Nem volt lehetőségem kipróbálni, de elvileg a telefonos My Peugeot-alkalmazással 21 Celsius-fokra előtemperálható az utastér és elindítható a töltés is. Az indítógombot megnyomva sokszor nem volt világos, hogy az autó csak életre kelt vagy menetkész is. Utóbbit a Ready felirat teszi egyértelművé, ha sikerül fellelni az óracsoportban.

Dicséretesen alacsony az üléshelyzet, a kilátás viszont oldalra és hátra is erősen korlátozott, kellett tekergetnem a fejemet. 10,4 méteres fordulóköre megegyezik a benzinesével, amely kereken 300 kilós súlyelőnyével még jobban vezethető, de érzésre az elektromos 208 is kezes és agilis autó.

Szokatlanul szintetikus a kormányérzet, szimulátorokhoz hasonló. Az alvázra csavarozott akkucsomag érezhetően jó hatással van az autó súlypontjára, a nem különösebben sportos Michelin Primacy 4 gumiabroncsokon a tesztautó szinte átrepült a kanyarokon.

Eco üzemmódban járva nem csökken zavaró mértékben a lehívható teljesítmény, erőmódban viszont nemcsak a hirtelen meglódulás örömteli, hanem a 206-ról 300 Nm-re visszatérő nyomatékkal a gyorsulás maga is örömöt ad. 8,1 mp elég nulláról százra, a finoman dolgozó kipörgésgátlással nem kell egy helyben esztergálni gyorsítás helyett, és kanyarból kigyorsítva sem mászkál az orra a kipörgő kerekek miatt.

Forgatónyomatékával az e-208 a dízelt is megelőzi, és 136 lóerejével a 208-asok közül az elektromos a legnagyobb teljesítményű. Persze a 130 lóerős benzines súly-lóerő aránya sokkal jobb, mert nem 1455, hanem 1205 kilós. A zöld rendszámos 208 lazán gyorsult végsebességéig, a sebességmérő 152 km/óránál állt meg, ami 150 a valóságban.

Egyelőre nagyon bizonytalanul működik a hatótávkijelzés. Volt, hogy elindultam 150 km hatótávval, a légkondicionálás kikapcsolásával rögtön lett belőle 160 km, gurultam lefelé a Budakeszi úton 2,5 kilométert, amivel ez felugrott 240 kilométerre, majd a Déli pályaudvarhoz érve már csak 220 volt. 90 km kilengés városi forgalomban túl sok a nem egészen öt kilométeres távon belül.

Hosszabb utakon higgadtabb a kijelzés, amely 10 kilométeres sávokkal írja ki a megtehető utat, tehát kereken 120 vagy 270 kilométert ígér és csak 50 km alatt hagyja el a kerekítést. Jó is lenne így, mert felesleges elbizonytalanítani a vezetőt állandóan változó hatótávolsággal, csak a kerekítés mellett pontosabb becslésre lenne szükség. Ez a korai modellek hibája lehet, szoftverfrissítéssel orvosolható utólag is.

Normál használatban 200-220 kilométeres minimummal bátran kalkulálhattok, alattunk a zivataros, nem túl meleg nyárban 280-310 km maradt meg a WLTP-mérés szerint megtehető 340 kilométerből. Az átlagfogyasztás 15,6 kWh/100 km lett a lendület megőrzésével és az értelmetlen túlgyorsításokat elkerülve, de életszerű sebességgel és jó svunggal haladva.

D-ben járva alig van motorfék és visszatermelés, amíg nem léptem a fékre, a választókart B-be hátrahúzva erős, de nem túlzott lassulással rekuperált az autó, a mozgási energiából áramot visszatermelve. A fék pedálérzete csak tolatáskor volt idegen, menet közben feltűnésmentes. Tetszett a Peugeot e-208-ban a zajszigetelés is, a hangszigetelt szélvédővel a szélzaj is kellemesen csekély autópályán, a kerékzaj pedig nagyban attól függ, milyen az útburkolat, A harsogó aszfaltszakaszokat elhagyva megnyugtató csendben futott a tesztautó.

A Zoé kétszer, de inkább háromszor olyan gyorsan tölt váltóáramról, ezért az itthon és Európa-szerte leginkább elterjedt töltőkön is előnyben van. Amikor először állsz oda egy töltőhöz, ahol egy Zoé 2-2,5 óra alatt feltöltődik, az e-208 meg hét órát állna ott, az mindennél jobban kidomborítja, miért hasznos a 22 kilowattos váltóáramú töltő és miért érdemes áldozni a Peugeot-ban a 11 kilowattos AC-töltési opcióra.

Hosszabb távokra utazóknak jobb lesz a Corsa és a 208, mert egyenáramról minimum kétszer olyan gyorsan tölthető. A minimum arra a 100 és 50 kW töltési csúcsteljesítményre vonatkozik, amit a gyártók megadnak, de a PSA-technika a folyadéktemperálással nagy hidegben és nyári melegben is jobban bírja, ha árammal tömjük az akkumulátort, mint a Zoé egyszerűbb hűtésű, de nagyobb kapacitású akkumulátora. Ahol lesz elég szabadon álló DC-villámtöltő az utak mentén, ott az e-208-cal lesz könnyebb átszelni az országot, amíg ez nem adott, és sok helyen út közben is váltóáramról kell tölteni, addig a Zoéval könnyebb messzire utazni.