A kisautók iránt csökkenő kereslet ellensúlyozására a Peugeot-nál azt találták ki, hogy az új 208-asba mindent beleadnak, amit lehet. Akár egy luxusautóba...

Röviden – Peugeot 208 – 2020 Mi ez? A Peugeot kisautó sorozatának legfrissebb, ötödik generációja. 2020-től. Mit tud? Látványos és egyedi a külső megjelenése, széles a motor- és váltókínálata, rengeteg kényelmi, biztonsági és kozmetikai extra választható hozzá. Mibe kerül? Ára jelenleg nem ismert, a 75 lóerős alapmodell várhatóan 4 és 4,5 millió forint közötti összegbe kerül majd. Kinek jó? Elsősorban azoknak, akik vonzó megjelenésű, igényes belső terű, és sokféleképpen egyénre szabható kisautóval szeretnének közlekedni.

Bárhonnan nézzük, nehéz lenne határozottan állítani, hogy ellepték volna a korábbi Peugeot 208-asok hazai útjainkat, holott egyes elődei – elsősorban a 205-ös és a 206-os – kategóriájuk bestsellerei voltak a maguk idejében. Most már persze mondhatjuk, hogy kifutó típusról van szó, csakhogy a távozó 208-as már pályafutása derekán sem örvendett kiugró népszerűségnek – amiért talán túlzottan nőies kinézete, és már nem annyira korszerű technikája okolható.

A 2012-ben színre lépett generáció műszaki alapjai ugyanis nagy részben megegyeztek a Peugeot előző kisautójáéval, a 207-esével, ami főként a második félidőben már nem jelentett előnyt a vetélytársakkal szemben.

Ugyanez a most bemutatkozó új 208-asról nem mondható el. Teljesen újak az alapjai, amelyet ráadásul már úgy terveztek, hogy a hagyományos hajtásláncok mellett tisztán elektromosat is képes legyen magába fogadni. A CMP (Common Modular Platform – közös moduláris padlólemez) elnevezésű szerkezet idén májusban, a DS3 Crossback kis szabadidő-autóval mutatkozott be, és az új 208-as mellett erre épül az immár konszerntestvérnek számító Opel Corsa is.

Nemcsak elöl, hátul is visszaköszönnek az 508-ason megismert formai elemek, mint például a két hátsó lámpát összekötő csík

Külső Ami a korábbi generáció nőies megjelenését illeti, az új kevésbé az, bár ezt nyilván a színválasztás is befolyásolja. Az új 208-as stíluselemeit a két kategóriával nagyobb 508-astól örökölte, amit ügyesen igazított a kisebb méretekhez a márka legfőbb formatervezője Gilles Vidal. A harapós hűtőráccsal, a karmolás mintájú első és hátsó lámpákkal, és főként a két hátsót összekötő fényes fekete csíkkal egészen sportos az új 208-as fellépése, amit a GT és GT Line kiviteleken csak fokoz, hogy a kerékjárati ívek és a külső visszapillantó tükrök is ugyanolyan fényes fekete burkolatot kaptak. A sportosabbnak tűnő kiállásban az arányok megváltozása is szerepet játszik. Az új 208-as ugyan alig szélesebb a most kifutónál, de 9 centivel hosszabb, miközben másfél centivel alacsonyabb. Ugyanakkor, bár új, és moduláris a padlólemez, vagyis a tengelytáv széles határok között változtatható (a következő 308-as is erre a padlólemezre készül majd), ez a méret mit sem változott, maradt 254 centi. A hossznövekedés jelentős része a 208-as elejére jutott, a hosszú motorháztető és a lapos szélvédő szintén a sportos megjelenést erősíti.

Belső Belül is akadnak sportos részletek, ilyenek például a magasabb felszereltségű modellekben (Allure, GT Line) a karbonbetétek a műszerfalon és az ajtókon – de összességében talán mégis inkább a Peugeot újabb modelljeire jellemző elegancia a jellemző rá. Különösen, ha bekapcsoljuk a gyújtást (illetve inkább áram alá helyezzük a 208-ast) és megjelennek a fények a nagy központi érintőképernyőn, valamint a digitális és ráadásul háromdimenziós grafikájú műszeregységen, akkor az olyan érzés, mintha egy jóval nagyobb kategóriás, már-már prémium szintű autóba csöppentünk volna. Mindezt erősíti, hogy már a második szinttől puha borítású a műszerfal teteje, mindenhol jók az illesztések, és ízlésesek a krómberakások is. Akkor vesszük észre, hogy mégiscsak egy kiskategóriás autóban ülünk, ha hozzákoccan a kezünk az ajtóborítás tetejéhez, és rájövünk, hogy az még bizony kemény műanyag… Vagy, ha beülünk a hátsó sorba, ahol az ajtóborítás egy darab műanyagból készül, amit megint csak a magasabb felszereltségű kivitelekben díszít néhány hangulatjavító berakás. Nemcsak a minőségi szinten érhető tetten, hogy az új 208-asnál elsősorban az első sorban ülőkre gondoltak a tervezők. Míg ott semmi gond a helykínálattal, és az ülés is nem csupán sportosan kagylósított, hanem valóban jól is tart, hátul inkább csak kamaszoknak elegendő a helykínálat. Bár a tengelytáv nem nőtt, nem annyira a lábaknak jutó hely a kevés (kicsit is felemelt első ülésnél a cipő becsúsztatható alá), inkább a belmagasság korlátozott, ami miatt 175 centis testmagasság felett már a plafont sepri az utas haja. Maga az ülés viszont jó, az ülőpárna például kiemelkedő hosszúságú (több mint fél méter: 541 mm). Mintha a csomagtartót is inkább két utas poggyászára méretezték volna. A befogadóképessége az általánosan használt VDA szabvány szerint mérve 265 liter, amit a hagyományos hajtásláncú modellekben a pótkerék ürege egészíthet ki – már ha megbízunk a defektjavító készlet képességeiben. A bővítéssel sem bíbelődtek sokat a tervezők. A hátsó háttámla két részre osztva természetesen előre hajtható, de jókora lépcső képződik, és az amúgy nem különösebben kemény padlót sem lehet olyan felsőbb állásban rögzíteni, hogy utána sík legyen a raktér alja. Jó viszont, hogy a csomagtér ajtajának nyitógombját úgy helyezték el (mindjárt a díszcsík alatt), hogy legtöbbünknek egy centit sem kell lehajolni az eléréséhez.

Technika Az új padlólemezzel együtt új, illetve átdolgozott motorok érkeznek a 208-asba, igaz, többségük más Peugeot modellekből már ismerős. Minden benzinmotor a háromhengeres, 1,2 literes alumínium alapblokkra épül, a turbó nélküli (szívó) kivitel 75 lóerős, a két, turbófeltöltős 100, illetve 130 lóerős. A 75 lóerőshöz csak ötfokozatú kézi sebességváltó társítható, a 100 lóerőshöz hatfokozatú kézi és nyolcfokozatú (Aisin) automataváltó is választható, a 130 lóerőst mindenképpen az automataváltóval adják. Gyakori hosszú távú utazásokhoz a francia mérnökök továbbra is a dízelmotort tartják a legalkalmasabbnak, ezért a 208-ashoz is kínálnak egyet. Mégpedig a még újnak számító és a legkorszerűbb kibocsátási normáknak is megfelelő másfél literes, 100 lóerős négyhengerest, amelyhez hatfokozatú kézi sebességváltó jár. A harmadik lehetőség a tisztán elektromos hajtású, akkumulátoros e-208, amelyet később próbálunk ki. Egyelőre annyit, hogy motorjának teljesítménye kereken 100 kW (azaz 136 lóerő), folyadékhűtéses lítiumion akkumulátorának 50 kWórás árambefogadó képessége a szigorúbb WLTP szabvány szerint mérve is 340 kilométeres táv megtételére elegendő. Az e-208 természetesen, mint minden elektromos autó, automataként működik, az erőátvitel csupán az elektromotor fordulatszámát csökkentő áttételből és differenciálműből áll.

Vezetés A hagyományos hajtású modellek közül majdnem minddel sikerült megismerkedni, sajnos épp a talán legésszerűbb változat, a 100 lóerős, benzines, kézi sebességváltós modell maradt ki – mentségemre szóljon, ebből hoztak a menetpróbára a legkevesebbet kipróbálni az újságíróknak. A belépő modellnek számító 75 lóerős szívó benzinessel ellenben sikerült megtenni egy jó kört, és így első próbára nagyon kellemes, könnyen megszokható társnak bizonyult. Szívómotor létére a háromhengeres viszonylag alacsony fordulatszámtól terhelhető, amiben persze segít, hogy ez a modell a legkönnyebb az összes 208-as közül (1023 kg), és az ötfokozatú váltó áttételezése jól illik a motor karakterisztikájához. Természetesen ezzel a motorral a 208-as nem sportautó (0-100 km/h közötti gyorsulás 14,9 s, végsebesség 170 km/h), az majd a később érkező GTI lesz, ezért azt vártam, hogy az elöl MacPherson, hátul csatolt lengőkaros futómű franciásan lágy hangolást kap. E helyett enyhén feszese, ami még a nem is annyira alacsony oldalfalú, 195/55 R 16-os gumiabroncsokon keresztül is érezhető volt. Ezzel együtt sem sportos autó a szívómotoros 208-as, mert kanyarban azért hajlamos a dőlésre és a kormánya sem közvetít túl sok információt. Ha teljesítmény-sorrendben haladunk, a következő modell a 100 lóerős dízel, ami szintén szolgált némi meglepetéssel. A dízelektől azt szoktuk meg, főként mióta turbósak, hogy kis fordulatról húznak. Ez a másfél literes úgy tűnik, mintha nem ezt tenné. Tény és való, hogy nyomatékának maximuma 1750/percnél jön meg (ami, mondjuk, azért nem 1200/perc), és így csak körülbelül 1500/perctől terhelhető rendesen, de a fő ok – a nem túl pontosan kapcsolható – hatfokozatú kézi sebességváltó hosszú áttételezése (vélhetően a jobb káros-anyag kibocsátás miatt). A hosszú áttételezés abban nyilvánul meg, hogy 1000/perces motorfordulatnál a legmagasabb, azaz hatodik fokozatban körülbelül 65 km/h a sebesség, vagyis 130-nál alig kétezret forog a motor. Egyúttal az a bizonyos húzó fordulatszám is körülbelül 90-95 km/óránál érkezik meg hatodikban, az alatt a komolyabb gyorsításokhoz akár két fokozat visszaváltását is javasolhatja a váltás előrejelző, amit érdemes is követni. Amúgy a pörgetésnek sok értelme azért nincs, mert a legnagyobb teljesítményhez tartozó fordulatszám 3500/perc (azért persze elpörög a motor négyezerig), viszont háromezer felett már erőteljessé válik az utastérben a dízel dörmögése. A jelenlegi csúcsváltozat 130 lóerős háromhengerese kis fordulatról húz, sokáig pörgethető, de mindkettőről csak készakarva győződhetünk meg, mert normális esetben az automataváltó az igénytől függően finoman vissza-, vagy felvált. Utóbbi elég gyorsan megy neki kézi és automata állásban is, az előbbihez, mármint a gyors visszaváltásokhoz viszont érdemes a sport üzemmódot bekapcsolni. Talán mondani sem kell, pillanatnyilag ez a leggyorsabb 208-as, a végsebessége a gyár szerint 208 km/h, a gyorsulása 0-100 km/h között 8,7 másodperc, de – legalábbis papíron – mégsem a legnagyobb fogyasztású, ugyanis a 100 lóerős benzines 2 decivel többet igényel (5,9-et az 5,7-tel szemben). A dízel és a 130 lóerős benzines egyaránt GT Line felszereltségű volt, amivel 215/45 R 17-es kerekek járnak együtt. Ezeknek tulajdoníthatóan a kanyarokat még gyorsabban és biztosabban lehetett magunk mögött hagyni – anélkül viszont, hogy a rugózás észrevehetően romlott volna. Csak az éles szélű úthibák, aszfaltfoltozások váltak valamelyest érezhetőbbekké.

Költségek Jelenleg a Peugeot 208 árai nem ismertek, az importőr november közepére ígéri a végleges árak közlését. Jelenleg csak tippelni lehet: a vetélytársak árszintjét elnézve az jósolható, hogy a 75 lóerős alapmodell vételára valahol négy- és négy és félmillió forint között várható. A felszereltségi szintek azonban többé-kevésbé már ismertek. A Like alapszinten hat légzsák mellé sávtartó, táblafelismerő és automata vészfékező rendszer jár, és a rádió valamint a manuális klíma is része az alapcsomagnak. Eggyel feljebb (Active), az 5 colos kijelzőt 7 colos váltja, elektromosak a tükrök és bőrborítású a kormány. Még eggyel feljebb (Allure) jön a 16-os alufelni, az automata klíma, majd a GT Line felszereltségnél már 17-esek a felnik, LED-esek a fényszórók, és félbőr a kárpit. A GT szint ehhez 10 colos érintőképernyőt, navigációs rendszert és Alcantara kárpitozást ad hozzá. A felár ellenében megvásárolható felszereltségek tárháza persze ennél jóval bővebb, a 208-ashoz például szinte minden most elérhető biztonsági rendszert kínál a Peugeot a távolságtartó tempomattól kezdve a holttér-figyelőn keresztül az automata beparkolórendszerig bezárólag. A hajtásláncok sokféleségén kívül ez a másik pont, amiben a Peugeot a lehető legtöbbet kívánja nyújtani a 208-as vásárlóinak. A Peugeot 208 és vetélytársai – Listaár, forint A Peugeot 208 és vetélytársai – Listaár, forint Peugeot 208 PureTech 75 (75LE) kb. 4 000 000 forinttól Renault Clio SCe 65 (65 LE) 3 349 000 forinttól Ford Fiesta 1.1 (85 LE) 4 500 000 forinttól Volkswagen Polo 1.0 (95 LE) 5 037 370 forinttól