Az első plug-in hibrid Škodában egy 156 lóerős, 1.4 TSI benzinmotor és egy 85 kW-os villanymotor működik együtt, összteljesítményük 218 LE és 400 Nm, amit Sport módban lehet kiaknázni. Akkumulátora 13 kWh kapacitású, a villanymotorral megtehető hatótávolság a szigorúbb WLTP-szabvány szerint is 62 km, ami több, mint tisztességes érték a plug-in hibridek között. A váltó melletti e mode feliratú kapcsolóval az E-MODE és Hibrid mód között választhatunk: előbbi értelemszerűen akkumulátorról való működést jelent, Hibrid módban a benzines és villanymotor együtt dolgozik.

A lítium-ion akkucsomag a hátsó tengely elé, a lábunk alá van beépítve. Feltöltése fali töltővel 3,5 óra alatt lehetséges, normál otthoni konnektorról nagyjából 5 óráig tart ugyanez, de természetesen a benzinmotor is tölt, és fékezéskor is visszatáplál a rendszer, főleg, ha B fokozatot választjuk ki a hétfokozatú duplakuplungos váltón – ilyenkor kizárólag a villanymotor fékez gázelvételnél.

Az iV a legfejlettebb asszisztensrendszereket kapta meg, például a Side Assist már 70 méterre is ellát oldalirányban, és a Suberbek között egyedüliként a vontatmány asszisztenst, és a 360 fokban látó kamerarendszert is tartalmazza az extralista. A tempomat okosabb a korábbinál, amely a szélvédőn található kamera képével, és a navigációs rendszer adatai alapján felméri a sebességkorlátozásokat, és ennek fényében automatikusan beállítja a sebességet. Az 2020-tól elérhető Emergency asszisztens baleset esetén az út szélére kormányozza, és megállítja az autót, amelyhez a sávtartó-, a parkoló- és a keresztirányú közlekedést vizsgáló asszisztens is szükséges. Ez a Superb már a gyalogosokat is felismeri, és veszély esetén automatikusan fékezni kezd.