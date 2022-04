Röviden – Kia Niro 2022 Mi ez? A Kia 2016-ban bemutatott kompakt méretű crossoverének második generációja Mit tud? Csinosabb külsővel, modern belsővel és az öntöltő hibridtől a konnektorból tölthető hibriden át a teljesen elektromos változatig többféle hajtáslánccal is elérhető Mibe kerül? Erről egyelőre nincs információ Kinek jó? Bárkinek, aki kockázat nélkül szeretne akár csak kissé – nekik ott az öntöltő hibrid -, vagy akár nyakig elmerülni az elektromos autózásban, a Niro EV-vel

Nagyot tarolt a Kia a 2016-ben bemutatott Niróval, amelyből többféle, kicsit, vagy éppen teljesen villanyosított változat is elérhető. Itthon is roppant népszerű a fiatalnak már egyáltalán nem mondható, de az igényeket még ennyi év után is kielégítő modell: 2021-ben a Kia adta el a legtöbb villanyautót, és az e-Niro volt a legnépszerűbb tisztán elektromos hajtású autó Magyarországon, több mint 600 darab talált belőle gazdára. A konkurenseknek továbbra is van mitől tartaniuk, mert megérkezett a második generációs Niro, amelyet egyedüli autós lapként a Vezess közelről is megnézhetett, megnyomkodhatott a frankfurti Kia-szentélyben.

Megújult Magyarország kedvenc elektromos autója, a Kia Niro Megújult Magyarország kedvenc elektromos autója, a Kia Niro 1 /31 kia-niro-202206 Nem csak látványos, praktikus is a műanyagburkolattal ellátott C-oszlop Fotó megosztása: 2 /31 kia-niro-202204 Szürke műanyagelemek az új Niro oldalán Fotó megosztása: 3 /31 kia-niro-202201 Itt még csak sejteni lehet, mi van a lepel alatt Fotó megosztása: 4 /31 kia-niro-202202 Fotó megosztása: 5 /31 kia-niro-202203 Dupla hűtőmaszk és maradt a tigrisarc is Fotó megosztása: 6 /31 kia-niro-202205 Minden irányban nagyobb lett a második generációs Kia Niro Fotó megosztása: 7 /31 kia-niro-202207 A töltőnyílás az autó orrán található, így mindegy, jobbról, vagy balról állsz vele a töltő mellé Fotó megosztása: 8 /31 kia-niro-202208 Irányjelző a tükör szélén Fotó megosztása: 9 /31 kia-niro-202209 Bumeráng alakú hátsó lámpa Fotó megosztása: 10 /31 kia-niro-202210 Megismétlődik az első, szívritmusgörbére hasonlító minta az autó hátulján is Fotó megosztása: 11 /31 kia-niro-202211 Elegáns részletekre is maradt energia Fotó megosztása: 12 /31 kia-niro-202212 Érdekes tapintású anyagokkal is találkozni az új Niro-ban Fotó megosztása: 13 /31 kia-niro-202213 Újrahasznosított anyagok is kerültek az utastérbe Fotó megosztása: 14 /31 kia-niro-202214 Az anyósülés háttámlája is előrehajtható Fotó megosztása: 15 /31 kia-niro-202216 Vegán bőrből készül a kárpit Fotó megosztása: 16 /31 kia-niro-202218 Kétféle funkciója is lehet ennek a vezérlőfelületnek Fotó megosztása: 17 /31 kia-niro-202219 Egy kicsit sok a kényes zongoralakk felület, de ez legyen a legnagyobb baja a Niro belsejének Fotó megosztása: 18 /31 kia-niro-202222 Az EV6-ból is ismerős lehet ez a kormány Fotó megosztása: 19 /31 kia-niro-202223 Az EV6-ból is ismerős lehet ez a kormány Fotó megosztása: 20 /31 kia-niro-202224 Forgókapcsoló az irányváltónak, és igazi gombok számos funkcióhoz Fotó megosztása: 21 /31 kia-niro-202225 Hangulatvilágítás az anyósülésnél Fotó megosztása: 22 /31 kia-niro-202226 Tengernyi gomb került a kormányra, mégsem zavarba ejtő a kezelésük Fotó megosztása: 23 /31 kia-niro-202227 A hátsó utasoknak sem kell ülésfűtés nélkül utazni Fotó megosztása: 24 /31 kia-niro-202228 Nagyobb lett a fej- és a lábtér is Fotó megosztása: 25 /31 kia-niro-202229 230 voltos konnektor a hátsó utasok lábterében Fotó megosztása: 26 /31 kia-niro-202230 Két darabban dönthetők a hátsó ülések háttámlái Fotó megosztása: 27 /31 kia-niro-202231 Nem csípi be az övet a háttámla hajtogatása után Fotó megosztása: 28 /31 kia-niro-202232 Sík padlójú, jól rámolható a legfeljebb 1392 literesre bővíthető Fotó megosztása: 29 /31 kia-niro-202233 Apró, 20 literes csomagtartó az autó orrában Fotó megosztása: 30 /31 kia-niro-202234 Akár a töltőkábelt is lehet itt tárolni Fotó megosztása: 31 /31 kia-niro-202235 Külön fedele van a motorháztető alatt található csomagtartónak Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Külső

Elődjéhez hasonlóan az új Kia Niro is nehezen kategorizálható autó. A normál méretű kompakt autóknál valamivel nagyobb, ránézésre megvannak rajta a szabadidő-autós elemek is, de hasmagassága mégis inkább az átlagoshoz húz. Szerencsére van erre a fajta autóra egy jokerszó, amit minden hasonló, nehezen meghatározható jószágra gond nélkül rá lehet húzni: crossover. Méretei nem változtak nagyot, de így is minden irányban nőtt egy kicsikét a Sportage-nél bő 20 centivel kurtább, 4420 milliméter hosszú, 1825 mm széles és 1570 mm magas, 2720 mm-es tengelytávú karosszéria. (A jelenleg futó változat méretei a következők: hossz: 4375, szélesség: 1805, magasság 1560 mm, tengelytáv 2700 milliméter.)

Az új Niro a Kia “K” padlólemezének harmadik generációjára épül, kintről a nagy adag jóindulattal EKG-görbére hajazó szívdobbanás-motívum jellegzetes, ami nappali menetfényként funkcionál – ez az autó fenekén is megismétlődik, csak pirosban. Megmaradt az első szélvédőbe kissé benyúló tető, valamint a jellegzetes Kia-tigrisarc is. Elöl a kétfelé osztott hűtőmaszk között terpeszkedik a töltőnyílás, ami praktikus, hiszen töltésnél így nem kell matekozni, hogy melyik oldalával is álljon az autó a töltőoszlophoz. Csupán az orral előre parkolásra kell rászokni.

Oldalt az EV változat szürke műanyagbetétjei izgalmasak – szintén az elektromos változat sajátja a betapasztott felső hűtőmaszk -, illetve az Aero-C-Pillar, vagyis az áramvonalas harmadik oszlop. Ez igazából egy rafinált műanyagburkolat, ami alatt a levegő akadálytalanul átszalad. Ezek nem öncélú dizájnmegoldások, hanem funkciójuk is van, az autó légellenállását csökkentik, ugyanúgy, mint a tetőlégterelő – a Niro EV légellenállási együtthatója ezekkel a trükkökkel 0,29, ami önmagában nem túl acélos, de az ilyen méretű és karakterű autóknál mégis jónak számít. Hátul a már említett szívgörbemotívum mellett bumeráng alakú, LED-es hátsó lámpa zárja a látványt, matt ezüst diffúzorbetéttel és az új Kia-emblémával. A forma kellően modern, de nem estek túlzásba erőltetett dizájnmegoldásokkal, a kasztni simán emészthető mindenkinek. És élőben nagyon egyben van, még a C oszlop nagyon műanyag borításával együtt is.

Belső

Bár csak minimális mértékben nőttek az új Kia Niro külső méretei, belseje mégis tágasabb, barátságosabb, modernebb, a hátsó lábtér 1011 mm, míg a fejtér 1005 mm. Utasterében több helyen is találkozni újrahasznosított anyaggal, a tetőkárpit 56, míg a csomagtartó padlója 76 százalékban készült reciklált alapanyagból, az ablakemelők körüli műanyagokat pedig alacsony VOC-tartalmú (illékony szerves vegyület) festéssel látták el, és persze az üléseken használt bőr is vegán bőr, egyetlen állatnak sem kellett lemondania a kültakarójáról miatta.

Műszerfala és a középkonzol két, egyenként 10,25 col méretű, szinte egybenőtt kijelzőből áll, a kétküllős kormány az EV6-ból lehet ismerős, ahogy a fokozat-előválasztó kerek tárcsája is. Leszivárgott a Niróba a különleges Multimode konzol is, amely képes változtatni a funkcióját, hol a klímát, hol a navigációt és a multimédia-rendszert vezérlik a felület tekerőgombjai és virtuális gombfelületei. Az anyagminőség, összeszerelés meggyőző így álló helyzetben, bár a belsőben felhasznált anyagok egy része – leginkább az ajtókárpiton lehet ilyennel találkozni – furcsa tapintású. Nem, ez nem a rossz PC-n mondva, csak szokatlan és valóban érdekes.

Kifejezetten szerethető, hogy hiába van dolgunk modern, elektromos autóval, a belső tér tervezői nem tébolyodtak meg, és nem szórták tele keserves módon használható érintésérzékeny felületekkel az új Niro utasterét. Bár egyelőre nem tudtuk vezetni az autót, csupán ültünk és nyomkodtuk, csavargattuk benne, amit csak lehetett, az tisztán látszik, hogy a márka szokásához híven itt is sikerült nagyon ergonomikus, élhető belsőt alkotni. Aminek kell, annak van saját gombja, odafigyelés nélkül kapcsolható az ülés- vagy éppen a kormányfűtés is, és át se rendezték a gombokat, az első perctől otthonosan érezheti benne magát benne mindenki, akár új, akár öregebb autóból ül át az új Niróba. Van elég tárolórekesz, figyeltek az USB-töltőpontok számára és elhelyezésére is, és van 12 voltos, illetve 230 voltos csatlakozó is a kabinban.

Az elektromos változat csomagtartója 475 literes hátul, amit a motorháztető alatt lévő, külön fedéllel is zárható 20 literes első tároló egészít ki, ahová akár a töltőkábeleket is el lehet pakolni. Igaz, innen macerásabb elővenni, mint a csomagtartóból, de legalább itt is van neki hely. A hibrid Niro csomagtartója 451, a PHEV-változaté 348 literes, a hátsó ülések háttámlájának előredöntésével 1445 és 1342 literessé bővíthető a raktér, a Niro EV maximális csomagtere pedig 1392 liter.

Technika

Öntöltő és külső áramforrásból is tölthető hibrid, valamint tisztán elektromos hajtású is készül az új Kia Niróból, ugyanúgy, mint a jelenlegi változatból. A hibrid és a PHEV-változat egyaránt az 1,6-os GDI benzinmotorra épül, amelyhez hatfokozatú, dupla kuplungos automatikus váltó csatlakozik. A mezei hibridben 1,32, a konnektorból tölthető hibridben pedig 11,1 kWh-s akkumulátor található, rendszerteljesítményük pedig 141, 183 lóerő. Előbbiben 32, utóbbiban 62 kW-os villanymotorral dolgozik együtt a belső égésű motor.

A tisztán elektromos változat 64,8 kWh-s akkumulátorcsomagot kapott, amely egy villanymotort lát el energiával. Az állandó mágneses szinkronmotor 204 lóerős csúcsteljesítményre képes, 255 Nm-es forgatónyomaték-maximumát pedig szinte az elindulás pillanatától leadja. Ezzel a Niro csúcssebessége 167 km/óra, a 0-100-as sprintet 7,8 másodperc alatt teljesíti. Elektromos hatótávban a PHEV esetében 65, míg a teljesen elektromos kivitelnél 463 kilométerrel lehet számolni, legalábbis a WLTP szerint.

Egyelőre a töltési lehetőségekről nem árult el sokat a Kia, csupán annyit, hogy az elektromos modell akkumulátora egyenáramú gyorstöltéssel nagyjából 43 perc alatt tölthető 10-ről 80 százalékosra.

Az elektromos Niro a navigációs adatok alapján képes temperálni az akkumulátort, hogy a töltőponthoz érve az optimális hőmérsékletű legyen a minél gyorsabb töltéshez, ha a töltő van beállítva úti célként. Emellett áramforrásként is használható az autó, az utastérben is található 230 voltos konnektor, illetve külső csatlakozójáról is megcsapolható az akksicsomag, akár 3 kW-os teljesítményű fogyasztót is képes táplálni. Így komolyabb háztartási gépeket, vagy akár másik elektromos járművet is lehet vele tölteni.

Vezetőtámogató rendszerek közül a ráfutásosütközés-elkerülő (FCA) először figyelmezteti a vezetőt, majd akár állóra is fékezi az autót, ha veszélyt érzékel. Kanyarodáskor a kereszteződésasszisztens figyelmeztet, majd automatikusan fékez is, ha szükségét érzi, felismeri az aktuális sebességkorlátozásokat és figyelmeztet a sebesség túllépésére is. Ezek mellett sávtartó asszisztens (LKA), sávkövető rendszer (LFA), autópályán vezetést támogató asszisztens (HDA), vezetőéberség-figyelmeztetés (DAW), távolságifényszóró-asszisztens (HBA), navigációalapú adaptív sebességtartó (NSCC-C), aktív fékezés funkcióval kiegészített holttérfigyelő (BCA), tolatókamera (RVM) és hátsó keresztirányú ütközéselkerülő (RCCA) is kerülhet az új Niróba. Sőt, a távirányítós parkolósegéddel (RSPA) az autó önállóan képes ki- és beállni – egyenesen – a szűk, kiszálláshoz kevés helyet kínáló parkolóhelyekre is.

A Kia láthatóan komolyan veszi az elektromos átállást, és semmit nem bíz a véletlenre. A dízel és a tisztán belső égésű motorral hajtott változat a Niro esetében szóba sem jöhet, de a megújult, szabadidő-autós hangulatú modellből továbbra is van kétféle hibrid és teljesen elektromos is. Sőt, a közeljövőben, 2027-ig már 14 darab tisztán elektromos modell is lesz a koreai márka kínálatában.