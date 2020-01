Ebben az autóban nincs a bemutatókon érzett prémium hangulat. Számos helyen találkozunk az új Renault Clio utasterében rideg műanyagokkal, amelyek majd az autó későbbi életében számítanak, hogy mennyire lesznek tartósak. Látványra egyébként jól néz ki a belső, vannak kifejezetten gusztusos részletek. A fekete hegemóniát fémdíszek törik meg, a műszerfalat, a váltókart is keretezi egy-egy szürke rész, de a karokon és az ablakemelők gombjain is feltűnik. Jó hír, hogy nem spórolták ki az automata ablakvezérlést, így mind a négy ablak így működik.

Jó fogás esik a Renault Clio kormányán, mérete is ideális a hétköznapokon. A sebességtartó automatika, a fedélzeti számítógép és a hifi funkcióit is elérhetjük az itt lévő gombokról. A szép sík kialakítással a funkcionalitás veszít, mivel tapintással nehéz kitalálni, hol is jár az ujjunk. Kellett 10 nap, mire nem kellett már lenéznem.

Hátrafelé nehéz kilátni a kocsiból, szűkek az ablakok, vastag a C oszlop. Ez megnehezíti a közlekedést tolatáskor, illetve éles szögben találkozó utak esetén.

Méretében már nem kis autó, elöl igen tágas, az első utasok nem érnek egymáshoz. Ülései puha tömésűek, francia autókra jellemző kényelmet kínálva, de kanyarban is tartanak, mert nagyok az oldaltámaszai, combrészen is kellően hosszú az ülőlap. Ebben a változatban műanyag érzetű az üléshuzat, így télen nem tudni, mennyire izzasztó nyáron, de biztosan jól jön, ha le kell törölni valami koszt róla.

Viszonylag könnyű beszállni hátra, kellő helyet ad az ajtónyílás. Magam mögött (178 cm), úgy tudok beülni, hogy épp súrolja az első ülés háttámláját a térdem. A laposan futó tető miatt a fejtér épp elég, ám ezt úgy érték el a tervezők, hogy a hátsó ülést alacsonyra tették, így viszont a csípőnkhöz képest a térdünk fentebb van.

Sokféle rakodóhelyet találni a kocsiban, az ajtókban a két ülés között, a váltókar előtt, és ott a kesztyűtartó is, mindegyik lehetne nagyobb. A peremezett ajtózsebekbe bedobni könnyű, kiszedni már sokkal nehezebb egy pénztárcát.

Látványosak és praktikusak a más modellekből is ismert fűtés gombok, amelyek tekerők és nyomógombok is egyben. Az egyszerű felszereltség jegyében itt nincs digitális kijelzés, ez manuális klíma. Nehéz megmondani, hogy ennyire huzatmentesen működik, vagy kisebb a ventilátorteljesítmény a szokásosnál, de érzésre meglepően visszafogott a szellőzőrendszer működése. Hatékonyságával nincs gond, csak furán észlelhetetlen a működése.

Analóg óracsoport szerepel a műszerfalon, tehát nem a jobban felszerelt modellek digitális változata. Hátrányát nem érezni, hiszen egy kellően nagy színes TFT szolgáltatja a fedélzeti számítógép információit, a fordulatszámmérő és sebességjelző között. Az első napokban a két nagy óra designja zavaró volt, mert a számozás külső ívén és belső ívén is vannak rovátkák, mintha egy mérföld órás autó lenne.

Jól eltalált méretű a központi érintőképernyő az ötödik generációs Renault Clióban. Szép a képe, részletgazdag a megjelenése, menüje átlátható, működése gyors. Erős ellenfényben is olvasható. Ami hiányzott, az a hagyományos hangerőszabályzó – tekerőgomb. Helyette az érintőképernyőre került egy gomb, amelynek megnyomására megjelenik két másik ikon, amelyekkel már változtathatunk. Leváltották a kormány mögötti hangerőszabályzó karokat is, gombokra. Ergonómiában ez is visszalépés.

A szokásos 12 V-s és Jack csatlakozó mellett két USB-port került a műszerfal alsó részére, az áramfelvételre és adatközlésre.

Csomagtartója 391 literes a korábbi 330 liter helyett, pótkerékkel együtt, a 40:60 arányban osztott hátsó üléstámlák ledöntésével bővíthető. A nehezebb tárgyak berakodásánál fog igazán feltűnni, hogy milyen nagy küszöbön kell átemelni azokat. Egyfelől a csomagtér alja is nagyon lent van, másfelől a kevésbé lelógó csomagtérajtó olcsóbb díjakat jelent bizonyos országokban a biztosítóknál, mert csak a lökhárító van veszélyben egy koccanásnál.

Sajnos csak a jobbkezesekre gondoltak a csomagtérajtó lecsukásánál, de az átlagnál sokkal jobb kapaszkodót kapott az igen könnyű ajtó.