttartást, mozgékonyságot, agilitást. A két rövid tesztkör alatt nyilván nem sikerült tökéletes harmóniát kialakítanom a HMI-vel és a vezetéstámogató rendszerekkel, de úgy tűnt, a kezelhetőség, a megszokhatóság alapvetően rendben van. Sokkal hamarabb, gyakorlatilag az első pillanattól otthon éreztem magam a kocsiban, tudtam értelmezni a műszereket is, a kormányküllő gombjainak funkcióit is.

Költségek Az új 508-as hazai értékesítése decemberben indul, a kombi jövő februárban érkezik a hazai piacra, a plug-in hibrid pedig a Peugeot tervei szerint 2019. decemberében kerül fel az árlistára. Amit már most biztosan tudni, az a szedán induló ára, valamint az alapkivitel és a gyárilag extrázott változatok felszereltségi listái. Íme: A kocsi méretéhez, hétköznapi használhatóságához képest nem olcsó. Aki olcsón akar ilyen teljesítményű, ekkora helykínálatot nyújtó dízel autót, a Škodánál az elvileg egy mérettel kisebb, valójában csomagtérben, láb- és fejtérben tágasabb Octaviával kb. 1,7 millióval kevesebbért megkaphatja (Ambition 1.6 CR TDI, 115 lóerő, kézi váltó: 7,2 millió forint listaáron, alku előtt). De az 508-ast nem érdemes az Octaviához hasonlítani. Sokkal stílusosabb, hivatalosan is középkategóriás modell, amely elsősorban formájával hódít, tehát igazi vetélytársai a Mazda 6, a VW Arteon, esetleg az olcsóbb és nagyobb, valamint minőségérzetre lényegesen gyengébb, de formailag hasonlóan látványos Renault Talisman: Az alapáras Peugeot 508 és vetélytársai – Listaár, forint Peugeot 508 1.5HDI 130 Active, 6 fok. kézi váltó (130 LE) 8 890 000 Mazda 6 CD150 Challenge, 6 fok. man. (150LE) 8 609 900 Renault Talisman 1.5 dCi Life 6 fok. man. (120LE) 7 999 000 Volkswagen Arteon 2.0TDI, 6 fok. man. (150LE) 10 592 180 De ez a táblázat csak az alapmodellek árait foglalja össze! Márpedig ha az 508-ast tisztességesen felextrázzuk, a motoros-memóriás bőrüléssel, az erős motorokkal, automatával, tiszta, erős hangú csúcshifivel és főleg a GT kivitelben még menőbb megjelenéssel simán oda lehet állítani a prémium-középkategóriás kocsik mellé is, alternatívának. Audi A4, BMW 3-as, C-Merci: ezekhez amúgy méretben is jobban passzol az 508, mint a kommersz középkategóriás, nagyobb kocsikhoz. És egy fullos 508 alighanem árban is sokkal vonzóbb lesz, mint egy hasonlóan felextrázott német presztízsmodell.