Hátsókerék-hajtással sokáig csak a sportosabb R8-modellek juthattak eszünkbe az első- vagy összkerekes Audik között, de az elektromos korszakban más a helyzet. Az MEB-építőkészlet azt jelenti, hogy a technika inkább Volkswagen, mint Audi, konkrétan ID.4 abból is a GTX a legközelebbi rokon, ami a szülőhelyet is meghatározza.

Az E-Tron ugyanis nem Audi-, hanem VW-gyárban készül, Zwickauban, ahol az ID.3 is. A VW konszernen belül egyre gyakoribb, az üzemek kihasználtságát javító megoldás. A SEAT gyártja az Audi A1-et, a Škoda a SEAT Atecát, a Volkswagen Wolfsburgban a SEAT Tarracót és így tovább.

A szász iparváros valójában nem idegen, hanem az őshaza, mert az Audi 1909-ben Zwickauban alapíttatott. Az Audi és a Horch szakembereit, családjukat és a gyártóberendezéseket eredetileg Szászországból menekítették a nyugati megszállási övezetbe, Neckarsulmba és Ingolstadtba, amikor a keleti tartományok szovjet prédává váltak. A karosszéria gyártósora az Audi szerszámkészítőitől származik, a présgépek gyártás előtti beüzemelése is Audi-üzemekben történt.

Hátul van a fő hajtóerő, egy állandó mágnesű szinkronmotor. Lehetne 170 lóerős is, de az csak a sima Q4-ben van, a Sportback farmotorral 150 kW-os, azaz 204 lóerős. Ez a csúcsteljesítmény villanyautósan rövid ideig él, a tartósan kivehető 77 kW.

A tesztautóban 204 lóerőt adhat le a hátsó szinkronmotor és 80 kW (109 LE) az első aszinkron villamos gép csúcsteljesítménye. Az aszinkron villanymotor előnye, hogy amikor nem hajt, csak forog, kisebbek a veszteségei, erős a rekuperációban és gyorsan aktiválható, ha itt is hajtani kellene az autót.

Mivel a két motor nem egyszerre adja le a maximumát, a rendszerteljesítmény 299 lóerő, ami 220 kW, a nyomatékmaximum 460 Nm. Az autó rekuperációs lassulása a két motornak köszönhetően elérheti a 0,3-g-t, ami nagyjából a duplája az egy motoros Q4-ben adódónak.

Akinek pszichésen fontos a majdnem 300 lóerő, tudjon róla, hogy télen a Q4 E-tronban 25 kW-tal, 34 lóerővel kisebb a hajtásrendszer csúcsteljesítménye. A kezelési útmutató nagyon korrekten közli, hogy bizonyos hőmérséklet alatt 265 LE a kivehető csúcsteljesítmény.

Hátsó dobfékkel indulni ebben az árkategóriában elsőre öngólnak tűnik, pedig nem a spórolás indokolta. Mivel a gázelvételkor és fékezéskor áramot visszatermelő farmotor is ezeket a kerekeket lassítja, a hátsó üzemi féknek legtöbbször nincs szerepe.

A dobfék könnyebb a tárcsaféknél, várhatóan az autó teljes élettartamát kiszolgálja fékbetét- és dobcsere nélkül. Paradox módon a dobfék esztétikai szempont is, mert a hátsó tárcsafékek felülete az elenyésző használat miatt rozsdásodhatna, ami az e-Golfokon csúnyán mutat. Az is szempont, hogy a dobfékek csekélyebb súrlódásával egy picit növelhető a hatótávolság.

1200 kg a vontatható tömeg, ami elmarad például a KIA EV6 1,6 tonnájától, de egy könnyű lakókocsit a Q4 E-tron is elhúz. Sok embernek érdekesebb lehet kerékpárszállításhoz a vonófej terhelhetősége. A 75 kg azt jelenti, hogy elbír két elektromos biciklit is.

Maga Q4 E-tron Sportback 1895 kilóról indul az 52 kilowattórás akkujú, farmotoros E-tron 40-nel. A tesztelt kétmotoros, nagyakkus verzió 2140-ről megy felfelé, sok extrával, mint a tesztautóban, akár 2200 kilóra.

A futómű elöl MacPherson konstrukció rugós taggal, hátul is független, négylengőkaros rendszer. Az alsó fő keresztlengőkar burkolata is mérsékli picit az autó légellenállását. A gumiszett alapáron kétméretű, elöl 235/55 R19 hátul 255/50 R19, de akár 21-es felnit is rendelhettek. Volt nálunk 20-as felnin Q4 E-tron, egészen biztosan nem vennénk rá 19-esnél nagyobb kereket, mert sokat ront az autó harmóniáján.

Alapáron vagy extraként majdnem minden vezetőtámogató rendszer elérhető, amit ma az autóipar kínálni tud. Akárcsak a BMW autóiban, itt is nagyon hasznos a közvetlen nyomógomb a vezetőtámogatás menüjéhez, amivel a fő funkciók egy mozdulattal lehívhatók.