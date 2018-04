Hátsókerék-hajtás, papíron erős motor: a Lexus IS 300h-t biztos nagyon jó vezetni, ugye? Hát a fenét. Ez is csak egy Toyota-hibrid, ha élményről van szó. A nagy nyomaték ugyan gyakran meg-megcsikkantja az ívbelső kereket szűk kanyarban, az ESP pedig teljesen kikapcsolható, ha valaki pörögni vágyik, sőt: még hat előre beállított fix áttétel, virtuális fokozat is kapcsolható a kormány mögötti fülekkel, de mindez össze nem mérhető azzal a könnyed csibészkedéssel, amit egy kézi váltós 318d röhögve képes bármikor produkálni, ha akarja az ember.

A Lexus gázpedálja és a kerékre jutó erő között mindig látványosan indirekt a kapcsolat. Az ember lenyomja a pedált, aztán valami történik egy (illetve egy csomó) számítógépben, majd valamekkora erő elkezdi tekerni a kereket. A folyamat és az erő felépülése egyaránt sok időt vesz igénybe, finoman játszani az amúgy külsőre agilis, mozgékony sportlimuzinságot ígérő kocsi fenekével nem lehet.

A kormányzás sem elég direkt: érezhetően szándékosan nehézre van beállítva a szervó, de ez önmagában kevés a jó hangulathoz. A stabil, de sokkal inkább komfortos mint precíz futóművel a kocsi mindig nyugodtan, kiszámítottan kanyarodik, hirtelen soha. (Ezek után nagyon megnéznék egy F-Sportot, ami alatt változó karakterisztikájú gátlók vannak!)

És ott van a hang. Illetve nincs ott a hang, ha a menetdinamikai kapcsoló Comfort állásban van. Ha áttekerjük Sportba, lesz hang. Elektronikusan gerjesztett, a hangszórókból érkező, a motor aktuális állapotával, fordulatával, terhelésével semmilyen viszonyban nem lévő műhang. Erről csináltam is egy kis videót – elnézést a minőségért, sajna a kamera beépített mikrofonja nem sok mindenre volt elég, de a lényeg talán átjön abból, milyen szánalmas eredményt hozott a Lexus erőlködése, hogy motorhangot teremtsen ott, ahol ilyesmi nincs:

Nem, az IS300h-val közlekedés öröme, ami úgy megfogott engem is, feleségem is, gyerekeim is, nem a vezetés élményében rejlik. Hanem az utazás komfortosságában, a csendben, még autópályán is, a biztonságérzetben, a finoman felépülő erőben, a surrogó városi nem-füstölésekben. Az IS a legkisebb Lexus-limuzin, de ízig-vérig limuzin. Nagypapás, persze, ezt aláírom, de ezt a nagypapásságot nagyon jól csinálja.

Van ebben a kocsiban valami a 30-40 évvel ezelőtti, még szögletes, sőt, még a szögletesség előtti Mercedesek megingathatatlanságából, nyugalmából. Árad belőle, az anyagaiból, a buta, de masszív kezelőszerveiből a tartósság ígérete, valami konzervatív időtlenség, amitől lényegtelenné válik minden, ami nem sikerült benne jól – mert minden azt sugallja, hogy a lényeg a felszín alatt nagyon is rendben van.