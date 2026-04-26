Az Ioniq 6 méretéhez méltó belteret kapott, a hosszban tágas kabinban visszaköszön a Hyundai modellekre jellemző formanyelv, de rengeteg olyan egyedi apróság van, ami karaktert ad a modellnek.

Az N-line felszereltség nagy mértékben meghatározza az összhatást, így sportos fekete-vörös elemek veszik körbe az utasokat. Vörös dekorcsíkokat kapott a vízszintesen határozott sávokra osztott műszerfal, ugyanilyen vörös a varrás a félbőr üléseken, valamint a kitűnő fogású, klasszikusan szabályos kör alakú kormányon. Ez is egyedi az N-line modellben, a volán közepén hatalmas N márkajel trónol és kapunk egy vörös gombot is, amivel a vezetési módot állíthatjuk egy mozdulattal.

19 fotó

Praktikum terén furcsa kettőség uralkodik az Ioniq 6 belterében, a középkonzol tényleg király, a mobil orientált megoldásokkal, van két tisztes pohártartó ,

Fém pedálborítás is jár a teljes sportos csomaghoz, és ezeket is megdizájnolták kicsit, a mintázat kockás zászlóra, és a kint fellelhető pixelekre rímel. Az ergonómia a Hyundai stratégia szerint mindenkit próbál kiszolgálni. A három sávra osztott műszerfal felső részét a dupla kijelző uralja.

Ez két 12,3 colos képernyő párosát jelenti, meglehetősen jó megjelenítéssel, és gyors működéssel. De a legjobb, hogy a napi funkciók javát nem itt kell kutatni, hanem a külön érintőfelületettel működő klímán, és alatta a középkonzolon kialakított irányítópulton. A gyakorlatban ez annyit tesz, hogy a klímakonzol kijelzőjét megnövelték, és – dobpergést kérek – dedikált, fizikai gombokat helyeztek el az ülésfűtés, az ülésszellőztetés és a kormányfűtés gyors kapcsolásához. Brilliáns!

A Hyundai a digitális architektúrát hivatalos nevén Connected Car Navigation Cockpitnek (ccNC) hívja, amely az okosfunkciók mellett a vezeték nélküli (OTA, azaz Over-The-Air) szoftverfrissítéseket is támogatja. Ma már elvárható, így nem meglepő módon a vezeték nélküli Apple CarPlay és Android Auto integráció is adott, a mobileszközök etetésére pedig bőségesen találunk opciókat a kabinban.

A középkonzolon például egy tapadós, gumírozott felületű vezeték nélküli töltőpad kapott helyet. Kifejezetten zseniális ergonómiai húzás, ahogy ennek a panelnek a hátsó része finoman lejt, így teljesen természetes, stabil szögben tartja a mobilt akkor is, ha éppen nem akarjuk tölteni.

Közvetlenül előtte két USB-C port sorakozik – melyek közül az egyik komoly, 100 W-os töltési teljesítményt képes leadni –, a második sorban utazóknak pedig a középkonzol hátuljára integrált további két USB-C aljzat jutott. A hátsó ülések alatt a Vehicle-to-Load (V2L), vagyis a kétirányú energiaáramlást biztosító rendszer részeként egy hagyományos, 230 voltos konnektor is megbújik.

Térkínálata méretéből adódóan nagyvonalú, igaz a napfénytető nem a magas sofőr barátja, nekem 184 centiméterrel már barátságtalanul közel volt a kárpit a legalacsonyabb ülésmagassággal is. Hátul is a fejtér az egyetlen negatívum, a lapos padló miatt gyakorlatilag tánctér van az ülések előtt, gigantikus a lábtér, az ülések kellően kényelmesek.

A csomagtartó 401 literes alaptérfogata a mindennapi használatra – bevásárlásokhoz, ingázáshoz – bőségesen elegendő, bár a nagyobb tárgyak beemelését némiképp megnehezíti a meglehetősen szűk rakodónyílás.

A tesztautó esetében ezt a viszonylag apró csomagtérfedelet is elektromos mechanika mozgatja. Egy ekkora és ilyen könnyű karosszériaelemnél ez a funkció talán enyhe rongyrázásnak tűnhet, de a mai modern kényelmi elvárások ismeretében már teljesen megszokott extra.

Fontos részlet, hogy amennyiben hátsókerekes modellt konfigurálunk – és lemondunk a kétmotoros, összkerekes hajtásláncról –, az orr-részben (a hagyományos motortér helyén) egy kifejezetten jól használható, kiegészítő tárolórekeszt, úgynevezett frunkot is kapunk, ami tökéletes búvóhelyet jelent például a vizes töltőkábeleknek.