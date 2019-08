Nem meglepő, hogy a T-Cross is a VW csoport wunderwafféjának számító MQB moduláris platformra épül. Ebből kevés energiabefektetéssel bármilyen méretű járgány alapját össze lehet legózni, és a VW nem is fél használni ezt a fegyvert, ami kellhet a piacnak, azt ki is rakja ebből a készletből. A legújabb, a polcról összeválogatott darabokból készült gyermeke a VW T-Cross.

4 méter 11 centis hosszméretével a T-Cross a legközelebbi rokonának számító Polo-nál 5,5 centivel hosszabb, ahol a plusz centik leginkább a 2551 milliméteres tengelytávot növelték meg. Magasságban már nagyobb a különbség, a T-Cross 1558 mm magas, ami kb. 11 centivel több a Polo hasonló adatánál. Persze ez nem sokat érne, ha az üléspozíció megmaradt volna, de az is feljebb került 10 centivel, így valamivel kényelmesebben átlátható belőle a forgalom és a ki- beszállás is kényelmesebb, mint egy földszintes autóval.

Kasztnija hozza a megszokott VW-es hűtőmaszk- és lámpadizájnt, de szerencsére jutott bele egy kis lazaság is. Jól áll az autónak a fura formájú, krómkeretes ködlámpa, a motorháztető dupla domborulata, és a matt ezüst első betét is. Oldalról a megemelt autóknál kötelező műanyag betétektől izgalmasabb a forma, jók az ajtókba vasalt élek, a tetősín és az érdekes fényben derengő felnik is.

Az autó fura kékeszöld színe a katalógus szerint Makena zöld metál névre hallgat, és sajnos nincs ingyen, 197 ezer forintba kerül. (A Makena fantázianevet jó eséllyel a valószínűtlen kék, zöld színeiről híres hawaii tengerpartról kapta a fényezés.) Ha én divatos, mókás kisautókat gyártanék, valószínűleg a vidám, színes példányok lennének alapárasak és a fekete, fehér, szürke lenne olyan feláras, hogy a vevők többször is meggondolják, hogy valóban szeretnének-e, mondjuk szürke kocsival járni.