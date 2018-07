Az új hathengeres, soros motor igazán méltó a Mercedeshez, a hosszított S-osztályban sem volt semmi kifogásom ellene. 700 Nm és 340 lóerő mindenre elég AMG-n innen, pláne, hogy kötelezően összkerékhajtás is jár ehhez a motorhoz, vagyis gyorsításkor kellő tapadás is jár a nagy erő mellé. A katalógus szerint 1835 kilós CLS 400d öt másodperc alatt van százon.

A váltó kilencfokozatú hagyományos automata, az összkerékhajtás teljesen automatikus vezérlésű, kifinomult rendszer. A felfüggesztés a tesztautóban acélrugós volt, de felárért rendelhető légrugóval is a CLS. A lengéscsillapítás a mi kocsinkban is változó karakterisztikájú volt (naná, hogy ez is feláras tétel, persze), a kormányzás és a gázreakció szintén változtatható a COMAND-vezérlő melletti üzemmódválasztóval.

A CLS-ben alkalmazott fedélzeti elektronika nem a Mercedes legfrissebb rendszere. Vicces, de pillanatnyilag a cég legkisebb autója, az A-osztály rendelkezik a legfejlettebb HMI-vel. A CLS-ben még mindig az S-osztályból és persze az E-ből ismert érintőképernyő nélküli, korlátozott képességű hangvezérléssel támogatott infotainment cucc van, ami nehézkesebb, mint a hasonló méretű és árú BMW-k vagy Audik rendszere. Meg lehet tanulni, el lehet vele boldogulni és álomszép a nagy kijelzők képe, de a tökéletestől ez a rendszer van a legmesszebb a CLS-Mercedesben a sok high-tech elektronikai cucc közül.

Tökéletesnek ott van például a fényszóró. A tesztautóban nem az alapáras LED-es fényszóró, hanem az 550 ezer forintos felárért kérhető MultiBeam mátrix-LED-rendszer szórta a fotonokat a kocsi elé. Elképesztően jó ez a cucc, életemben először írom le pironkodás nélkül, hogy a reflektort felkapcsolva nappali világosság támadt a kocsi előtt, mert ez nem túlzás. Ha pedig utolértem valakit vagy jött valaki szembe, villámgyorsan változott a vetítéskép – mindig láttam mindent, és sosem zavartam senkit.

A vezetéstámogató rendszerek is a legjobbak közül valók. Akárcsak az E-osztály, a CLS is képes önállóan sávot váltani az autópályán pusztán az indexkar meglökésére. A sávtartó és a követőradar is nagyon megbízható, de persze ez az autó sem tűri az elengedett kormányt. Ha nem reagálunk a figyelmeztető jelzésekre, és nem fogjuk meg újra a kormánykereket (mert például szívrohamunk van vagy elaludtunk), a kocsi szép finoman megáll, nem száguld bele a beállított sebességgel a szalagkorlátba.

Ahogy az S-osztályban, a CLS-ben is jókat szórakoztam azon, mennyire nem tűri a kocsi félautomata üzemmódban a záróvonal megközelítését. Ha nagyon ráengednénk a kocsit a fehér csíkra, határozott lassítással és visszakormányzással korrigál az elektronika, ilyen látványos vészjelzés mellett: