Tömbszerűen zárt, de kecses, áramvonalas autó az új A-osztály. Az előző is szép volt és elegáns, de ez még szebb és még tisztább formájú Mercedes. Az alaktényező 0,26-ról 0,25-re javult, ami ferdehátú autó esetében bravúros érték. A Mercedes mérnökei lelkesen bizonygatták nekünk a sajtótájékoztatón, hogy az alacsony, kis homlokfelületű kocsi légellenállása kisebb, mint egy átlagos biciklié! (Mármint biciklissel együtt, persze.)

Az A-osztály nem csak kifinomultabb és szebb, de nagyobb és minden irányban tágasabb is, mint elődje. Ez valahogy látszik is rajta, nincs az a kisautós érzésem, ha ránézek, mint a kifutó modellnél. A dizájn részleteiben is jól sikerült, a kis légellenállású, de króm-fekete kontrasztjaival nagyon légies aerodinamikus felniktől a szigorú menetjelzőkön át az erőteljes, de nem tolakodó kopoltyúkig minden rendben van. Talán csak a hátulnézettel lehetett volna még valamit kezdeni: a hátsó lámpák túlságosan elkeskenyednek befelé, nincs meg bennük az a tipikus vízszintes csíkos merciség, amit az előd még tudott. No de sebaj, jó lesz ez így is.