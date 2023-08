Majd’ három tonna rideg precizitás

Ha belekavarodtál a nevébe, semmi gond, mindjárt tisztába tesszük. Van a Q8, az Audi böszme, keret nélküli ajtós, V6-os dízellel meg V8-as benzinessel elérhető SUV-ja. Na, ez nem az, hanem az első tisztán elektromos modelljük ráncfelvarrott változata, amire valamiért felpattant a Q8 modellnév is a korábban önállóan használt, e-tron elé.

Valóban, teljesen logikátlan, de ezzel behozták az Q sorozatba ezt a modellt is, és talán, ha a hagyományos modellek sorából indulunk ki, az elektromosaknál is a Q8 lesz a legnagyobb. Pedig nem túl nagy autó, 4915x1937x1619, 7 centivel rövidebb, majdnem 6-tal keskenyebb, és 8,6-tal alacsonyabb egy igazi Q8-nál.

Ez egy kategóriával kisebb modell. Ez is nagy, de már nem mondanám igazán tolakodó méretnek, ami lehet a magassága miatt is, a nem sportback, vagyis sima SUV kivitel ennél csak egy picit magasabb. Frissítésével nem csak a név, hanem a külső is változott kicsit, az új lökhárítók és hűtőmaszk miatt javult a légellenállása, elvileg 8%-kal hatékonyabb most ez a modell, mint az azonos hajtáslánccal szerelt frissítés előtti, csak a külső változtatások miatt.

Eltűnt elölről a hagyományos embléma, egy sík, épp csak stilizált vette át a helyét, felette pedig LED csík köti össze a két új fényszórót, viszont nem direktben világít, hanem tükröződve a hűtőmaszk erre kialakított résén, így minden piacon legális, ami okos megoldás.