Egyenesben kényelmesen, lágyan fut a DS 3 Crossback elektromos változata, egészen addig, míg nem futunk rá valami úthibára. Akkor gyorsan kiderül, hogy a varázsszőnyeg érzés eddig főleg annak szólt, hogy bő másfél tonna üresen az autó és nem a kifinomult, rafinált futóműnek. Ami amúgy semmi extra, elöl McPherson, hátul merev hidas, ami kanyarban hajlamos elpattogni, ha nem teljesen sima az aszfalt.

Bár a 136 lóerő nem sok élményt sejtet, érzetre a villany DS 3 mégis egész élénknek tűnik. Hiába a tekintélyes saját tömeg – az elektromos hajtás miatt 300 kilóval nehezebb a hagyományos motoros változatnál – egy percig sem érezni benne, hogy kéne még teljesítmény. Igaz, ha hosszú táv megtételére készül vele a sofőr, és nem sokat látott villanyautós, akkor csak előtör belőle a hatótáv-para és olyankor nem a hiányzó teljesítmény miatt aggódik, hanem a még megtehető kilométerek miatt. Magyarul elektromos autóval könnyű átállni a takarékos vezetésre.

Kormányzása átlagos, bár sport módban néha élvezhetőnek tűnik, a fékpedál viszont egész furcsa dolgokat művel, néha mintha aprókat mozogna magától. Egész izgalmas. Ha éppen nem történik semmi extra, csak haladunk – és átléptük a 20 km/órás sebességet, ami alatt a kötelező fehér zaj szól az autóból, nehogy egy gyalogos félálomban alánk ténferegjen – akkor már néma csendben gurul a DS 3 E-Tense. Még autópályás sebességnél is csak csekély szélzaj szűrődik be a jó hangszigetelésű utastérbe.

Vezetés közben a head up display is hasznos, ami nemcsak a sebességet, de a táblafelismerő által leolvasott korlátozásokat és a sávtartó információit is megjeleníti. Vezetőtámogató rendszerek közül holttérfigyelő, első hátsó radarok, tolatókamera – ez itt is tudja azt a trükköt, hogy hátramenetben megjegyzi amit addig látott, és előbb utóbb felülnézeti képet okoskodik ki az egyre nagyobb mennyiségű rendelkezésre álló információból. Mondjuk ez az időközben az autó mellé futó kutyákat, gyerekeket, focilabdát már nem mutatja meg – segít a vezetésben, de van vészfékező rendszer is, illetve aktív sávtartó és adaptív tempomat is rendelhető.

Az utóbbi hónapokban szinte ugyanazokat a köröket futom minden tesztautóval, így az elektromos DS 3-nak is jutott városi, autóutas és sztrádás menet is. A fedélzeti számítógép alapján 17,6 kWh-s átlagfogyasztással zártuk a kört, ami otthoni, konnektoros töltésnél úgy 40 forint kWh-s ár mellett 704 forint, ami kb. 2 liter benzin árának felel meg. Ha ugyanezt fizetős helyen toljuk az autóba, máris 80 és 280 forint körüli tarifát kell kicsengetni töltőtől és cégtől függően 1 kWh-ért. Ez így már közel nem olyan jó biznisz, hiszen 4-7 liternyi benzin árát is kifizethetjük a 100 kilométerre jutó elektromos áramért. Csak a példa kedvéért, az 1,8-as hibrid Toyota C-HR átlagfogyasztása a teszten 4 liter volt, aminek ára 8,8 millió forinttól indul, a DS 3 E-Tense 12,9 milliójával szemben – igaz, ebből jelenleg 500 ezer forint állami támogatás még lejön.