A Toyota 2025 óta az európai és a hazai piacáról is kivezette a Corolla tisztán belső égésű motoros változatait, csak hibrideket forgalmaznak, most mégis egy kézi váltós, villanyos rásegítés nélküli kiadást jelentettek be újdonságként.

A „lebutított” új Corolla a korábban már nyugdíjazott 1,5 literes, háromhengeres, 118 lóerős, 145 Nm-es csúcsnyomatékot produkáló Dynamic Force erőforrást kapja, melyhez hatfokozatú kézi váltót párosítanak – a sportos GR-változatokon kívül ez az egyetlen manuális Corolla a japán piacon.

Az ára is igen kedvező, mindössze 2 142 800 jent (4,15 millió Ft), így minden bizonnyal komoly kereslet le rá, de van egy csavar, csakis autósiskoláknak elérhető a telje nevén Corolla Driving School. (Összevetésképp: a jelenleg érvényes árlista alapján a magyar piacon a Corollák bruttó, kedvezményes listaárai 12,2 és 16,6 millió Ft között szóródnak kiviteltől függően, a legalacsonyabb japáni árak 2,4-2,5 millió jennél, azaz 4,8 millió Ft-nál kezdődnek.)

Az olcsósított, oktatásra szánt kivitel egyszerű, 15 colos acélfelniket kap, a fényszórók is a belépőszint X-Trimből valók, odabent a legolcsóbb műanyagborítás és kárpitok találhatók, ahogy infotainment-rendszer sem kerül bele.

Különleges funkciójának megfelelően az alapfelszerelés részét képezik ugyanakkor az oktatónak járó kiegészítő tükrök, valamint az utasoldali gáz- és fékpedálok, az ilyen autókra Japánban felhelyezendő kiegészítő táblák tartója, az eredeti központi kijelző helyét pedig digitális sebességmérő, az irányjelzők és a fék működését jelző fények, második, az oktató számára elérhető kürtgomb, valamint egy, navigációs eszköz rögzítésére szolgáló panel.

Kizárólag fehér, ezüst és fekete színben elérhető Corolla Driving School forintban bő 4 milliós ára igen kedvezőnek tűnhet, de érdemes tudni, hogy a Toyota korábbi oktatóautója, a 2025 óta nem gyártott Corolla Axio még olcsóbb volt, azért mindössze 3,1 millió forintnak megfelelő jent kértek.