Mentél már Kiával 260-nal? Mi igen

Néhány napja a Kia frankfurti központjában jártunk, ahol megnézhettük, megtapogathattuk a legújabb, második generációs Kia Nirót. De nem csak ezt az egy modellt ismerhettük meg testközelből, volt ott még nézni való. Például egy tanulmány is, amelyből hamarosan sorozatgyártású autó születik, amellyel az utakon is találkozhatunk, annak a programnak a részeként, amelyben a Kia ígéretei szerint 2027-ig 14-féle tisztán elektromos modell szerepel majd a koreai márka kínálatában. Emellett az általunk is már tesztelt EV6-ból is megnézhettük az irgalmatlanul sportos GT változatot is. Sőt, ki is próbálhattuk, egy korlátozás nélküli német sztrádaszakaszon, ahol 259 km/órás sebességet is láttunk a kilométerórán. De kezdjünk a tanulmányautóval!

EV9

Mintha egy hatalmas játékautót látnánk, ahogy megpillantjuk a fotóstúdióba beállított Kia EV9-et. Szögletes vonalaival, hatalmas kerekeivel, játékautós arányaival impozáns darab az előttünk álló szabadidő-autó. Ránézésre nagyon kocka formájú a 4930 milliméter hosszú, 2055 mm széles, 1790 mm magas, és 3100 mm tengelytávú tanulmányautó, profilból nézve nekem a márka jellegzetesen szögletes modellje, a Soul jut róla eszembe.

Elöl teljesen újra kellett gondolni a Kia jellegzetes tigrisarcát, hiszen elektromos autónál nem igazán van szükség óriási hűtőrácsra, így az EV9 tanulmányautó elején is hiába keresnénk ilyet. Persze azért van neki, csak alacsonyabban, és kisebbre tervezték, formára pedig bálnaszilákra emlékeztet a sűrűn fogazott, fekete elemekből álló rács.

A megszokott hűtómaszk helyén itt teli lemezek találhatók, illetve a sarkokban lévő, csillagképre hasonlító nappali menetfény mellett – ehhez azért kell egy nagy adag képzelőerő, de ha a dizájner azt mondja, hogy csillagkép, akkor higgyünk neki – LED-ekből álló fénypontok is oldják a nagy felület egyhangúságát. Kicsit feljebb, a motorháztető szélvédőhöz közeli részén napelem ejti csapdába a napenergiát, melynek teljesítménye nyilván nem elég az akksi feltöltéséhez, de valami ingyenenergiát azért összeszed.

A légellenállást csökkentik a behúzható tetősínek, amelyek használaton kívül az autó tetejébe simulnak, illetve a kamerákat használó külső visszapillantó tükrök sem csak dizájnelemek. Ajtajai egymással szembe nyílnak, csukódnak, és igazi kilincs sincs – a szériaváltozaton valószínűleg lesz, és jó eséllyel az ajtók is hagyományosak lesznek -, a gyémántszerű mintával, szögletes formákkal megbolondított lemezeken, hátul pedig a lámpában újra feltűnik a DRL-nél már alkalmazott csillagképmotívum.

Külsejéhez hasonlóan izgalmas az EV9 belseje is, pláne, hogy a kiállított autó padlójában még nincs akkumulátor, így az vékony maradhatott, rengeteg helyet hagyva a belső berendezésnek. A kabin a nagy méretű üvegtetőnek köszönhetően szinte fürdik a fényben, és persze minden kárpit, anyag világos odabent. Három üléssorban hat embernek lehet helye az otthonos belsőben, ahol minden lebeg, könnyed, és annyira letisztult, amennyire csak lehet. A felhasznált anyagok között akad újrahasznosított is, amelyek ránézésre, tapintásra semennyire nem maradnak el minőségben a frissen készülő műanyagoktól, kárpitoktól.

Kormánya zseniális, nagyjából gyerekkorunk óta várunk rá, hogy végre ilyennel lehessen vezetni az autókat. Persze valószínűleg ezt sem örökli majd meg a szériaautó, ugyanúgy, ahogy a jópofa, + és – jellel ellátott pedálokat sem. A belső tükör szoborszerű, és szerencsére hagyományos, nem kameraalapú valami, ez talán átszivároghat majd az igazi EV9-be. Én drukkolok neki. Praktikus ötlet az autó belsején végigfutó keskeny fémfelület, amire mágnessel különféle kiegészítők tapaszthatók. Itt most éppen vezeték nélküli hangszórót találtunk, de pohártartót, powerbanket, apró hulladéktartót, vagy bármi más is elhelyezhetünk ezeken a csíkokon.

Egyelőre sajnos nem érdemes szaladni a Kia-szalonokba, mert az EV9 még nem kapható. Jó hír azonban, hogy 2023-ra elkészül ennek nyomán egy olyan modell, amely már megvásárolható lesz. Reméljük, minél több kisebb-nagyobb részletet, megoldást átemelnek majd a most megismert tanulmányautóból.

EV6 GT

Az előbbi koncepcióautónál sokkal kézelfoghatóbb a létező, és már általunk is vezetett EV6-os új, GT-változata. Persze ez sem teljesen szériaérett, még valahol a sorozatgyártás és a prototípus állapot között billeg félúton, amolyan előszériás darab volt, amit megmutattak nekünk. Mindenesetre mi bevállaltunk vele egy tesztkört, és mivel épp Németországban jártunk, ahol ha egyre ritkábban is, de még találni korlátozás nélküli sztrádaszakaszokat, megnéztük, mit is tud.

A GT-ben a különleges, új első lökhárító segít hangsúlyozni a sportos jelleget, oldalról pedig a 21 colos kerekek és a felni mögül kikukucskáló neonszínű féktárcsák árulják el, hogy nem átlagos EV6-tal van dolgunk, hátul a szintén GT-specifikus lökhárító és diffúzor zárja a sort. Odabent különleges sportülések, neonzöld kiegészítők és a kormányon található GT Drive Mode kapcsoló az extra. Csomagtartója 480 literes (VDA-szabvány szerint mérve), ami a második sor üléseinek lehajtásával 1260 literesre növelhető. Az autó orrában további 20 liternyi csomag elhelyezésére van lehetőség.

Persze a GT-változatban a hajtáslánc a lényeg, ami 3,5 másodperces 100-as gyorsulásra – álló helyzetből mérve – és 260 km/órás csúcssebesség elérésére teszi képessé az autót. Ehhez két motort használ a Kia, elöl 160 kW-os (218 lóerős) míg hátul 270 kW-os (367 lóerős) motor hozza össze az 430 kW-os (585 lóerős) kombinált teljesítményt és 740 Nm-es csúcsnyomatékot. Természetesen mind a négy kerék hajtott. Hogy a megállás se okozzon problémát, elöl 380, hátul 360 mm-es, hűtött féktárcsák kerültek az EV6 GT alá.

Hogy mitől ennyire jó? A világ élvonalába tartozó koreai akkumulátorok, a saját fejlesztésű elektronika és a 800 voltos rendszer az, ami garantálja, hogy valóban megadja az autó az igazi GT-érzést: a hosszú távú, nagy sebességű, komfortos autózás élményét. A hosszú táv itt nagyjából meg is van, az EV6 GT 77,4 kWh-s kapacitású akkumulátorcsomagja 424 km-es hatótávolságot ígér, a 800 voltos gyorstöltési képességgel pedig optimális esetben a 10-ről 80 százalékos szintre töltés is megvan mindössze 18 perc alatt. Ám nemcsak ebben gyors, hagyományos értelemben is nagyon megy az EV6 GT.

Élőben a 3,5 másodperces 100-ra gyorsulás is gyomorszorító élmény, rendesen belepréselődünk az ülésbe. Innen pedig lazán hasít tovább a 200-as tempó felé. Sőt még tovább, a gyári tesztpilóta négy emberrel gond nélkül elhajszolta az autót a határig, saját bevallása szerint látott már 266 km/órás adatot is a műszerfalon. Közben a 260 közeli autózásnál kezd elmosódni, beszűkülni a világ, és arra is fel kell készülni, hogy hirtelen fékezni kell, hiszen közforgalmú úton, forgalomban cibáljuk az autó bajszát, nem zárt pályán.

Amúgy az is nagy élmény, ahogy a 2,2 tonnát lassítják a fékek. A komoly menetteljesítményekhez és a hatalmas tömeghez tisztességes gumira is szükség van, az EV6 GT alatt Michelin Pilot Sport 4-es abroncsok voltak. Nyilván felmerül a kérdés, hogy mekkora szükség van egy elektromos autónál erre a földön túli teljesítményre. Egyáltalán nincs, a jövő GT-tulajdonosai a nagyvonalúan mért teljesítményt sokkal inkább hosszú távú, tempós utazásoknál fogják majd kiélvezni. Ezzel tuti nem kell majd a Horváth Rudolf-os kamion mögött, szélárnyékban autóznod a Balatonig.

A Kia EV6 GT már megrendelhető, az autó sorozatgyártása szeptemberben kezdődik, az európai kiszállítások pedig 2022 végétől várhatóak. Kitartás!