A kétliteres rendszer a maga 184 lóerejével zseniális válasz azokra a fanyalgásokra, amik a hibridek ellen a nyomorult menetdinamikát szokták felhozni. Ez a teljesítmény 8,2 másodperces gyorsulásra elég, ami nemcsak leírva néz ki jól, az életben sem rossz. hagyományos értelembe vett váltó nincs a C-HR-ben, helyette egy bolygóműves erőátviteli rendszer sakkozik a nyomatékkal, hogy merről merre menjen. A villanymotor hajthatja egyedül az autót, de szükség esetén közösen a benzinmotorral is, illetve a benzinmotor is bekapcsolhat akár álló helyzetben is, hogy töltsön kicsit az akkumulátoron. A logika néha nehezen követhető, de nem kell érteni, lényeg, hogy jól csinálja, ha nem lenne a kis energiaáramlást szemléltető képernyő, sosem tudnánk, éppen mi történik a színfalak mögött.

Futóműve – elöl MacPherson, hátul multilink rendszerű – stabil, inkább kényelmes, mint sportos, még a 18 colos kerékkel is. Kormányzása sok visszajelzést nem ad, az ugyanolyan szintetikusnak érződik, mint a fura ellenállású fékpedál. Vezetőtámogató rendszerből is rengeteg található benne, a holttér – és hátsó, keresztirányú forgalmat figyelő rendszertől kezdve, az adaptív, akár az autót állóra fékezni is képes sebességtartón át a táblafelismerő berendezésig. A működésük nem mindig hibátlan, a táblafelismerő főleg autópályán haladva simán leolvassa a párhuzamos lehajtó sáv sebességkorlátozását is, az adaptív tempomat meg félősebb a kelleténél, és előzésnél is lassan kap észbe, hiába kapcsolja a vezető az irányjelzőt.

40 híján 1000 kilométernyi autózás után 4,9 literes – a katalógusban szereplő gyári érték 5,3-5,7 liter – átlagfogyasztást mutatott a számológép kijelzője ami meglepően jó fogyasztás. Igaz, elkapott a gépszíj és amennyire lehetett, takarékosan vezettem végig az autópályás szakaszokat is bőven tartalmazó hetet. Spórolós vezetésre ösztönöz ahogy a műszerfal közepén lévő kijelző a pillanatnyi fogyasztást ábrázolja az eddigi átlaghoz mérten, illetve olyan nézet is kiválasztható, ami megmutatja, hány százalékban használt a rendszer elektromos hajtást az út során. Meglepő százalékokat lehet itt látni, pláne városi használat mellett.