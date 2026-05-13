Akadnak a világon olyan emberek, akik az átlagosnál jóval többet használják autójukat. Amikor pedig ez az extrém igénybevételt megbízható szerkezettel társul, és hosszú éveken át képes ugyanaz az autó kiszolgálni a nyüstölést, akkor születnek az olyan hihetetlen eredmények, mint amivel egy kelet-angliai Suzuki márkakereskedés szervize találkozott.

Az ügyfél 2017-ben, új autóként vásárolt egy esztergomi gyártású Vitarát, az 1,6 literes szívó benzinmotorral. Nem tudjuk, mire használta a mindennapokban, de azt igen, hogy többször bejárta vele Európát. Az autótól csak a közelmúltban vált meg, ekkor pedig 436 500 mérföld, azaz megdöbbentő 702 500 kilométer volt a kocsiban. Ezt leosztva évi 78 000, havi 6500 kilométert kapunk, nem csoda hát, hogy az autó tulajdonosa évente többször is átvizsgáltatta az autót, mindig márkaszervizben.

A 700 ezer kilométer alatt 15 készlet abroncsot falt fel a kocsi – alkatrész szempontjából ez volt az egyetlen kirívó érték, mert egyébként nem kellett sok mindent cserélni a Vitarán – az egyik féltengely gumiharangjával kellett foglalkozni soron kívül, egyébként a motor, a váltó és a kipufogó még az eredeti, és olaj sem szivárog a hajtásláncból.

A tulajdonos a közelmúltban becserélte autóját egy 2024-es gyártású hibrid Vitarára, érdekes lesz látni, hogy azzal mekkora távolságot fog majd megtenni.

A rekorder autóról – a fenti kilométer-számlálótól eltekintve – sajnos nem állnak rendelkezésre fényképek; az alábbi galériában vele egyidős, 2017-ben gyártott Vitarák láthatók, új korukban fotózva.

A Suzuki 2015 óta Esztergomban gyártja az európai piacra szánt Vitarákat, így a rekorder autó is Magyarországon készült. A gyár egy évvel ezelőtt készítette el egymilliomodik Vitaráját.

