Az Amazon alapítója csendben vevőt keres a Koru nevű, nagyjából 500 millió dolláros (155 milliárd forint) szuperjachtjára, mert a hajó egyszerűen túl nagy ahhoz, hogy kényelmesen lehessen használni – írja a Page Six.

A Koru nem egy hétvégi balatoni vitorlás kissé túlgondolt fedélzettel. A holland Oceanco által épített, 2023-ban átadott hajó 125,82 méter hosszú, 17,2 méter széles, kilenc kabinban 18 vendéget tud fogadni, a működtetéséhez pedig a Boat International adatai szerint 40 fős személyzet kell. A végsebessége 17 csomó, és a világ legnagyobb klasszikus vitorlás/szkúner jellegű magánjachtja.

A hajó már azelőtt híres lett, hogy igazán használatba vették volna. Építése idején komoly felháborodást okozott Rotterdamban, amikor felmerült, hogy a történelmi De Hef hidat részben szét kellene szerelni, hogy a magas árbócokkal szerelt jacht ki tudjon jutni a tengerre. A Reuters 2022-ben arról írt, hogy a város engedélyezte volna a híd középső részének ideiglenes eltávolítását, később azonban a tervből végül nem lett semmi.

7 fotó

A mostani hírek szerint a Koruval nem az a baja tulajdonosnak, hogy kevés rajta a luxus, hanem az, hogy minden tekintetben túl sok. Egyes források szerint a hajó mérete miatt több rangos helyszínen is gondot okozott a kikötés: nem tudott úgy megjelenni a monacói Forma–1-es hétvégén, ahogy egy ilyen státuszszimbólumtól elvárná az ember, és Velencében – Bezos és Lauren Sánchez esküvőjén – sem fért be a lagúnába.

Pedig a fedélzeten minden adott ahhoz, hogy a világ leggazdagabb embereinek se legyen okuk panaszkodni.

A beszámolók szerint a Koru kilenc privát lakosztállyal, három jakuzzival, üvegfenekű medencével, hatalmas fedélzetekkel és olyan orrdísszel készült, amely Sánchezt idézi meg sellőként. A hajóhoz egy külön, Abeona nevű, körülbelül 75 millió dolláros (23 milliárd forint) kísérőhajó is tartozik, rajta többek között helikopter-leszállóval, mert az már a Korura sem fért fel.

A fenntartás sem éppen gumicsónakos kategória

A Koru és az Abeona együtt a becslések szerint évi 30 millió dollárba kerülhet. A Page Six szerint egyelőre nem világos, hogy a kísérőhajó is része-e az esetleges eladásnak, Bezos képviselői pedig nem kommentálták a hírt.

A történetben az a legszebb, hogy Bezos problémája pont az, amiről egy átlagember legfeljebb abszurd viccként beszél: vett egy akkora luxusjachtot, hogy az a legexkluzívabb helyekre már nem fér be. A Koru így lehet a milliárdosvilág egyik leglátványosabb tanulsága: néha még egy 126 méter hosszú yacht is tud púp lenni az ember hátán…vagy alatt.