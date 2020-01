Tisztán elektromosként hajtva a Grandland X hibrid változata bitang élvezetes valami. Mondjuk majdnem minden elektromos autó ilyen, húz, mint egy teherlift, nincsenek megtorpanások váltásokkor és az egész folyamat teljesen folytonos, egyenletes. És persze mindezt csendben, üvöltő motor nélkül. Simán elérhető így a normális – szabályos – autópályatempó, a fokozatválasztót B-be húzva pedig szinte egy pedállal is vezethető az autó, bár ez közel nem annyira kifinomult, mint mondjuk a LEAF kifejezetten így is hirdetett megoldása. Ilyenkor a fék érintése nélkül is lassul a Grandland X, méghozzá olyan intenzíven, hogy határozott lejtőn haladva is képes lassulni, miközben vadul tölti az akkumulátort.

A kissé bizonytalan kormányzású autót egész odáig nagyon klassz dolog vezetni, míg be nem kapcsol a benzinmotor. Ilyenkor oda a varázs, a motor sokszor indokolatlanul pörögve bőg, és gázelvétel után nagyon lassan ejti a fordulatot. Eközben még megérkeznek a váltások és a köztük lévő rövidebb megtorpanások is, amivel nem is lenne semmi baj, ha a papíron leírt 300 lóerőből mondjuk legalább 220-250 érződne az autó mozgásán. De erről szó sincs. Bár lehet vele gyorsan menni, de a vonyító motor nem ad semmi pluszt az élményhez, így talán érdemesebb vele inkább takarékosan, főleg elektromos üzemben autózni. Futóműve jól működött a kanyargós hegyi utakon is, de a hazai aszfaltra valószínűleg nem a 19 colos felni az ideális választás.