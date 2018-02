A bemutatón a Renault Sport fejlesztőit hallgatva az volt az érzésem, hogy itt két autóról van szó, kétféle közönségnek. Az egyik réteg, akiknek talán elég volna egy Mégane GT is, minél kevesebb kompromisszumot szeretne. Nekik kedvez, hogy a negyedik generációból már nincs is háromajtós, az ő kedvükért kaphatott a Clio RS után a Mégane RS is duplakuplungos EDC-váltót. A vevőkör tágítását szolgálja a gombnyomásra működő rögzítőfék kényelme és ők bizonyára értékelik majd a 10 hangszórós Bose-audiorendszert, amit mi be sem kapcsoltunk.

Szerencsére a célcsoportbővítésbe nem fulladt bele a valódi Mégane RS! Cup-csomaggal ellátva meg tudott maradni a hardcore autóbuzik pályanapra vihető és nyugat-európai jövedelemszinttel nagyjából megfizethető játékszerének. Továbbra is van kézi váltó, amihez, teljesen logikusan, manuális kézifék tartozik, a Cup-csomaggal Torsen-rendszerű önzáró differenciálmű jár a feszesebb futómű és a még jobb fékek mellé.

Egy gyors kör Jerezben. Arcomra van írva, úgy megyünk gyorsan, hogy nem ismerem a pályát

A versenypályán a Cup-csomaggal a Mégane RS szédületes kanyarsebességre képes, ha nyugodt kézzel vezetjük és nem ijedünk meg a hátsó traktus reakcióitól. A kormányzás egzakt, nem rejti el a tapadás közeledő határait.

A Mégane RS 280 lovas motorja jó erőben van, de egy Clio RS-t nehezen hagyna ott. Ebben a kategóriában nagyon elszaladtak a lóerők, így az elődjével szemben nem is kétliteres, hanem csak 1,8-as motornak elég nehéz dolga lesz az igazán jól sikerült SEAT Leon Cupra vagy a Honda Civic Type R ellenében.

Az összkerékkormányzás mindig visz némi kiszámíthatatlanságot az autó reakcióiba, amit fakezű és félistenként vezető emberek egyaránt megtapasztalhatnak. A bizonytalanságot talán a kanyarban szokatlan ívre libbenő far okozza, amely nem tör ki, csak ezt abban a pillanatban még nem tudja a vezető, amikor kilendül az autó feneke.

Tagadhatatlanul van benne élet, amit nagyon jól lehet használni, ha szűkíteni kellene az íven. Nem mintha az autó orrtolós volna, száraz úton szépen beékelte kerekeit az ívre, bár nedves, hideg aszfalton elég esendőek voltak a gumik.

Egy francia autóhoz mérten kifejezetten pontosan kapcsolható a kézi váltó hat fokozata, de messze van a Civic Type R eszményi sebességváltójától és nincsen automatikus fordulatszám-kiegyenlítés sem. A duplakuplungos átlagos sebességgel, finoman dolgozik és főleg az a jó benne, hogy a visszakapcsolásokat durrogással festi alá, ami a kipufogó-leömlő adekvát hangolását feltételezi. A motorhang is megjön, ha kapcsoljuk a menetstabilizálást kiiktató Race-üzemmódot, de Sportban is jobb a helyzet, mint a tompa, porszívószerű zúgást produkáló Comfort beállítással.

Culágerként hallottam az építkezéseken, hogy azért csikorog a talicska kereke, mert gazdája elitta a kocsikenőcs árát. Megálláskor, kis sebességről állóra fékezve a Mégane is produkált némi fékcsikorgást. Az avatatlan fülnek kellemetlen zaj a jerezi pályán űzött Mégane RS-ben hangulatos aláfestés volt a boxba érve. A sportos autóknál teljesen normális jelenséget a Porsche magyarázta meg nemrég egy videóban. A lényeg, hogy a kis sebességről fékezve keletkező mikrorezgéseket hangszóróként továbbítja a nagy féktárcsa.