Kiváló a minőségérzet, persze minden tökéletesen illesztett és az egész utastér kifejezetten kellemes hangulatú a csokoládé színű Nappa bőrkárpittal. Nagyszerű ergonómia és szinte már a kapcsolási érzetről megmondható, hogy BMW-ben ülünk.

Halvány apróságokban különbözik csak az 5-östől vagy 7-estől, ami ugyan nem újdonság, de jól esne már, ha friss BMW-k belterében nem mindig pontosan ugyanazokkal az elemekkel találkoznánk, mint a többi nagyobbra nőtt modellben. A 630d Gran Turismo-ban a hátsó ajtók fémdekorjába nyomott GT felirat nagyjából az egyetlen egyedi részlet. Igaz, ez épp annyira roppant igényes, mint a 6 GT minden más alkotóeleme. A zongoralakk betéteken kívül, mert azok méltatlanok bármilyen autóhoz.

Elképesztően tágas az utastér, a 3070 milliméteres tengelytávon bőven akad hely hosszában és széltében is. Bő kézzel bántak a centiméterekkel és ez olyan helyeken látszik, mint az első ülések közötti könyöklő, mely annyira széles, hogy szolidabb középkori lakomákat is lehetne rendezni rajta.

Fejedelmiek az ezerféleképpen állítható, memóriás és számtalan masszázst kínáló komfortülések, az üléspozíció a platformtársakénál picit magasabb, ezért lehet annyira sportosan leengedni őket, de ezt ne bánjuk, mert a Gran Turismo cseppet sem arról szól.

Azonos tengelytáv mellett kurtább 7-eseket megszégyenítő lábtér várja a második sorban utazókat. Bármelyik TSZ-titkár pártelnöknek érezheti magát a második sor állítható támaszögű kanapéján, ráadásul unatkoznia sem kell a gondtalan suhanás közben, ha elmerül a 10,2 colos monitor menüjében, melyből rögtön kettő is jutott. Lehet rajta tévét nézni és akad DVD lejátszó is, valamint egy méltatlanul ódon távirányító, mert sajnos nem érintőképernyős a rendszer. Amennyiben a Bowers & Wilkins hifinél privátabb audio-élményre van igény, a hátsó klímapanel alatt ott a két jack dugó. Ha még így is zavar a külvilág, akkor egy gombnyomással felkúsznak az ablakrolók és a gigantikus panormáatető is teljesen elsötétíthető.

Fejtér akad bőséggel a rohamosan lejtő tető alatt is, hiszen kellően magasról kezd lefelé zúdulni, valamint a trendekkel ellentétben a tetőoszlopok sem borulnak nyomasztóan befelé, cserébe viszont irtózatosan vastagok. Bizonyára masszívak és a biztonságérzetre is jó hatással vannak, de jelentős gátat szabnak a kilátásnak, hátrafelé különösen. Még szerencse, hogy rendelhető az autóhoz a négy széleslátószögű kamerával dolgozó, interaktív, 360 fokos parkolómozi, melyben minden oldalról megnézhető az autó az iDrive gyönyörű grafikájú, széles érintőképernyőjén.

Granturizálni lehet egy szem izmos hitelkártyával, de a felhalmozott jóságoknak nem árt, ha van az utastér mögött 610 liternyi – egyszerűen óriási – tér az elektromosan mozgatható ötödik ajtó alatt. Az ülések ledöntése után pedig 1,8 köbméteres raktér áll rendelkezésre, aminek pihe-puha kárpitjára soha nem lenne szívem pakolászni. Nyitható kulcsról vagy közvetlenül a hátfalról is, engem azonban az lepett meg, hogy tesztautóban végre tényleg üzembiztosan működött a láblengetős trükk is.