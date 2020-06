Hibridnél, vagy kis fogyasztásra kihegyezett autónál a vezetési élmény teljesen másból áll, mint egy sok száz lóerősnél. A hibrid C-HR is sokkal inkább a tankolásnál fog kellemes perceket okozni, mint valamelyik hegyi szerpentinen. De nincs ezzel baj, annak is lehet örülni, ha a városon átautózva 3,6 literes átlagot mutat a műszer. Tehát lúdbőröztető menetteljesítményt ne várjunk az 1,8-as hibridtől, katalógusbeli gyorsulása 11 másodperc, amit a való életben vonyító motorral, kissé kelletlenül teljesít.

Hasonló stílusban működnek az autó egyéb elemei is, az elöl MacPherson, hátul multilink rendszerű futómű stabil ugyan, de közelebb áll a komfortoshoz, mint a kemény, sportoshoz. Lágy és furcsa ellenállású a fékpedál, könnyű és szinte semmi információt nem közvetít az út felől a kormány. Igaz, sok szükség itt nincs is rá, lényeg, hogy biztonságban, lehetőleg 70 körüli pulzussal, nyugodtan, a környezetet a lehető legkevésbé bántva érkezzünk meg vele oda, ahová éppen kell.

Ebben társak a vezetőtámogató rendszerek is, a hátrafelé nehezen átlátható karosszérián a tolatókamera segít, autópályán a távolságtartó, adaptív tempomat tartja a követési távolságot, és táblafelismerő mutatja, milyen tábla mellett suhantunk el a fene nagy nyugalomban. Ezeken kívül van még holtérfigyelő és sávtartó is és éjszaka a reflektor kapcsolgatását is megoldja helyetted, ha akarod. A ráncfelvarráskor a hangszigetelésen is javítottak, így normális autózás közben alig hallani zajt a motortér, illetve a külvilág felől.

Már a hivatalosan is 10 százalékkal többet fogyasztó, de érezhetően erősebb C-HR átlagfogyasztása is a hihetetlen kategóriába tartozott, de erre az 1,8-as még rá tudott tenni egy lapáttal. Illetve elvenni belőle. Míg a 184 lóerős változat 4,9 literrel is elment, addig a 122 lóerős hajszálpontosan 4 litert fogyasztott a teszthét alatt. Érdekes, hogy az első, csupán városban megtett 60 kilométer alatt 3,6 litert is mutatott a fedélzeti számítógép, de ez az autópályán hamar leromlott és végül 4 liternél állt meg.