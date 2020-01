Akárcsak az új Opel Corsa, a 208 is a PSA-csoport CMP-technikájára épül (Common Modular Platform), amit a DS3 Crossback vezetett be. A katalógus szerint a szívómotoros alapverzió sem fért be egy tonna alá, 1005 kilós, a tesztelt verzió 1080 kg-ról indul, viszont nem 40, hanem 44 literes a tankja. Szeles időben fotóztuk az autót és a cúg szinte fellibbentette a kinyitott motorházfedelet, annyira könnyű.

Leszámítva a hűtőmaszkot és a kipufogócső hiányát ugyanilyen formában megvehető lesz a 208 elektromos hajtáslánccal is, 50 kilowattóra kapacitású akkumulátorral, 340 km WLTP-szerinti hatótávval és az adófizetők támogatásával 9 900 000 forintos áron. Részletek az Autó Magazin főszerkesztője, Gajdán Miklós menetpróbájában.

Mintha az lenne a stratégia, hogy az autó külseje és utastere megnyeri a vevőt, aztán majd eldönti, hogy benzinest, elektromost vagy dízelt szeretne belőle, mert elérhető a 100 lóerős, 250 Nm nyomatékú 1,5 Blue HDi is, a Corsa F alapján lenyűgöző közúti fogyasztással.

A benzines motorok mindegyike soros, háromhengeres és 12 szelepes. A belépőmodellé szívómotor, 75 lóerővel, a 100 (vagy inkább 101) lóerősön és a 130-ason fix lapátgeometriájú turbófeltöltő van. A feltöltöttekhez elérhető az Aisin 8 fokozatú automatikus sebességváltója, a 100 lóerőshöz 700 ezer forintért, a 130-ason alapfelszerelés. További információk a technikáról ebben a cikkünkben.