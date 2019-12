Az ergonómia alapvetően rendben van: kicsit magasan ülünk, de legalább jól kilátunk a forgalomra. Az ülés kényelmes, az óraszíjat nem érezni a gerincben, de a fejtámasz egy leheletnyit túl tolakodóan hajlik előre (még ha a mi érdekünkben is: minél közelebb van a fejhez a támla, annál hatékonyabban semlegesíti az ostorcsapás-effektust, ha baj van). A szépen formázott kormány jó fogású, bár egy kis lyuggatást el bírtam volna még viselni a leggyakrabban markolászott karimarészeken. A bajuszkapcsolók és a tempomat vezérlője alapvetően a Francia Forradalom előtti időkből származó ősi PSA-egyencucc egy kicsit felfrissített, új formában, de az infotainment vezérlése a jobb oldali kis karról a kormányra költözött. Francia logika szerint a csatornaváltást kell tekerentyűvel és a hangerőszabályzást gombokkal megoldani, de ezt már annyira megszoktam az elmúlt évtizedekben, hogy szinte nem is zavar. Ami végig zavart, az indítógomb elhelyezése és formája. Annyira megszoktam már a kerek és a hagyományos gyújtáskapcsoló helyén lévő megoldásokat, esetleg a váltókar környékére rakott gombokat, amelyek legalább azon a helyen vannak, ahol amúgy is matat az ember indulás előtt (Audi), hogy ezt a téglalap alakú, a középkonzol közepére rakott gombot végig keresgélnem kellett a teszt alatt.

Kicsi, könnyű (1,2 tonna), jól manőverezhető kocsi a DS 3, öröm vele az élet a városban, és ez nem meglepetés, hisz a francia autóipar mindig is nagyon érezte ez a négy méter közeli műfajt. A nyolcfokozatú automata jól él együtt az alul is kellően nyomatékos turbómotorral, a fordulatszám nem nagyon szokott fellépni a 3000-es tartomány fölé, ezért az autó úgy dinamikus és rugalmas, hogy közben nagyon csendes. Autópályán is, ahol 130-as tempóhoz 2500 alatti fordulatszám tartozik. A mindenféle kis Peugeot-kból, Citroënekből már jól ismert háromhengeres a DS 3 csúcsváltozatában ugye 155 lóerős, amit én nem tudtam, amíg utána nem néztem, ezért az első napokban különösen nem bírtam felfogni, hogy mitől megy ez a kis vacak olyan rettenetesen, ha néha-néha azért engedem pörögni. Hát ezért.

A futómű inkább komfortos, mint precíz, de ez passzol is a kocsi jellegéhez, hiszen ez nem egy GTI, hanem egy mini-GT. Így a menetstabilizáló kikapcsolhatatlanságát és a motoros kéziféket se róhatjuk fel neki, bár azért én még emlékszem, milyen jókat lehetett autózni a hóban a jó öreg 206-osokkal annak idején. Persze ma már a havat is magyarázni kell a fiataloknak, szóval mindegy is…

A vezetéstámogatás jól működik, idegőrlő téves riasztásokkal, a kormányzásba durván belenyúló sávtartással nem találkoztam. A Focal audiorendszer hangzása nagyon szép, de annyira, hogy időnként körbenéztem a kocsiban: ez TÉNYLEG egy kisautó? A klimatizálás viszont kisautós: egyzónás a klíma, hátul nincsenek szellőzők, a kabin hőtehetetlensége kicsi, így a hosszú utazások során valaki mindig nyekergett, hogy fázik vagy melege van.

Amit úgy istenigazából lehetett utálni a kocsiban, az a HMI logikája, pontosabban logikátlansága. A főképernyőn megjelenített klímabeállítások, az ötletszerű menürendszer még mindig folyamatos bosszankodásra adnak okot, mint szinte minden PSA-modellben, de nem baj, leírom ezt megint, hátha egyszer majd elolvas a Peugeot-Citroën konszernnél valaki egy Vezess-tesztet és végre beül egy másik autóba, mondjuk egy BMW-be, megnézni, hogy lehet ezt a menü-dolgot jól megcsinálni.

Jaj, még egy dolog: a vicces kilincs. Ez a terület a vállalkozóbb kedvű márkáknál hagyományosan az autódizájnerek játszótere és a magam részéről mindig boldogan fedezem fel, ha sikerül valami újat kitalálni. Pláne, ha az még jól használható is. A DS 3-é tök jó: ha közel megyek, kiugrik a kilincs, lehet húzni, nyitni, ha kiszálltam és mennék, be lehet tolni, ezzel bezárva a kocsit. Vannak néha apró bosszúságok, de becsípni nem tudja a kezet és tök mély kapcsolatot lehet kialakítani a kocsival ezzel a folytonos izgalmas fogdosódással.