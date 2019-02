Morgósan indul az i30 N, hidegen még sárga fény kúszik a fordulatszámmérőre, hogy még a legtürelmetlenebb eszement se rúgja neki, amikor nem kéne. Normál módban kicsit sprőd, de teljesen élhető, erősnek érződő, de nem tolakodó autó. Nem kényszerít súlyos kompromisszumra a használata, 2000 környékén váltogatva tök élhető marad. De ebben pont annyi móka van, mint a mosogatásban.

Ezért van benne egy szintén babakék zászlós gomb a kormányon. Az N módot akár indítás előtt is aktiválhatjuk, amennyiben felvállaljuk a huligánságot és akkor őrületes robajjal kel fel a Hyundai. Van egy N Custom is, ez szabadon konfigurálható és állati jó játék. A menüben ráböknek az N logóra, ott pedig minden paraméter állítható a motortól a kipufogón át egészen az aktív lengéscsillapítós futóműig, még a menetstabilizáló engedékenysége is. Nagy boszorkányság, hogy valóban érezhető a változás.

Kemény, röfögő, hörgő, csattogó harapós jószág lesz az i30 N pár másodperc alatt. Amikor már kellően hevült volt a kipufogó és először próbáltam belőle valami törvénytelen hangot kifacsarni… na, az meglepő volt! El nem tudom képzelni, hogy tolták át ezt az egészet egy EU-s normán, de nem is érdekel. Szürreálisan hangos.

Rém szórakoztató volt a gyorsulásmérővel szerencsétlenkedni a tapadásmentes télben, így természetesen lehetetlen volt hozni a gyári 6,1 másodpercet. De nem is ez a lényeg, hanem a show. Akad még itt köridőt mérő stopper és G-erőket mutató grafikon is. Az óracsoport közepére is lehívhatóak olyan információk, mint az olajhőmérséklet és a turbónyomás. Látszik, hogy akik a Hyundai i30 N-t tervezték, azok tudják, milyen jóízűen autózni és ehhez mindent szerettek is volna megadni. Például egy rendes kéziféket.

6000-nél adja le a 275 lóerőt, de a 353 Nm már úgy 1500-tól megvan, így aztán élesre állítva már 4000-től érezhető a nagy tűzerő és mellé persze törvénytelen hangok társulnak. Szinte lehetetlen normálisan közlekedni egy ilyen huligánnal. Erős és minden résbe befér, ráadásul igen stabil is, amivel nem túl szimpatikus tettekre buzdít. Gázra úgy cibálja a kormányt, hogy bármelyik ketrecharcos elismerően nyilatkozna róla. Szóval kapaszkodni kell.

Legjobb elem az elektronikusan vezérelt differenciálmű, ami igazán szűk kanyarokban is úgy húz rá az ívre, hogy az már varázslat. Közben épp annyira bólint rá az első ívbelső kerékre és pont úgy löttyen meg a feneke, hogy az ne legyen elrettentő. Plusz hallani sperr mechanikus zajait. Nagyszerű minden, ami a vezetéshez kell, így a kormányzás nagyon precíz, közvetlen és váratlanul kommunikatív, a futómű a megfelelően felkeményítve alig dől valamicskét. Ó, és a váltó! Hatos kézi, remek kapcsolhatósággal, pont jó átjárással a fokozatok között. Hozzá van rev match, vagyis visszagangoláskor automatikusan löki a gázfröccsöt. Nagy mókamester!