Épphogy frissült a Kia izgalmas sportos ötajtósa, a Stinger, most mégis elég rossz híreket kaptunk. A 2017-ben bemutatott, Európában igencsak meglepetésként érkező modell gyártása 2022-ben, vagyis jövőre véget érhet és egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy nem lesz tovább.

Ahogy minden gyártónál, úgy a dél-koreai Kiánál is a jövő villanyosított modelljeire koncentrálnak, éppen ezért a gyártást is átszervezik a legtöbb gyártósoron, beleértve a Sohari gyárat is, ahol a Stinger készül. Az egyik koreai autós lap szerint a gyártósort az új Carnival Hybrid számára alakítják át és a Stinger gyártását teljesen be is fejezik.

A döntés talán nem is meglepő, a Stinger egyetlen motorváltozatával sem férne bele a jövőben érkező szabályozásokba és jelenlegi eladásai sem indokolják a fenntartását. Az amerikai Genesis prémiumautók padlólemezére épülő hosszmotoros Kiapedig egyáltalán nem szolgálja a márka jelenlegi értékeit, amit a portfólio többi tagja igen.

Bármennyire is tűnik logikusnak a döntés, a vezetés szerelmeseinek és a technikai csemegéket kedvelőknek a Stinger hiányzó darab lesz az autóiparból. Egy alapvetően volumen gyártónál szereplő sportmodellként és ráadásul ennyire jó vezethetőségű autóként igazán üdítő színfolt volt.

Jelenleg háromféle motorral érhető el, a 2,0 literes benzines helyére idén egy 2,5 literes 260 lóerős változat érkezett, a 2,0 literes dízel mellett pedig még egy benzines szerepel, ez pedig a GT változat 3,3 literes 365 lóerős V6-os biturbó motorja, melyhez nyolcfokozatú ZF automata váltó és elektronikusan vezérelt összkerékhajtás is tartozik.

Egyelőre nem hallani olyan tervről, hogy a Kiánál készülne bármi hasonló a modell leváltására, az alapokat adó Genesis táján pedig még nem jelentek meg a hibrid hajtásláncok, ami az amerikai piac számára kevésbé fontos, mint Európának. Így könnyen meglehet, hogy a Stinger utód nélkül marad a márka jövőjében, a Kia most minden erejével a hibrid és elektromos modellekre fog koncentrálni.