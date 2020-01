Belül radikális változást hozott a második generáció, a kerek légbeömlők, a puha ívekből építkező műszerfal nyomtalanul eltűnt, és átvette a helyét a külsőhöz, és a nagyobb modellekhez igazodó, vonalzóval rajzolt vezetőhely.

Már az alapfelszereltséggel digitális műszerfal néz vissza ránk, a gazdagon felszerelt tesztautóba pedig a középkonzolt uraló kijelzőből is a nagyobb, 10,1 colos került. Ezek uralják a felső sávot, egy szinttel lentebb szerencsére maradt a fizikai gombokkal irányítható klíma, ami üdvös, mert hiába gyárt már több márka hasonló, apró ezüstszínű recékkel feldobott tekerőgombokat, ebben még mindig az Audi a legjobb.

Egyszerűen a megérinthető, fémesen hideg, pont jó ellenállással mozduló kezelőszervek még mindig több prémium hangulatot hordoznak, mint az ujjlenyomatokkal összemaszatolt, legfeljebb remegéssel reagáló kijelző.

A navigáció felhő alapú adatbázisból, valós idejű adatokkal dolgozik, teljes körű az okostelefon-integráció, és vezeték nélküli töltő is rendelhető, ahogy 560 wattos, a tesztautóban pedig valódi zenei élményt adott a tizenegy hangszórós Bang&Olufsen hifirendszer.

Az S-line felszereltség tesz rá még egy lapáttal erre a kifinomult hangulatra. A kellemes felületű fém dekorbetét bármelyik kategóriában megállná a helyét, mind megjelenés, mind kidolgozás szempontjából, az ülések szintén túlmutatnak a kisautós színvonalon. Nagyszerű a kialakítás, kellően hosszú az ülőlap, több szín, anyag, textúra ad eleganciát az S-line üléseknek.

Nem kell kompromisszumot kötnünk az üléshelyzettel sem, tartás és kényelem kéz a kézben jár, ezt a sportülést tényleg átrakhatnánk bármibe az A6-osig, nem lenne okunk a panaszra. Előttünk és alattunk tehát minden rendben van, oldalt viszont kilóg a lóláb.

Az ajtók olyan sivár, egyhangú műanyag borítást kaptak, amit látva a fapados Fabiák jutnak eszünkbe. A helyzet hátul még tovább romlik, az egész egy merő fekete, egyhangú plasztik, ennél ezért többet várunk el 13 millió forintért.

A helykínálat meglepően jó (ez részben a 9 centiméterrel megnövelt tengelytávnak köszönhető, meglepően tágas a második sor, teljesen megfelelő akár két felnőtt számára is, és ami még meglepőbb, hogy ezzel együtt sikerült a csomagoknak is 335 liternyi teret hagyni hátul. Ezt az ülések döntésével 1090 literig bővíthetjük, így az apró A1 akár családi autónak is beválhat, ha tudunk okosan pakolni.