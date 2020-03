Ahogy jönnek az egyre szigorúbb kibocsájtási normák úgy szaporodnak a konnektorról tölthető hibridek, és lesznek egyre inkább elérhetőek. A BMW 330e sem tartozik már a furcsa különc kategóriába, kezdő listaára 14,6 millió forint, ami a kivitel gazdag szérifelszereltségét figyelembe véve (Live Cockpit Professional, vezeték nélküli mobil integráció, vezetéssegítő rendszerek hada) egy árszinten van a hasonlóan kitömött 330d, 330i modellekkel.

Ha az alapáras 320i-vel vetjük össze, akkor a 11,6 millióhoz mérten riasztó a felár, de az is biztos, hogy a hármas vásárlói között kevesen gondolkodnak egy fapados kivitel beszerzésében. Ráadásul a 330e csomagjához jönnek a zöld rendszám előnyei: az ingyen parkolás adta kényelem, valamint a cégeket érintő adókedvezmény, ami fontos előny lehet flottás vásárlás esetén.

Ellenfél itt is ott is akad, a Skoda Superb most érkezett a ringbe, sokkal nagyobb mérettel, de nyilván alacsonyabb teljesítménnyel, és presztizzsel, kedvezőbb áron, a Volkswagen Passat GTE is a 14,5 milliós ársávban mozog, de azért mégsem kerülhet egy ringbe a BMW 330e-vel. Legközelebbi ellenfele a dízel-hibrid vonalon mozgó Mercedes C300e, ami 306 LE rendszerteljesítményt, 700 Nm forgatónyomatékot, 5,9 mp gyorsulást kínál 15,5 millió forintért.