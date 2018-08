Fura most megkülönböztetni a külsőt és a belsőt, a Mini Cabrióban eléggé összemosódik a kettő, de hát így szoktuk tagolni a tesztjeinket, maradjunk is ennél. Szóval: arasznyival négy méter alatt, 2,5 méter alatti tengelytávon lenyitható tetővel igazán művészet akkora és olyan jól használható belső teret összehozni, mint ahogy a Mininek sikerült. Beültem magam mögé hátra, és nem haltam meg – mondjuk az igaz, hogy 181 centivel és bő száz kilóval azért nem lett volna kényelmes magam előtt ülni vezetés közben. De 175 centiig talán befér többé-kevésbé kényelmesen négy ember, 170 centiig meg biztos, a két felnőtt-két gyerek felállás pedig nagykamasz korig realitás. Pár évre akár négyfős családi autóként is el tudok képzelni egy Mini Cabriót. Vonóhoroggal…

A csomagtartó persze pici, de az a 215 liter jól pakolható, egy rafinált hátsóablak-emelő mechanikának köszönhető könnyen hozzáférhető az üreg, az meg nagyon vicces, hogy a kihajtott raktérfedélre 70 kilóig rá is lehet ülni.

Az anyagminőség, az általános hangulat minden Miniben valamiféle nagyon kellemes ötvözete a hippis bohókának és a prémiumnak. Ebben is, és a tesztautóban különösen feldobta a hangulatot az elegáns bőr ülőgarnitúra. Az első ülések támlájának döntése ugyan kényelmetlen a karos-hanyattesős mechanikával, de ezt kompenzálja a kihúzható combtámasz, ami ilyen kis autóban még prémiumban is ritkaság.

A kabriós életérzés a Miniben szinte tökéletes. A szélvédő nincs nagyon elöl, a kerete nem emelkedik az égbe, nincs szabadságérzet-romboló háromszögablak vagy bukókeret. Az egyetlen pici probléma a hátul túl magasra tornyozódó vászon, ami a belső tükör használhatóságát rontja egy kicsit, de nem vészes. A tetőt motor mozgatja, fél perc alatt (és 40 km/h-nál nem gyorsabban) nyílik-záródik. A Mini Cabrio érdekessége, hogy ha nem óhajtunk kabriózni, de egy kis fuvallat azért jólesne fentről, akkor a felhúzott vászontetőn tetőablakot nyithatunk. Ilyet semmilyen más kabrión nem láttam eddig, valószínűleg azért, mert nem is tud ilyet más.