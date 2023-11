Dupla üvegezésű ablakok zárnak el a külvilágtól, így szinte semmit nem hallok a forgalom zajából odabent. Az is feltűnő, hogy az irdatlan nagy tengelytáv és a jókora utastér ellenére a karosszéria feltűnően merev, annyira, hogy egy ártatlan nesz nem jön sehonnan. Mintha vákuumban ülnék akkor is, amikor fekvőrendőrön hajtok át. Ez olyan minőségérzet, amit nem a teljesen átlagos műanyagok árasztanak, hanem az összeszerelés. Bízunk benne, hogy az ügyfélautók is ilyenek lesznek.

Bőr már nincs, „vegán” bőrt használnak az ID.7 belsejéhez, ami a műbőr 2023-ban elfogadott neve, és egy részt növényi alapanyagokból készül. Hogy mennyire tartós, azt még nem tudjuk, mert az autóipar csak pár éve kezdett el ezekkel az anyagokkal kísérletezni. Ez nekünk főként azért jó, mert nem szeretnek belőle sokat használni, így marad az Alcantara – ami még mindig egy műszálas anyag – de sokkal jobb minőségérzetű. Ilyen huzatot kapnak az ülések, meg kék szegést, ha éppen olyan az összeállítás.

Irdatlan nagy a tér hátul, keresztbe tett lábbal is elférnék 180 centis magam mögött, viszont a padló egy kicsit magas. Az ülőlapot bedöntötték hátul, de így is érezni, hogy az akkumulátor miatt kevés lehetőség maradt. Ha használnák azt a megoldást, amit a Porsche, és a lábaknál kihagynák az akkumulátor cellát, ez megoldható lenne, de így használható modulárisan bármihez az ID.7-ben is szereplő akkumulátor csomag.

Elöl egy jókora, 15 colos kijelző uralja a középkonzolt, ez a rendszer szíve és lelke, mindent is erről kell irányítanunk. Ebbe beleértve a szellőző rostélyok irányát is, amiket apró villanymotorok mozgatnak. Igen, itt tartunk, hogy egy kézzel mozgatható, soha el nem romló funkciót is motorizáltak, pláne menüre tették a kezelését, így kétféle képpen is meg tud majd dögleni, ha lefagy a rendszer, vagy megpusztul valamelyik villanymotor. De jó, hiszen csak ki kell mondanod angolul, hogy fázik a kezed vagy az arcod, és már löki is rád a perzselő levegőt.

Teljesen új a szoftver, rendesen átlátható és pörgős, amennyit nyomkodni tudtam a menetpróbán, annyira teljesen meggyőző. Könnyen kinyerhető belőle menetadat – a trip kompjúter nullázása még mindig logikátlan helyen van – és már olyan applikációk is letölthetőek rá, mint a Spotify, és közvetlenül az autóban is be lehet jelentkezni. Egy rossz mozdulata vagy akadása nem volt a több órás út alatt, ami abszolút jó pont.

Hagyományos műszeregységéből csak egy vékony sáv maradt a kormány mögött, ami bőven elég mindenre is, az alap adatokat és még plusz navigációs információkat úgyis kivetíti a jókora head-up displayre. Jó fogású kormányt kapott, amin a gombok még mindig érintő „szigeten” pihennek, egyben kattan az egész, de érzi, melyik piktogramon van az ujjad. Használni nem olyan jó, mintha gombok lennének, de megszokható.