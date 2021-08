Beülve a kormány mögé a legtöbb ember rögtön, reflexből nyúl a Konában az ülés magasságállító gombjáért. De a vezetőülés legalul van, lejjebb már nem lehet állítani. Nincs ezzel nagy baj, egy SUV-ban ülünk, amit főleg a magas építés, jobb kilátás miatt vesznek, de ez mégiscsak egy sportos valami. Aminek földközelben lenne a helye. (Nagy szerencse, hogy a Hyundai azokra is gondolt, akik túl tudnak lépni a SUV függőségen, és csak egy irgalmatlanul izgalmas vaddisznót akarnak, ugyanezzel a technikával. Na, nekik ott az i30 N. )

A sportos kormány – extra gombok is vannak rajta, a kékek a vezetési módokat és spéci, előre definiált beállításokat aktiválják, a kerek piros pedig 20 másodpercre teletolja adrenalinnal az autót és szűkre húzza a pupilláit – és váltófülek mögötti digitális műszerfal képernyője 10.25 colos, ugyanakkora, mint a tőle jobbra lévő központi érintőképernyő mérete, és ha ez nem lenne elég, van állítható dőlésszögű, de plexilapra vetítő head up display is, ami természetesen extra, sportosabb grafika megjelenítésére is képes. Szerencsére maradt hely rendes klímakonzolnak, 12 voltos és USB csatlakozónak, vezeték nélküli indukciós töltőnek is, van jól pakolható rekesz a könyöklőben és pár apróság az ajtózsebben is elfér.

A sok, rideg műanyagot is bőséggel tartalmazó bútorozáson is látszanak a sportos gének, vannak komolyabb oldaltartású, bár kurta ülőlapú ülések, sok N logó elszórva mindenfelé, fém pedálok, és kékes árnyalatú díszöltésekkel feldobott kormány, ülés, kézifékkar. Elöl kellemes méretű az utastér, nagyra nyíló ajtón lehet megközelíteni az üléseket, azonban a második sorban már nem ennyire nagyvonalú a tér, az ajtónyílás is kisebb és 190 centivel a lábtér és a fejtér is pont határeset. Még elférni benne, de már pont nem marad semmi légrés az élő és élettelen között.

Csomagtartója 361 literes alapállásban, az osztottan dönthető háttámlák lehajtása után pedig 1143 liternyi csomagot lehet benne szállítani, és van padló alatti rekesze is, a csomagtartó legmélyén pedig szükségpótkerék, emelő várja, hogy leásson értük valaki.