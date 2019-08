Szívmelengető hörrentéssel kel életre a motor az indítóbillentyű lenyomására. Kár, hogy később az akusztikus élmény már nem teljes: a Mini JCW még SPORT üzemmódban, visszaváltásoknál, megtorpanásoknál is mellőzi azokat a vad hörgéseket, véres gurgulázásokat, amit ezekben a modern prémium-sport-tuningos turbómotorokban annyira lehet szeretni. (Vagy gyűlölni, ízléstől függően, persze.) Jó a hangja, de nem igazán sport-turbós hang, csak sportkipufogó-hang.

Amúgy a kipufogó mély dörmögésétől eltekintve nagyon csendes a kocsi. 130-nál csak 2200-at forog a motor, de még a német autópályatempónál (160-180) is lehet beszélgetni vagy hallgatni a tiszta, de azért nem különlegesen érdekes hangzású Harman-Kardon rendszert. De persze ennél a Mininél nem áll meg az élet ebben a tartományban. Gázadásra az automata váltó a közepes duplakuplungosokat megszégyenítő fürgeséggel csap vissza valamelyik alsóbb fokozatba, és mehet a gyorsulás erősen, lendületesen egész leszabályzásig. A menetpróbán többször is megfutottuk a végsebességet, a másfél tonnánál alig súlyosabb kocsinak ezzel a motorral ez nem jelent problémát. A Mini Clubman JCW egy nagyon-nagyon gyors autó.

A nagy erőhöz igazított többi alkatrész pedig röhögve elviseli ezt a dinamikát. Sőt. Az autópályáról letérve, körforgalmakban, sodrós hegyi kanyarokban nem tudtam megszabadulni az érzéstől, hogy ez a Mini már nem az a gokartosan játékos kis izé, aminek megszoktuk és szerettük ezeket a kocsikat, hanem egy olyan sportmodell, ami már túlságosan is komolyan veszi saját magát. Torque vectoring, 4×4: már-már olyan tökéletességgel is rendíthetetlenséggel veszi a kanyarokat az autó, mint az s-betűs quattro Audik. hihetetlenül gyors, de nagyon steril és nagyon stabil minden mozdulata a kocsinak. Kicsit kiábrándító ez a tökély, mert az átlagos képességű sofőr nem is meri, nem is tudja határon kiautózni a lehetőségeket, ezért mindig picit olyan, mintha a technika vezetne az ember helyett. El kéne vinni zárt pályára is, hogy igazán kiismerjem, mit tud – és a technika érezhetően képes is lenne arra, hogy pályán bizonyítson. Csak győzze az ember benzinnel, gumival, fékbetéttel.