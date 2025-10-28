Nem sokan tudják, de a Toyota Supra A90-ből készült egy égeszen alacsony szériás sorozat, amelyből mindössze 300 példány látta meg a napvilágot. Ez volt a Toyota GR Supra Final Edition, amely precíziós, versenypályára készített, de közúton is használható, sportautó.

Egy Vezesshez közel álló, megbízható forrás nemrég elárulta, hogy ebből az autóból Magyarországra is került egy darab és a napokban talált gazdára.

A szerencsés tulajdonos 63 millió forintot fizetett ki az éjfekete fenevadért, ami azt jelenti, hogy ez a valaha itthon eladott legdrágább Toyota.

A Final Edition hallatán luxuskivitelre gondolhatnánk, de itt nem erről van szó: a széria a GT4 versenyautó által ihletett megoldásoktól lett brutálisan sportos.

Az alap Supra 340 lóerős motorjának csúcsteljesítményét 435 lóerőre emelték, a maximális forgatónyomaték 500 helyett 570 Nm. Ezzel párhuzamosan a sebességhatárolást is feloldották, így a végsebesség 250-ről 270 km/órára nőtt. A Supra GT4 versenyautó hozadéka az érces hangú Akrapovič titán kipufogó is.

A futóművet szintén a GR Supra GT4 versenyautónál alkalmazott állítható (kirugózás 16, berugózás 12 fokozatban) KW lengéscsillapítóval szerelték fel, mindkét tengelyen módosították a kerékdőlési szöget, és úgy optimalizálták az aktív differenciálmű vezérlését, hogy csökkentsék az alulkormányozottsági hajlamot.

A 10 mm-rel szélesebb Michelin Pilot Sport Cup 2 abroncsokat alacsony tömegű keréktárcsákra szerelték, elöl 19, hátul 20 colos méretben. Elöl 19 colos Brembo tárcsák és speciális, nagy súrlódású betétek emésztik fel a mozgási energiát, az acélfonatú fékcsövek pontos adagolhatóságot biztosítanak.

Az intenzív kanyarvételekre felkészülve úgy módosították az olajteknő kialakítását, hogy biztosítsák a mindenkori egyenletes kenést, a hűtési teljesítményt erősebb ventilátorral és extra radiátorral fokozták, a differenciálmű házán megnövelték a hűtőbordák méretét.

Vajon látjuk majd a magyar utakon ezt a különlegességet, vagy egy gyűjtemény mélyére kerül egy megfelelő hőmérsékletű és páratartalmú garázsba?

