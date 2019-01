Ez egy tényleg nagyon praktikus, jó ár-érték arányú, remek terepképességekkel felvértezett kis univerzális autó, egy négykerekű svájci bicska. Csak a lélek hiányzik belőle.

Röviden – Suzuki Vitara GL+ 1.0 BoosterJet AllGrip Mi ez? A rém népszerű kis SUV tavaly felfrissített, korszerűsített változata, háromhengeres turbómotorral, 4×4-gyel Mit tud? Remekül elboldogul könnyű terepen, elég tágas akár már családi autónak is 2+2 főre, nem eszik sokat, nem megy rosszul és sok, nem igazán jól működő extrával lehet villogni vele Mibe kerül? 5,12 a legolcsóbb 4×4-es Vitara, de ebben már automata klíma is van és átfogó vezetéstámogató elektronika Kinek jó? Univerzális autó, bárkinek jó lehet, aki nem csinál érzelmi kérdést az autózásból

6189 darabos eladásával, csaknem öt százalékos részesedéssel teljes piacból a Suzuki Vitara toronymagasan vezeti a tavaly összesített újautó-eladási listát Magyarországon. (Többet adtak el belőle, mint a második két helyezettből, a Suzuki S-Crossból és a Dacia Dusterből összesen.) Látszik is ez a siker az utakon: minden tele van Vitarával. Van a rendőröknek is, az önkormányzatoknak is (hiszen volt olyan pályázat, amelyet nagyjából a magyar gyártású Vitarára írt ki az állam, nyilván teljesen véletlenül). De autós újságíró kollégát is tudok, aki feleségével Vitarát választott családi autónak: őt is meggyőzte a kocsi ár-érték-aránya, a márka hagyományos megbízhatósága és olcsó hazai fenntartása.

Méretek: 4175x1775x1610 mm

Amíg szerepelt a palettán, az 1,6 literes szívómotor különösen javallott választás volt hosszú távú saját használatra: ebben a motorban évtizedes távlatban, sok százezer kilométeren át nincs semmilyen kockázat. Ma már csak turbómotorral kapható a Vitara, de a gyártó 3+7 év vagy 200 ezer kilométer garanciát vállal a hajtásláncra, ezzel oszlatja el a feltöltős technikával kapcsolatos kételyeket.

Fehér tesztautónk is egy ezres, turbós modell, páratlanul gazdag alapfelszereltséggel, összkerékhajtással. A teszten kiválóan szerepelt, tényleg nagyon racionális választás, tágas, praktikus autó. Csak nagyon nehéz szeretni, annyira nincs benne lélek.

Külső Biztos a színe is benne van, hogy RCB 323 ennyire jellegtelen. Sima fehér fényezésével kábé annyi érzelmet kelt, mint egy mosógép vagy egy hűtőszekrény. Pedig vannak ám a Vitarából tök jó színűek is, kék, piros, sárga: mind látványos és mind segít legalább egy kicsit kiemelni a forgalomból a kocsit, sok-sok szürke vagy fehér társa közül. A tavalyi nagyon enyhe ráncfelvarrás nem hagyott érzékelhető nyomot a kocsin. Új hűtőmaszk, új lámpatest hátul, de igazából pont úgy néz ki, mint eddig. Ahogy járkáltam körülötte, nézegettem, felfedeztem egy érdekes kis tervezési bakit is: az immár teljesen bepirosított felületű hátsó fényszóróban az index annyira belülre került, hogy oldalról-félhátulról nem lehet észrevenni, ha irányjelzőt kapcsol a Vitara sofőrje.

Belső Odabent sincs különösebb változás. A műanyagok egy kicsit puhábbak, a műszerfalbetét egy kicsit divatosabb, a kormány mögötti kis kijelző immár színesben pompázik, de amúgy minden olyan, mint volt. Az érintőképernyős HMI-egység is megmaradt: a képe szép, a legfőbb információkat könnyen feldolgozhatóan mutatja meg, de a kezelése és a működése nem az igazi. A telefonom vidáman, gond nélkül teremt kapcsolatot bármilyen kocsi bármilyen hifijével Bluetooth-on, de a Vitarát nem tudtam rávenni, hogy ne csak kihangosítóként, hanem zeneforrásként is felismerje a Xiaomit. Az ergonómia közepes, vagy inkább középszerű. Nagy hibája nincs semminek, de a kormány állásszöge, a pedálok távolsága és az ülés magassága, állíthatósága tipikusan kisautós-olcsóautós, mintha a kocsit csak rövid távú használatra tervezték volna. Pedig el lehet indulni vele messzire is, családdal is, mert van hely benne bőven. A kocsi külméretei és komoly hasmagassága (18,5 centi) dacára hosszában és magasságában meglepően tágas odabent a tér. Keskenynek keskeny az autó, de négy személy számára ez nem probléma. A csomagtér 375 literes, ami közelebb áll a kompakt kategóriához, mint a kisautókéhoz.

Technika Mindent ismerünk már, amit a tesztautó felvonultatott: egyliteres, háromhengeres, korszerű kis turbómotor, amihez ötfokozatú kézi váltó kapcsolódik. Az AllGrip fantázianevű összkerékhajtás viszkókuplungos rendszer, komoly terepezésre nem való. A vezetéstámogató rendszerek listája a facelift során alaposan kibővült. Az autó imbolygására figyelmeztető fáradtságfigyelő, hátsó keresztirányú forgalom-figyelő, a kormányzásba immár aktívan bele-belenyúló sávelhagyás-gátló és ütközésveszély esetén először kiabáló-villogó majd aktívan fékező ütközésgátló is került a rendszerbe a már korábbról ismert, a kategóriában még ma sem általános követőradaros tempomat mellé.

Vezetés Alaposan kipróbáltam a kocsit mindenféle körülmények között. Például már az első napon elakadtam vele a hóban a falunk határában. Tanulságos történet volt. Lementünk egyik lányommal szarvasokat nézni, és természetesen, mivel autós újságíró vagyok, aki tucatnyi cikket publikált már arról, mi minden legyen nálunk, ha télen elindulunk az autóval, még a telefonom se volt a zsebemben, amikor belefutottam egy mély hóátfúvásba. A kocsi hasa fennakadt, gyakorlatilag az összes kerék a levegőben lógott: itt a vége. Kedélyes, rihegős-röhögős félórás apa-lánya séta következett vissza a faluba a behavazott szántón keresztül. Egy ismerős Nivája, egy gyalogsági ásó és egy vontatókötél segített végül – ez utóbbi kettő mostantól mindig nálam lesz, ha kirándulni megyek a hóba. A Vitara nagy hasmagassága, a padlólemez alatti dolgok okos, masszív kialakítása és a fix vonószem nagyon bevált: könnyű volt kihúzni a kocsit, miután kiástam alóla annyi havat, hogy valamennyire a kerekein álljon, ne a havon. A csúszós-mély havas terepen az ezres Vitara a viszkókuplungos 4×4-ével még fixre zárt hátsó hajtással se teljes értékű terepjáró. Az AllGrip zabálja a nyomatékot, nagyon kell pörgetni a motort, ha a kereket fogó sárban vagy hóban próbálunk mozdulni. Meg-megállva, el-elakadva a kuplungszag is gyorsan megjelenik. Ha viszont nem mély, laza vacakban, csak csúszós jeges-sáros-vizes úton nyomulunk a Vitarával, a kocsi fickós, játékos, mozgékony, élvezetes összkerekes játékautóként működik. Városban és országúton érdektelen, mozgékony, feszes, de nem extrém kemény futóművű autó a Vitara. A nyomatékos motorral és a kevés fokozattal kényelmes vezetni, nem kell sokat kapcsolgatni. A vezetéstámogatás ilyenkor már teljes intenzitással dolgozik, de inkább elszántan, mint jól. Kicsit sok a ráfutás-gátlós figyelmeztetés és az imbolygásra némileg indokolatlanul hamar figyelmeztető jelzés, a sávtartás ellenben megbízhatatlan. Hol rezeg a kormány, hol vissza is téríti a kocsit az elektromos szervó, de nem lehet kiszámítani, hogy pontosan mikor mi is fog történni és hogy hol vannak a rendszer érzékenységének korlátai. Pont olyan minden újdonság is, mint a régről ismert követőradar, amit már korábban is kritizáltam. Tök jó, hogy meg lehet venni egy ilyen olcsó kis kocsihoz, meg végülis működik, de idegesítően hamar veszi el a gázt, ha beérünk egy kamiont és sokszor “lát félre” a sávból, sokszor vesz akadálynak enyhe kanyarban a a másik sávban mozgó járművet, lekanyarodni készülő és már kisorolt autót. Autópályán három dolog miatt válik kényelmetlenné egy kicsit a vezetés. A magas-keskeny kasztni érzékeny az oldalszélre. Az úttartás részben emiatt, részben a nagy hasmagasság miatt leromlik, a Vitara nem akar egyenesen menni, folyton korrigálni kell a kormánnyal. És megjelenik a zaj: sztrádán a szél hangja felerősödik a kabinban. Az audiorendszer kissé fahangú, olcsóautós. A klímából értelemszerűen csak a fűtést tudtam kipróbálni: hamar megjön a meleg a kis benzinmotortól, de addig is remekül bizsergeti az ember alfelét a nagyon hatékony ülésfűtés. Kisautós, olcsóautós minden, de a hétköznapokban nem ez a legzavaróbb, legbosszantóbb, hanem az általános jellegtelenség. Egy Peugeot 2008 például (rossz példa persze, hisz abból nincs 4×4-es) se nem tágasabb, se nem jobb, se nem igényesebb a Vitaránál, de annyival sármosabb, hogy tökre megértem, aki inkább a mindig bizonytalan francia jövőt veszi a nyakába a Suzuki masszivitásával és extrém garanciájával szemben. Pedig tényleg minden józan érv a Vitara mellett szólna. Ha nem létezne a Dacia Duster.

Költségek A Suzuki idióta kettős árazása mára szerencsére oda normálisodott, hogy a hivatalos árlista-oldalon akciósként, de feltüntetik a kocsi valódi listaárait is. Ha ezeket nézzük, a Dacia Dustert kivéve a Vitara bármivel abszolút versenyképes, reális árképzésű kocsi. A legolcsóbb Vitara ugyanezzel a motorral 4,09 milliótól indul. A 4×4 felára 650 ezer forint, de ez már csak az alapmodellnél magasabb, automata klímás, szinte az összes vezetéstámogató rendszerrel felszerelt GL+ kivitellel rendelhető, így minimum 5,12 milliót kell fizetni érte. A Duster felszereltségi listája és motorpalettája viszont nincs teljes átfedésben a Vitaráéval. Összkerékhajtással csak a nyomasztóan avíttas (igaz, papíron az ezres BoosterJetnél erősebb) 1,6 literes szívó benzinmotor rendelhető, vagy a 115 lovas dízel. Azt viszont érdemes tudni, hogy dízelmotorral és automata klímával (ami a GL+ kivitelű, legolcsóbb 4×4-es Vitarában már benne van) a jóval tágasabb, és, valljuk be, formailag is kívánatosabb Dacia közepes, Comfort felszereltségben 5,3 millióért vihető el, ami csak 180 ezerrel haladja meg az ezres benzines Suzuki listaárát. Ha tehát tényleg komoly terepezés, netán vontatás van kilátásban, illetve a fogyasztás is sokat számít, valamint nincs igényünk a vezetéstámogató rendszerek csilliárdjaira, nem kérdés, hogy a Duster a logikusabb vétel. A 110 lovas, 4×4-es Vitara és vetélytársai – listaárak, forintban Dacia Duster SCe 115 Essential 4WD (115 LE) 4 099 000

(klíma: +100E Ford EcoSport 1.5 AWD (125 LE) 6 845 000 Fiat Panda 4×4 0.9 TwinAit (85 LE) 4 425 000 Suzuki Vitara 1.0 GL+ BoosterJet All Grip 5MT (110LE) 5 120 000 Igen, hát én is feszengek kicsit, hogy csak ezt a két, a Vitarától szörnyen távol álló másik autót tudtam berakni a fenti táblázatba, hisz a Panda sokkal szűkebb és gyengébb, a Ford pedig eszméletlenül túl van árazva. De hát ez van – más kis SUV vagy nem nagyon kicsi 4×4-es autó nincs. Talán csak még a Lada 4×4, de az nem mérhető össze a Vitarával semmilyen értelemben.