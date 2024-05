Masszív a nyitáskor kipattanó kilincs érzete, és vaskos ajtót nyit fel, aminek a zárása is prémiumautókat idéz. Nem is csoda, ha végignézzük az ajtóéleket, mindenfelé gumitömítést találunk, ezektől lesz jó a hangszigetelés is menet közben. Ez az autó teljesen fekete belül, ennél látványosabb összeállítás is létezik, de azért vannak ennek is jó trükkjei.

Például az ülések rombuszmintás varrása, és maga a fotelek formája önmagában is remek. Formavilágában itt talán még inkább kicsúcsosodnak az organikus vonások, mindenfelé csúcsíves, uszonyszerű idomokon fut végig a szemünk. Ez egyrészről szerencsés, hiszen otthonos tőle a belső, másrészt szépen össze lehet dolgozni a felületeket, például, ahogy az ajtókról átfut az Alcantara hatású betét a műszerfalra az egészen mesteri.

Változatos anyaghasználata miatt jó itt körbenézni. Remek tapintású bőr az ajtókárpit borítása és a könyöklő, a középső kartámasz is szép, de a közepére égetett NFC jelzés azért elcsúfítja a képet. (Ide kell érinteni a telefont, hogy elindítsuk az autót, ha digitális kulcsot használunk.) Középkonzolja egy jókora darab műanyag ebben az autóban matt felülettel, ami szerencsésebb, mintha fényes lenne. Erre került az irányváltó pöcök és köré néhány kapcsoló, elé pedig kettő darab telefon töltőpad.

Olyan ez a középső sziget, mint egy híd, alatta jókora tároló rekeszbe tehetünk nagyobb dolgokat, amik mondjuk a könyöklő alatt nem fértek már el. Az ajtózsebek elnyelik a literes palackokat és az apróságokat, ennél több trükk nincs, a dizájn kicsit fontosabb, mint a praktikum. Passzol a képbe, de főként másokhoz hasonlítva gyenge a kormány dizájnja, fogása és használata is. A jókora középrészbe fényes burkolat alá rejtett márkajelzés nem szerencsés, cserébe a volán mérete és fogása, pláne a bőr tapintása remek.

Kijelzőből óriásit ad a Seal, és egyelőre figyeljünk csak középre. Ez a 15,4 colos monitor több, mint túlzás, ami abból is látható, hogy a kormány már simán betakar a bal szélébe, már ha vízszintesre van állítva. Mert ezt a kijelzőt el lehet forgatni, méghozzá gombnyomással, pár másodperc alatt vertikálisba vágja magát, és onnantól nincs ilyen gond. Más kérdés, hogy a függőleges kijelző még mindig szokatlan, ha használni kell, ilyenkor megváltozik rajta a kiosztás is. Szokás dönti majd el, hogy kinek fog bejönni.

Android alapú a rendszer, ezáltal futnak rajta megszokott programok, mint a Spotify, amibe az online kapcsolat révén be tudunk jelentkezni a saját fiókunkkal, így egyenesen lehet zenét hallgatni az autóról, nem kell Apple CarPlay-jel vagy Android Autóval fárasztani a telefonunkat. Mivel a kijelző befed minden helyet középen, klíma konzol sincs, menüből kell irányítani. Pár gyors gomb fixen kikerült a főképernyőre, de például ülésfűtésért bele kell mászni a menübe.

Félni nem kell igazán tőle mert legalább jól működik. A rendszer gyors, pörög, reagál, felismerhetők az ikonok, használhatóak az akciógombok és a telefon is pillanatok alatt csatlakozik. Osztott képernyőt is lehet használni rajta, egyszerre két applikációt tudunk így kezelni. A másik kijelző a kormány mögött egy kis tablet, amin minden szükséges infót megkapunk, a grafikája passzol a nagyéhoz. Beépítése egyszerű, csak úgy oda állították, de ma már az a meglepő, ha nem így van.

Összeszerelési minőségre remekel az utastér. Se a kijelzők, se a középkonzol hídja, se a kapcsolók nem recsegnek vagy mocorognak, de a teljes üvegtető is csöndben viseli ritka rossz úthálózatunkat. Hátul utazni sem igazán kihívás, bár a padló kicsit magas, a lábtér cserébe hosszú és az első ülés alá befér a lábfej, így a combunk is éri az ülőlapot. széltében és hosszában is tágas, 180 centimmel a magassággal sem volt gondom, simán ajánlható felnőtteknek is az utazás.

A BYD Seal egy szedán, Kínában nem dívik az ötajtósoknak, vagy limuzin, vagy SUV a divat. Ezáltal a Seal pakolhatósága sem túl praktikus, de így is 400 literes tér nyeli el a poggyászokat, ami kisebb egy Tesla Model 3-énál, de bőven használható méret. Ezt még a kábelek sem csökkentik, hiszen azoknak van hely az orrban, pontosan 53 liter.