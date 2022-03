Mivel a Nissan nem hisz a konnektorról tölthető akkus hibridekben, az Ariya sem készül plug-in hibridként, csak tisztán elektromos hajtással jön. A márka annyira erősen készül a villanyautós átállásra, hogy nem is ruház be a motorok megfeleltetésébe a következő, Euro 7-es kipufogógáz-tisztasági normának és 2023-tól nem vezet be új, tisztán belső égésű motorral hajtott személygépkocsit Európában. Tehát amiben lesz benzines motor, az hibrid lesz. Az Ambition 2030 terv szerint a 2026-os pénzügyi évre az eladott új autóik 75 százaléka lehet villamosított, 2030-ra 100 százalékuk lesz elektromos vagy valamilyen hibrid.

De térjünk vissza az Ariya technikájához, amely nagyrészt közös a Renault Mégane E-Tech-hel, de jóval nagyobb karosszériában. A CMF-EV padlólemez vadonatúj, itt kétféle akkucsomag és hajtásmód közül lehet majd választani.

Bruttó 65, nettó 63 kilowattórás a kisebbik akkumulátor, a nagyobbik kapacitása 90 kWh, amiből 87 kilowattórányit autózhatunk ki. Az akkuk mindkét esetben folyadékhűtésűek, ami azért fontos mert így egymást követő villámtöltésekkel, hosszabb úton nem tudnak úgy túlmelegedni, mint a LEAF-ek léghűtéses akkuja, ami csúnyán lekorlátozzák az egyenáramú töltést. Európába CCS-töltővel jönnek az Ariya-k, nem lesz vesződés a vesztésre álló CHAdeMO-csatlakozóval.

130 kW az egyenáramú töltési teljesítmény maximuma, aminél a koreai és a VW-konszernbeli konkurensek is többet tudnak csúcsértékként. A töltési idő lerövidítése valójában azon múlik, hogy meddig tölt az autó háromjegyű értékekkel.

Mivel az Ariya is a Renault-Nissan szövetség autója, elérhető hozzá a 22 kilowattos váltóáramú töltés, piactól függően szériában vagy extraként. Alapáron 7,4 kilowattos a fedélzeti AC-töltő.

Lesz egy és kétmotoros Nissan Ariya is. Előbbiben az orrmotor az első kerekeket hajtja, ami fontos eltérés a hátsókerekes Audi Q4 E-tronnal, Hyundai Ioniq 5-tel vagy Kia EV6-tal összevetve. A motorteljesítmény a kisebbik akkuval 160 kW, ami 218 lóerő, a nagyobbik akkus, de elsőkerekes Nissan Ariya villamos gép 178 kilowattot ad le, 242 lóerőt.

Mindkét elöl hajtó motorváltozatnak 300 Nm a maximális forgatónyomatéka. Az emelt motorteljesítménnyel a nehezebb akkucsomagos Ariya is majdnem ugyanúgy gyorsul 0-ról 100 km/órára, mint a kisebbikkel, idejük 7,5 illetve 7,6 mp.

Első és hátsó motorral 206 kW a Nissan Ariya csúcsteljesítménye, a 280 lóerős csúcsmodell 5,9 mp alatt lő ki 100-ra, ami a V6-os 350Z sportkupé szintje. Más adatok szerint ez a verzió 225 kW-os, 306 lóerős és a nyomatéka is 600 Nm.

Érdekes, hogy a kétmotoros, nagyakkus modell végsebességét a Nissan nem 160-nál szabályozza le, hanem elengedi 200-ig, mint a Polestar a maga autóit vagy a Ford a Mustang Mach-E GT-t, az Audi a nagy E-tront.

Négy hajtott kerékkel a Nissan az E-4ORCE rendszerrel fejlett nyomatékelosztást ígér, ami agilisabbá és biztonságosabbá teheti az autót. Performance kivitelben az E-4ORCE összteljesítménye 290 kW/394 lóerő lehet, amivel 5,1 mp-re esik a nulla-százas gyorsulási idő.

Egyelőre nincs végleges WLTP-adatunk a hatótávolságra, a gyártó becslései szerint elsőkerekes autókban egy töltéssel 360 illetve 500 km-t tehetünk meg az akkumulátor kapacitásától függően, a 4x4es, kétmotoros, nagyakkus Nissan Ariya várható hatótávolsága 340 km. A homologizáció során a Nissan találhat még pár kilométert, ezek körülbelüli számok. A 63-as akkuval az adata a korában közölt 360 helyett 403 km lehet.