Vadonatúj technikára, a Hyundai-Kia konszern E-GMP modulrendszerére épül az autó. Az elektromos globális moduláris padlólemez egyben a Kia EV6 alapja is. 58 vagy 72,6 kWh lehet az akkumulátor kapacitása.

Tasakos (angolulul pouch) cellákból áll az akkumulátor, 12 cela alkot egy modul és összen 20 modulból állht össze az akkupakk, ami 240 cellát jelent. A cellák feszültsége lemerítve 2,6, feltöltve 4,2 V. A beszállító a dél-koreai olajvállalatból kifejlődött SK Innovation, amely az SK Battery leányvállalattal Európai-léptékkel is jelentős akkumulátorgyárakat épít ki a már meglévő mellett Komáromban illetve a fejér megyei Iváncsán. Mivel a cégnek Koreában is van gyártókapacitása, vélhetően a Hyundai Ioniq 5-ben nem komáromi cellák tárolják az elektromos energiát.

Váltóáramról 11 kW-tal tölthető az autó, ami vállalható kompromisszum. Otthon egy potens fali töltővel így is megtelik reggelre a nagyobbik akku, út közben meg fontosabb az egyenáramú villámtöltés sebessége- És ebben az Ioniq 5 remekel, mert alapáron tölthető nemcsak az iparági normának tekinthető 400 voltról, de 800 voltos feszültséggel is. A rendszer saját fejlesztés, nem a Porsche Taycanból vagy az Audi E-tron GT-ből származik, a Hyundai szabadalmaztatta is.

Egyenáramról a kisebbik akkuval 180, a nagyobbikkal 220 kW a maximális töltési teljesítmény. Ionity-töltőn, ha az akkuhőmérséklet és a töltöttségi fok kedvez a villámtöltésnek, elméletileg 5 perc alatt 100 km hatótávot lehet bezsákolni. 10-ről 80 százalékra a gyár adatai szerint 18 perc alatt felrúgható az akkuk töltöttsége, mindkét akkucsomaggal.

Némi hatótávot a napelemes tető is képes hozzáadni a mindennapokban az autózáshoz. Verőfényben talán 205 wattal tud termelni a feláras szolártető. A Hyundai azt állítja, hogy évente akár 1500 km-nél is nagyobb plusz hatótáv összejöhet kellően napos országokban.

Állandó mágnesű szinkronmotor hajtja vagy csak a hátsó vagy az első motorral együtt mind a négy kereket. Az első villanymotort egy tengelykapcsoló automatikusan leválasztja a hajtásláncról, így a kerekek nem forgatják feleslegesen a használaton kívüli villamos gépet.

Hátsókerék-hajtással a kisebb akkuval 170, a nagyobbal 218 lóerős a farmotor. Aki kétmotoros modellt választ, 58-as akkuval 173 kW-nak (235 LE), 72,6-ossal 306 lóerőnek (225 kW) örülhet. A forgatónyomaték egységes, két villanymotorral mindig 605 Nm, csak a hátsó villamos géppel 350 Nm ez az érték. Engem meglepett, hogy kevesebb, mint a 136 lóerős elektromos Kona 395 newtonmétere.

Egyre több teljes hibrid és villanyautó képes vontatni, bár méretükhöz és súlyukhoz képest sokszor csekély tömeget. A Hyundai Ioniq 5-nél az akkukapacitástól függ a vontatható tömeg, ami kisebbel csak 750 kg, a nagyobbikkal viszont 1600 kg.

a videó a hirdetés után indul

Tulajdonképpen egy elektromos autó egy gigantikus hordozható akkumulátor, amivel a Hyundai nagyon okosan él. Az utastéri konnektor sok belső égésű motoros autóban is megvan, de itt a váltóáramú töltőcsatlakozóból is áramot nyerhetünk. Az első csomagtérben lakik az a kiegészítő, amelynek egyik vége Mennekes-csatlakozós, a másik a konnektor.

Mivel 230 voltos és 3,6 kW-tal terhelhető, innen akár elektromos fűnyíró vagy grillsütő is vidáman elketyeg ott, ahol nehéz vagy ronda lenne kábelt kihúzni, esetleg egyáltalán nincs áram. A bemutatón a kávégép üzemelt a külső áramforrásról, de mehet róla zenegép és a világítás estébe nyúló pikniken. A V2L funkció (Vehicle to Load) annyira jó és ígéretes, hogy csak azt ne mértem, miért nem áldoz erre más autógyártó is.