Péntek este Németországban a Mercedes-Benz leleplezte a vadonatúj A-osztályt. Mint kiderült az autó öt helyszínen fogják gyártani a világon az egyik pedig Kecskemét lesz. Jelenleg is zajlik a gyár bővítése, amely több lépcsőben készül el. Előbb a jelenlegi kapacitást bővítik ki egy új karosszériaüzemmel, majd következik egy szinte komplett új, második gyár felépítése 2020-ig. Az alföldi városban eddig a B-osztályt, a CLA és a CLA Shooting Brake modelleket gyártották. A Mercedes-Benz A-osztály gyártása tavasszal kezdőik hazánkban. Az új autó világpremierjén ott van a Vezess újságírója is, hamarosan egy átfogó beszámoló is érkezik, addig pedig itt vannak az első fotók és infók a kocsiról.

MBUX-nek, azaz Mercedes-Benz User Experience-nek – magyarul MB felhasználói élménynek – nevezte el új generációs, tanulni képes infotainment rendszerét a Mercedes. Az új rendszer az A-osztály fedélzetén mutatkozik be, ahol személyre szabható élményt kínál, de ennél érdekesebb dolgokat is tud az új modell.

