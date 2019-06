Külsejéhez hasonlóan a Camry belseje is a jól bevált recept alapján készült, itt sincsenek extrán látványos megoldások, formák. Átgondolt, könnyen használható, jó minőségű anyagokból, lelkiismeretesen összeépítve és még a vezető felé forduló, tekergő vonalakkal megbolondított középkonzol, műszerfal is csinos lett. Az anyagok puhák, felületük tapintása is kellemes, de a váltó környékére került, a bazári és érdekes határán egyensúlyozó fura műanyag felületekkel nem tudok mit kezdeni. Ugyanúgy, mint az ülésfűtés kapcsolójának kerek LED-es visszajelzőfényeivel.

Hely van benne tisztességgel, a szokásos, magam mögé beülős műsorszámban annyira jól szerepelt a Camry, hogy nem is nagyon volt kedvem visszaülni előre. Elfért a térdem, fejem, lábam, mindenem, és amikor a könyöklőből előkerült az érintőképernyős, klíma, rádió, árnyékoló és háttámla dőlésszög-állító vezérlő felület, akkor esett le, hogy ez már kb. a sofőrös kategória. Na jó, belépő szint, de mégis.

Műszerfala ahhoz képest, hogy talán a világ egyik legjobb hibrid rendszere van az autóban, meglehetősen régimódi a két, dupla mutatós valódi műszerrel. Jó, a kettő között van óriási monitor is, de azért ennél már modernebbekhez, vadabbakhoz vagyunk szokva 2019-ben. Szerencse, hogy van Head up Display is, menet közben lehet nézegetni azt is.

Csomagtartójában az égvilágon semmi extra nincs, hacsak a sarokba száműzött 12 voltos akksi nem érdekesség. Mert az itt van, nem a motortérben. A felemelhető padlólap alatt szerszámkészlet és egyéb kiegészítők lapulnak, egy szinttel lejjebb pedig szükségpótkerék található az 524 literes üregben. Ennyi, ennél egy átlagos családi autóban is több ötlet, lehetőség van.