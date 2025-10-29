A világ legnagyobb darabszámban eladott autója, a Toyota Corolla új fejezethez érkezett. A legendás modell, amely 1966-os bemutatása óta több mint 55 millió példányban talált gazdára világszerte, most teljesen új irányt vesz – legalábbis erre utal a Tokióban, a 2025-ös Japan Mobility Show-n leleplezett tanulmányautó.

A tizenharmadik generáció előfutárának számító koncepció gyakorlatilag minden elemében szakít a megszokott Corollával. Az éles vonalakkal formált, alacsony és sportos karosszéria, az integrált csomagtérspoiler és a futurisztikus fénycsíkok teljesen új karaktert adnak az autónak. A 21 colos, Y-küllős felnik már messziről elárulják, hogy ez nem a jól ismert családi szedán, hanem egy új korszak hírnöke.

Galéria

15 fotó

Ha nem lenne ott hátul a „Corolla” felirat, sokan talán fel sem ismernék az autót. A keret nélküli oldalablakok, a lejtős övvonal, valamint a különleges kialakítású tanksapka-fedél igazán érdekes részletek. Utóbbi arra utalhat, hogy többféle hajtásláncot terveznek – a Toyota a konnektoros hibridtől kezdve a teljesen elektromos változatig minden opciót előkészít, de belső égésű verzió is készülhet, akár karbonsemleges üzemanyaggal.

Új motorok, új technika

A japán gyártó megerősítette, hogy dolgozik egy új, 1,5 és 2,0 literes motorcsaládon, amelyek a jelenlegi erőforrásoknál könnyebbek, kisebbek és hatékonyabbak lehetnek. A Corolla, mint a Toyota egyik legfontosabb típusa, valószínűleg elsőként kapja meg ezeket a modern motorokat.

A jövő utastere

A belső tér szintén radikális újragondolás. A megszokott fizikai gombokat érintésérzékeny felületek váltják fel, amelyek digitális műszeregységet fognak körül. A váltókar egy lebegő középkonzolon, magasra helyezve található, ami inkább egy egyterű vagy koncepcióautó elrendezésére emlékeztet, mintsem egy hagyományos szedánéra. Ami ráadásul már nem is annyira szedán, sokkal inkább hatchback.

A Toyota megmutatta milyen lehet az új Corolla – Galéria 6

Mikor jöhet a sorozatgyártás?

Bár a mostani tanulmány még messze áll a gyártásra kész állapottól, a Corolla jelenlegi generációja már hét éve van piacon, így az utód bemutatása nem lehet nagyon messze. A Toyota várhatóan 2026 végén vagy 2027 elején leplezi le a sorozatgyártású változatot, amely valószínűleg megőrzi a tanulmány merész vonásait, de a mindennapi használat szempontjából visszafogottabb formában.

Arról hallottál már, hogy Magyarországon gazdára talált egy 63 milliós Toyota?

A Toyota megmutatta milyen lehet az új Corolla – Galéria 7
63 millióért kelt el itthon egy piszkosul vad Toyota
Valaki most nagyon boldog Magyarországon, hiszen egy olyan…