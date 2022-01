4311 új villanyautó állt forgalomba 2021-ben Magyarországon – derül ki a Datahouse legfrissebb számaiból. Ez 41,53 százalékos növekedés a 2020-as számokhoz képest, ami két ok miatt is dicséretes. Egyrészt összességében az új személyautók eladásai 4,77 százalékkal csökkentek tavaly (ebben minden hajtáslánc benne van), másrészt ez a közel másfélszeres piacbővülés felülmúlta az elektromos autók értékesítéseit korábban mesterségesen felpörgető állami támogatás által indokolt mértéket.

A kereskedők szerint nagyjából féltucat különféle oka van a mai Magyarországon annak, hogy jellemzően miért vásárolnak a cégek és a természetes személyek elektromos hajtással autót. Ezek egy része régóta létező előny, mások tavaly járultak hozzá a várakozásokat felülmúló 2021-es növekedéshez:

a többmilliós állami támogatás a magánszemélyektől a taxisokig

a zöld rendszám, vagyis ingyenes parkolás a városok fizetős helyein

a cégautós adókedvezmény

a tavaly égig emelkedő benzinár miatt még nagyobbá vált az előny a fenntartási költségekben a belső égésű motorral hajtott járművekhez képest (plusz eleve kisebb a szervizigényük)

a ma már széles modellválaszték, jelenleg 24 különféle márka kínál félszáznál is több elektromos személyautót

eközben lecsökkent a vételár-különbség a hagyományos hajtáslánccal hajtott személyautókhoz képest, amelyek több ok miatt (CO2-kvóták, fejlesztések stb.) drágultak, míg a villanyosok ára valamelyest mérséklődött (legalábbis egyes szereplők komoly akciókat is megengedtek maguknak tavaly)

és természetesen vannak a közvetlen károsanyag-kibocsátás nélküli járműhasználatot a környezet óvása érdekében választó vásárlók is a cégek és a családok között egyaránt.

A márkák sorrendje

Nagyot ugrott előre a Kia, amely a két évvel ezelőtti harmadik helyről (az is csak neccesen volt meg akkor) egyből a dobogó tetejére lépett fel. 76,74 százalékkal növelte a forgalomba helyezéseit, végül 661 személyautóval magabiztos győzelmet ünnepelhetett évzáráskor a ma már szinte az összes brand részvételével zajló küzdelemben (csupán maroknyi piaci szereplő nem kínál még tisztán elektromos autót, ilyen pl. a Suzuki).

Nagy Norbert, a Kia hazai ügyvezetője szerint az e-Niro a legjobb választás a villanyautó után érdeklődőknek, maximálisan kompromisszummentesnek nevezi a járművet. “Nem kell aggódnia azoknak, akiknek fontos, hogy az egy töltéssel megtehető táv elég hosszú legyen, ugyanakkor mérete, tágassága miatt akár családoknak is tökéletesen megfelelő. Állami támogatással és anélkül is keresik magán- valamint vállalati ügyfeleink” – mondta a Vezessnek.

Az olcsó e-Upot lassacskán a komoly ID-sorozatra cserélő Volkswagen futott be a második helyre 497 darabbal (amiben azért vastagon benne vannak még a koros mini számai), a hajtáslánc úttörőjének számító Nissant tolva egy pozícióval hátrébb.

Márka Darabszám Változás (%) Piaci rész (%) 1. Kia 661 76,74 15,33 2. Volkswagen 497 -9,14 11,53 3. Nissan 474 20 11 4. Hyundai 437 21,39 10,14 5. Dacia 263 – 6,10 6. Škoda 245 72,54 5,68 7. Mercedes-Benz 241 239,44 5,59 8. BMW 214 14,44 4,96 9. Renault 207 -44,05 4,8 10. Fiat 190 – 4,41

Százalékosan a leglátványosabb növekedést a top 10-ben az EQ-modelljeit egymás után sorra bevezető Mercedes érte érte el (plusz 239,44 százalék), itt azonnal meg kell jegyezni, hogy az alacsony számok és a szélesedő modellválaszték együttesen – és egy darabig még biztosan – háromjegyű piacbővüléseket is eredményezhet a márkák versenyében. De mindenki előtt ugyanúgy feszül a víztükör, lehet fejest ugrani a fejlesztésekbe, ez a cím most a németeké.

A legolcsóbb európai villanyautóval a Dacia például a semmiből érkezett az ötödik helyre a tavaly bevezett Springgel, sokan az ő kiskocsijukban találták meg az ideális választást maguknak. Sarkukat tapossa a listán a Škoda, szintén első saját modellel, pár méretkategóriával feljebb is sikeres lett az Enyaq.

Többségében növelték értékesítéseiket tavaly a húszas lista szereplői, csupán a Renault és a Mazda veszített piacot.

Áttérve az élmezőny második felére, négy új márkát látunk, 2020-ban ők még nem kínáltak idehaza kipufogó nélküli személyautót. A táblázat tízek utáni szereplőinek sorát a Tesla vezeti, 184 példányra került magyar rendszám, hogy mennyire német, cseh stb., azt persze nem tudhatjuk (vagyis a valós, ennél magasabb hazai értékesítést).

A Datahouse adatbázisa a magyarországi forgalomba helyezéseket tartalmazza, a prémium-, és pláne a luxusautók között sajnos még mindig fertőz az adóelkerülés nevű betegség. Természetesen nem csak a villanyautósok között, sőt.

Márka Darabszám Változás (%) Piaci rész (%) 11. Tesla 184 155,56 4,27 12. Mini 126 68 2,92 13. Peugeot 108 54,29 2,51 14. Mazda 104 -32,03 2,41 15. Audi 75 733,3 1,74 16. Opel 73 32,73 1,69 17. Citroën 49 – 1,14 18. Porsche 44 -6,38 1,02 19. Volvo 35 – 0,81 20. Ford 29 – 0,67

Száz példány fölé ment az autómegosztó cég által is vásárolt Mini értékesítése, kedveltek a Peugeot dizájnos modelljei is, és még a Porsche munkatársai is felcsavaroztak a Szerémi úti bázison 44 pár magyar azonosítót (itt szintén magasabb lehet a valós értékesítés, az itthon külföldi rendszámmal használt példányok száma).

A modellek sorrendje

Két éve még szoros versenyt futott a magyar villanyautó-piac két sztárja, tavaly már egyértelműbb volt a helyzet. Ismét nyert az állam által bőségesen támogatott (helyettük az ár 45 százalékát kifizető) taxisok által is kedvelt Kia Niro, 61,23 százalékos növekedéssel és 603 darab személyautóval.

Ennél meglepőbb, hogy ennyi különféle szebbnél-szebb és friss újdonság között mennyire erősen kézben tartja pozícióját a 2017-ben debütált második generációs Nissan Leaf. Sőt, év per év alapon 21,79 százalékkal növekedett az értékesítése.

“Azért vonzó még mindig az ügyfelek számára, mert a szerethetősége és élhetősége mellett nagyon kiforrott járműről beszélünk. Annyira megbízható, hogy jellemző tulajdonosi tapasztalat szerint 2-3 évente viszik csak szervizbe a kocsijaikat” – magyarázza a siker hátterét a Vezessnek Reizer Levente, a márka hazai pr igazgatója, aki évek óta maga is villanyautó-használó.

Nagyobb céges ügyfelek beszerzéseiről is kötött tavaly szerződéseket a Nissan, a magánszemélyek vásárlását pedig egy okos akcióval dobta fel pár hónapja.”

Modell Darabszám Változás (%) 1. Kia e-Niro 603 61,23 2. Nissan Leaf 436 21,79 3. Hyundai Kona 296 30,97 4. Dacia Spring 263 – 5. Volkswagen e-UP 226 -17,52 6. Renault Zoé 207 -44,05 7. Volkswagen ID.3 190 115,93 8. Fiat 500e 190 – 9. Škoda Enyaq 184 – 10. Tesla Model3 167 192,98

Igen népszerű a Hyundai Kona idehaza, az első tízben immár három VW-konszernes jármű is szerepel, közéjük szorult a tavaly gyenge évet teljesítő Renault Zoé.

Modell Darabszám Változás (%) 11. Mini Electric 126 68 12. Mazda MX-30 104 -32,03 13. BMW i3 96 -48,66 14. Mercedes-Benz EQA 93 – 15. BMW iX3 90 – 16. Volkswagen ID.4 78 – 17. Hyundai Ioniq 5 76 – 18. Peugeot e-2008 75 114,29 19. Hyundai Ioniq 65 -51,49 20. Mercedes-Benz EQV 62 287,50

A második tízesben öt prémiummárkás modell sorakozik, ha általánosságban tovább csökken az árszint, pár év múlva minden bizonnyal nem ezt látjuk majd itt. A gyártásának a nyolcadik évében járó i3-as BMW még mindig tényező, tavaly érte be őt házon belül az iX3.

Ha csökkenne az állami támogatás összege, növekedne a villanyautókat vásárlók száma? Ezt az első blikkre meglepő állítást képviseli több hazai importőr. Az egyelőre csak elméleti síkon létező ötletben ugyanakkor abszolút van logika. Hiszen ha például ugyanakkora szétosztandó összeg mellett a korábbi 2,5 millió forint helyett csak mondjuk 1,25 milliót kapnának a magánszemélyek, kétszer annyi embernek jutna. (És persze a kereskedők kétszer annyi járművet értékesítenének.) A vevőikkel beszélgető importőrök szerint egyértelmű, hogy a bő egymilliót sem hagynák veszni az emberek, ráadásul tény, hogy sok korábban pályázni akarónak nem jutott az ingyen 2,5 millióból. Szerintük több az eszkimó… E sorok írójának egyik ismerőse két számítógépről próbált a támogatás megnyitásának napján jelentkezni, de a tülekedők magas száma miatt a gyengélkedő informatikai rendszerrel nem bírt, nem jutott be a körbe. Ekkor aludt rá párat, és úgy döntött, a 2,5 millió nélkül is megveszi a kinézett modellt, úgy is tett. Mikor ezt elmeséltük az egyik importőrnek, állította, hogy ez egyáltalán nem egyedi történet.

A céges és a magánszemély vásárlók aránya

Budapesten tényleg napi szinten látni sárgafóliás Niro-taxikat, de alaposan téved, aki azt hiszi, a piacvezető modell a személyszállító vállalkozásoknak köszönheti csupán remek helyezését. Sőt, a Kia modelljét közel felerészt természetes személyek vásárolták tavaly.

Modell Céges vásárlók / természetes személyek (darab) Céges vásárlók / természetes személyek (%) 1. Kia e-Niro 344 / 249 57,05 /42,95 2. Nissan Leaf 357 / 79 81,88 / 18,12 3. Hyundai Kona 200 / 96 67,57 / 32,43 4. Dacia Spring 58 / 205 22,05 / 77,95 5. Volkswagen e-Up 121 / 105 53,54 / 46,46 6. Renault Zoé 63 / 144 30,43 / 69,57 7. Fiat 500e 125 / 65 65,79 / 34,21 8. Volkswagen ID.3 116 / 74 61,05 / 38,95 9. Škoda Enyaq 130 / 54 70,65 / 29,35 10. Tesla Model 3 83 / 84 49,7 / 50,3

A céges ügyfelek kedvence darabra és arányszámot nézve is egyaránt a Leaf lett. Százalékosan nézve a magánszemélyek favoritja pedig a Dacia Spring. Mondanánk, hogy a kedvező ára miatt ez igazán nem meglepő, ám ha a forgalomba állított elektromos személyautók példányszámát nézzük, azt látjuk, hogy a drágább e-Niróból még nála is többet vásároltak a kocsijukat saját névre íratók.

Érdekes, hogy a Tesla Model 3-nál a legkiegyenlítettebb az arány.