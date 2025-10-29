A világ legnagyobb darabszámban eladott autója, a Toyota Corolla új fejezethez érkezett. A legendás modell, amely 1966-os bemutatása óta több mint 55 millió példányban talált gazdára világszerte, most teljesen új irányt vesz – legalábbis erre utal a Tokióban, a 2025-ös Japan Mobility Show-n leleplezett tanulmányautó.

A tizenharmadik generáció előfutárának számító koncepció gyakorlatilag minden elemében szakít a megszokott Corollával. Az éles vonalakkal formált, alacsony és sportos karosszéria, az integrált csomagtérspoiler és a futurisztikus fénycsíkok teljesen új karaktert adnak az autónak. A 21 colos, Y-küllős felnik már messziről elárulják, hogy ez nem a jól ismert családi szedán, hanem egy új korszak hírnöke.

Ha nem lenne ott hátul a „Corolla” felirat, sokan talán fel sem ismernék az autót. A keret nélküli oldalablakok, a lejtős övvonal, valamint a különleges kialakítású tanksapka-fedél igazán érdekes részletek. Utóbbi arra utalhat, hogy többféle hajtásláncot terveznek – a Toyota a konnektoros hibridtől kezdve a teljesen elektromos változatig minden opciót előkészít, de belső égésű verzió is készülhet, akár karbonsemleges üzemanyaggal.

Új motorok, új technika

A japán gyártó megerősítette, hogy dolgozik egy új, 1,5 és 2,0 literes motorcsaládon, amelyek a jelenlegi erőforrásoknál könnyebbek, kisebbek és hatékonyabbak lehetnek. A Corolla, mint a Toyota egyik legfontosabb típusa, valószínűleg elsőként kapja meg ezeket a modern motorokat.

A jövő utastere

A belső tér szintén radikális újragondolás. A megszokott fizikai gombokat érintésérzékeny felületek váltják fel, amelyek digitális műszeregységet fognak körül. A váltókar egy lebegő középkonzolon, magasra helyezve található, ami inkább egy egyterű vagy koncepcióautó elrendezésére emlékeztet, mintsem egy hagyományos szedánéra. Ami ráadásul már nem is annyira szedán, sokkal inkább hatchback.

Mikor jöhet a sorozatgyártás?

Bár a mostani tanulmány még messze áll a gyártásra kész állapottól, a Corolla jelenlegi generációja már hét éve van piacon, így az utód bemutatása nem lehet nagyon messze. A Toyota várhatóan 2026 végén vagy 2027 elején leplezi le a sorozatgyártású változatot, amely valószínűleg megőrzi a tanulmány merész vonásait, de a mindennapi használat szempontjából visszafogottabb formában.

