Hét éve mutatták be a Renault Capturt, most pedig megérkezett Magyarországra a második generáció is, amely már konnektoros hibrid hajtást is kapott.

Röviden – Renault Captur 2020 Mi ez? A Renault szabadidőautó-kínálatának legkisebb darabja a Captur, amiből most a második generáció is megérkezett Mit tud? Nemcsak felnőttebb, komolyabb lett a forma, de a belső tér is megnőtt és lesz belőle hibrid is Mibe kerül? Az árlista 5,199,000 forintos árral indul, ezért 100 lóerős, benzines Capturt lehet hazavinni Kinek jó? Aki kompakt, de aránylag tágas, csinos szabadidő-autóra vágyik, az nézze meg a Capturt Egészen tavalyig tartott a 2013-ban bemutatott Renault Captur sikerszériája, addig évről évre egyre többet adtak el belőle. Magyarországon kicsit tovább megmaradt ez a lendület és még tavaly is elment belőle bő 2000 darab, amivel a Captur a Vitara mögött megcsípte az ezüstérmet. A modellből ennyi idő alatt világszerte már 1,5 millió darab fogyott, és hogy folytatódjon a diadalmenet, 2019 végén alaposan felfrissítették a modellt. Kívül komolyabb, bent igényesebb és nagyobb lett a Captur, és hamarosan hibrid hajtással is elérhető lesz. Hamarosan érkezik a konnektoros hibrid is Külső A megjelenésekor modernnek és vonzónak számító forma az eltelt hét év alatt szép lassan kifulladt, így muszáj volt kicsit komolyítani az autó külsején. Ami sikerült is, a C-alakú LED-es nappalifénnyel kiegészített fényszóróktól a vasalt élekkel szigorúbbá alakított motorháztetőn, illetve az autó szélesebbnek mutató alsó, ezüst betétekig, vagy az igazán csinosra álmodott C-oszlopig, újrarajzoltak szinte mindent. De nemcsak látszatra lett nagyobb a Capture, hanem igaziból is, a Clióval, illetve a második generációs Nissan Juke-kal közös CMF-B platformra épülő autó hossza 11 centivel, tengelytávja kettővel gyarapodott. Vannak új, vidám nevű karosszériaszínek, ilyen az Atacama narancs, a Lángvörös vagy a Ferrit kék, amelyek különféle tetőszínekkel és a háromféle spéci megjelenési csomaggal kombinálva úgy nyolcvanféle variációban párosíthatóak össze. Egymás mellett a régi és az új. Látványos a változás: Belső Természetesen a Captur utasterében is észrevehető, hogy megnyúlt az autó, a hátsó utasok lábtere 17 milliméterrel nőtt, az első ülés ülőlapjának hossza két centiméterrel, az első ülések közötti távolság 15 mm-rel, míg a hátsó sor középső ülésének szélessége 4 cm-rel lett nagyobb. Sikerült javítani az utastér különféle rekeszeinek űrtartalmán is, így már 27 liternyi apróságot lehet ide-oda elsúvasztani. A második – 16 centis úton előre-hátra tologatható – sorban ülők nemcsak a megnövelt lábtérnek örülhetnek, hanem külön szellőzőnek, 12 voltos és két USB csatlakozónak is, az autó hátuljában pedig óriásira nőtt, dupla fenekű, 536 literes csomagtartó várja a poggyászt, lehajtott hátsó háttámlákkal pedig a mosógépet, biciklit, akármit. Kezelőszervei, gombjai megkapták a Clio – vagy ha úgy jobban tetszik a Duster – belsejéből ismert dizájnt, a rücsis szélű tekerőgombokat a klímapanelon, illetve kicsit feljebb és a kormánytól balra a zongorabillentyű-szerű gombsort. Műszerfala a felszereltségtől függően analóg, és kétféle digitális is lehet – kicsi 7 colos, illetve nagy 10,25 colos kijelzővel – és a középkonzoli központi kijelzőből is van kisebb, nagyobb. A nagyobb elképesztően nagy, állítólag a kategória legnagyobbja, állított tájolású és enyhén íves is. A portré módban álló kijelző szokatlan ugyan, de ha a navigációs kijelzőt itt nézi valaki és nem a műszerfalon, akkor látni ám a logikát a függőleges helyzetben. Belseje szintén személyre szabható, itt színes dekorbetétekkel – narancs és világosszürke -, négyféle színes műanyagelemmel, és nyolcféle színt kínáló hangulatvilágítással lehet otthonosra hangolni a berendezést. A kényelem mellett a biztonság, vezetőtámogatás is fontos volt a generációváltásnál, így aktív vészfékező rendszert, holttérfigyelőt, parkolássegítőt és felülnézeti képet adó kamerát, hátsó keresztirányú forgalmat figyelő rendszert, adaptív tempomatot, automata fényszórót is kaphat a vevő a pénzéért. Technika Motorválasztéka egyféle, 1,5 literes dízelmotorból áll, ez 115 lóerős és hatfokozatú manuális, és hétfokozatú EDC váltóval is megvehető, míg benzinmotorból 1, és 1,3 literes is van a listán. Az egyliteres 100 lóerős és ötfokozatú manuális váltóval érkezik, az 1,3 literesből van 130 lóerős hatfokozatú kézivel és hétfokozatú dupla kuplungos EDC váltóval, illetve ugyanez a motor elérhető 155 lóerős csúcsteljesítménnyel és kizárólag hétfokozatú automatikus váltóval is. Illetve hamarosan lesz még belőle E-Tech névre keresztelt konnektoros hibrid is, amely 160 lóerős, és 9,8 kWh-s akkumulátorpakk tartozik a rendszerhez. Ez úgy 50 kilométeres, tisztán elektromos autózást tesz majd lehetővé, egy töltéssel. Sajnos az árát egyelőre nem tudni. Költségek A 2020-as Renault Captur árlistája 5,199,000 forinttól indul – ez a 100 lóerős, benzines kivitel -, a másik végletet pedig a 155 lóerős benzines képviseli, 7,349,000 forinttal. A teljes, aktuális árlista alább: Motor Zen felszereltség Intens felszereltség TCe 100 5 199 000 5 849 000 TCe 130 FAP – 6 499 000 TCe 130 FAP EDC – 7 099 000 TCe 155 FAP EDC – 7 349 000 Blue dCi 115 5 999 000 6 649 000 Blue dCi 115 EDC – 7 249 000 Mellette – Ellene Komoly megjelenés

Tágas, komfortos belső

Hatalmas csomagtartó

Aránylag széles motorválaszték

Hamarosan érkezik a konnektoros hibrid is Hátul tárcsafék helyett dobfék

