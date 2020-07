Indulás előtt is átható a jóságérzet az autóban, de ha megy is, a Honda e fejlettsége teljesen beléd ég. Rugózási kényelme kifogástalan, még /45-ös gumikkal is távol tartja a helyenként rémes utak ütéseit. Ami kellemetlen, az az ismétlődő rántás megálláskor és elinduláskor, amikor a hidraulikus fék automatikusan rögzíti és elengedi az autót. Ennek aktiválását és oldását sokkal finomabban meg lehet oldani, mert így nagyon darabosan működik.

Sajnos minden motorindítás után újra aktiválni kell az egypedálos vezetést az irányváltó gombjai mögött, de ez azt is igazolja, hogy jól megoldották a fékpedál nélküli használatot, mert hiányoznék. A visszatermelés erőssége három fokozatban állítható a kormányról a váltóflepninek tűnő kapcsolókkal. Deaktiválva az egypedálos üzemmódot és csekély rekuperációt választva az autó lendületvesztés nélkül gurul gázelvételre.

Autópályán 150-nél állt meg a sebességmérő, a valódi végsebesség 145 km/óra. A keret nélküli ablakok ellenére hatásos a szélzaj csillapítása, a Honda e halkan suhan. A 154 lóerős tesztautó egészen kiválóan gyorsul és a villanyautókról megszokott módon azonnal, átmenet nélkül lehívható az ereje.

Könnyen kiiktatható a menetstabilizálás a biztonsági rendszerek menüpontban, de ezzel csak a beavatkozási küszöb változik, az ESP éber marad és szorosan fogja a gyeplőt. Nagy gázzal fordulva éppcsak megmoccan a fara és utána szigorú fékimpulzusokkal, kemény rántással koppint az orrunkra az elektronika. Maga a kipörgésgátlás rendkívül finoman működik.

Bár farolni pont annyira nem lehet vele, mint a BMW i3-mal és a Renault Twingóval, a hátsó hajtás több öröme érvényesülni tud. Egyrészt az autó káprázatosan fordulékony, mert az első kerekek alászedésnél nem kell tekintettel lenni a hajtó féltengelyekre. Bámulatosan lehet vele forgolódni tolatás nélkül, járdaszigetek között 8,6, falak között 9,2 méter a fordulókör átmérője. Nincsenek hajtási befolyások a kormányon, ami az azonnal lesújtó nyomatékú villanymotorral fontos szempont.

Egy hét alatt sem tudtam megszokni a kamerás tükröket. A műszerfal szélére vetített képük éles, hátulról az optikára eső napfényben is korrekt a látvány, kapunk jó szándékú segédvonalakat sávváltáskor és parkoláskor. Ám a távolságbecslés nekem nagyon nehezen ment vele, mert megöli a valódi tükröktől megszokott mélységérzetet és vastagon elbizonytalanít a többi autó sebességének és távolságának becslésében.

Úgy váltottam sávot és úgy is parkoltam vele, mint aki most kezd vezetni, nagyon bizonytalanná tett. Külön idegesítő a digitális visszapillantóban más autók LED-es menetfényeinek állandó villódzása, ahogy az autópályák feletti változtatható jelzésképű táblák is villognak benne, elvonva a figyelmet a forgalomtól.

Az újítás értéke azért is megkérdőjelezhető, mert egy kis akkus városi autónál a légellenállás minimális lefaragása kevésbé hasznos a hatótáv-növekedésben, mint egy hosszabb utakra és nagyobb sebességű haladásra tervezett Audi E-tronban. Számomra terhes és értelmetlen, főleg alagútban és éjszaka vezetve, másnak viszont tetszhet és beválhat ez a fejlesztés. Áldásos, hogy legalább a belső kamerás visszapillantó átállítható hagyományos tükörre, a vakításmentesítésből megszokott billentéssel.

Kellemetlen töltés közben, hogy „gyújtás” nélkül nem jelenik meg a műszerfalon ajtónyitás után sem a töltés várható befejezése, a műszerfal sötéten ásít. Az autó átlagosnak mondható töltési képességei nem igazodnak műszaki fejlettségéhez.

A fedélzeti váltóáramú töltő 6,6 kilowattos AC-töltést enged (a Zoé szériában 22-t, a Corsa és a 208 felárért akár 11-et), az egyenáramú töltés csúcsértéke sem közelíti meg a 100 kilowattot, amit az e208 és a vele megegyező elektromos Corsa F nyújt csúcsértékként. De legalább töltés közben a fedélzeti wifivel az autó nagy műszerfali képernyőin Gajdán Miklós-videókat lehet nézni, ha előfizetsz az adatcsomagra.

Mivel a Honda e hatótávkijelzője még nyári melegben sem ígért többet 178-196 megtehető kilométernél, a nem városi utakat alaposan tervezni kell és nem biztos, hogy belefér még elugrani ide meg oda meg amoda. A hatótávparáról az újabb, nagyobb akkus villanyautók kezdtek leszoktatni, itt meg visszajön, akárcsak a hasonló korlátokkal megvert MINI Cooper S E vagy a Mazda MX-30 esetében.

16-os kerekekkel a WLTP-éték 222 km, 17-essel csak 210. A 35,5 kilowattórás akkukapacitással és a 16-18 kWh/100 kilométeres fogyasztással tényleg nem jön ki több. Városi használatra elegendő a hatótáv, de másra nem, pedig ha van villanyautó, amibe öröm beülni és menni vele, akkor ez az. Nagy kár, hogy nincs belőle alternatívaként egy sima benzines a Honda 1,5 literes szívó vagy háromhengeres, ezres turbómotorjával.