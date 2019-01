Mintha úgy érezték volna a tervezők, hogy ha kívül jó munkát végeztek, akkor kész is az autó. Nekem „félkésznek” érződött a kocsi utastere. Nagyon hiányoztak belőle azok a különleges színek, amelyek feldobták a karosszériát. A kormány, az ülések piros varrása és a szellőzők körüli hasonló díszítés nekem kevés, összességében így is komor a belső. Pedig egyébként mindent bedobtak a sportos hangulat érdekében. Versenypályán is jó tartást adó sportülések kerültek előre, a kormány vaskos és kellően kicsi, mutatós a váltókar és a fém pedálsor is. Klassz, de lehetne vidámabb.

Nem hétköznapi a műszerfal sem, amelyen a számsorok 6 órától indulnak és 3 óráig tartanak. Ráadásul a fordulatszámmérő olyat tud, mint az M-es BMW-kben, azaz a LED-es vörös jelzés annak megfelelően változik, hogy mennyire meleg a motor. Ráadásul a sportosabb módokban szimulátorokból ismert LED-sor jelzi a váltás szükségességét. Itt jegyeznénk meg, hogy Hyundai sportmodelljeiért az az Albert Biermann felelős, aki 2014-ig a BMW M GmbH-t vezette, 30 évet húzott le a bajoroknál.

Az anyagminőség átlagos, az összeszerelés jó. Ami nem tetszett, az a kilincs, illetve annak környéke, ott olcsó hatásúak a műanyagok. A helykínálat elégséges. Hátul a láb- és fejtér átlagos, 180 centis sofőr mögött még épp elfér egy ugyanilyen magas utas. Az ülések hátul is formázottak, elöl kihúzható combtámasz is fokozza a kényelmet, utasoldalon felárért.

Öt- vagy nyolccolos képernyő kerülhet a műszerfalra, amelyen a navigáció mellett az Android Auto, az Apple Carplay által felügyelt rendszerek láthatók, de a sportosság jegyében a pályaadatok, gyorsulási és köridő-információk is megjeleníthetők. Ugyanakkor a klímavezérlés hagyományos panelen érhető el, ahogy az ülés- és kormányfűtés is, de egyszerűen gombbal iktatható ki az ESP is.

Mondhatnánk, hogy versenyautósan, de immár autóipari trend, hogy a kormányról nagyon sok funkció vezérelhető. A hifi, a tempomat, a fedélzeti számítógép is elérhető innen, van két fontosabb gomb is, amely az N Grip Control rendszert vezérli, az autó ötféle üzemmódja választható ki a takarékostól a sportoson át a személyesig.