Különleges Suzuki Ignist mutathatunk be használt autóként kedves olvasónk, Lugosi Gábor üzenetének köszönhetően: az első gazdás autó órája 895 513 kilométert mutatott a fotózáskor! 20 együtt töltött év és lassan 900 ezer közös kilométer története nem tud más lenni, csak érdekes.

Boltba járós autó

Cegléden találkozunk az autó tulajdonosával, Kollár Jenőnével. Nyolc évnyi devizahitelre vásárolta élete első új autóját, de a svájci frankos kölcsön törlesztőrészletei ellenére sem bánta meg a döntést, mert az újonnan vett autó hálásan szolgálta őt, társaként munkájában.

50 fotó

A temérdek kilométer nem Hamburgba ingázva jött össze, olyannyira nem, hogy gazdája alig mozdult ki Pest és Bács-Kiskun megyéből, és szó szerint boltba járt az autóval. Csak nem bevásárolni, hanem újságokat terített vele.

Marika, aki nemrég ment nyugdíjba, alighanem örökre emlékezni fog az újságozás útvonalára. Cegléd-Kecskemét-Tápiószőlős-Újszilvás-Tápiógyörgye-Tápiószele-Farmos-Tápiószentmárton-Tápióbicske-Tápiószecső-Pánd-Bénye-Káva-Gomba-Úri-Sülysáp-Vácszentlászló-Tóalmás-Szentmártonkáta-Nagykáta-Cegléd-Törtel-Abony-Kőröstetétlen-Jászkarajenő-Kocsér-Nagykőrös-Nyársapát-Csemő volt a leggyakrabban megtett útvonal, ami időnként dabasi és berceli boltokkal egészült ki. Néha 45, máskor akár 90 boltot keresett fel Marika az Ignisszel.

Még vadkár sem volt

Errefelé bőven volna lehetőség vad által okozott kárt elszenvedni a kocsival, de az óvatos vezetés és a ráérős tempó megóvta Marikát és az Ignist a balesetektől, bár az őzek, vaddisznók, nyulak felbukkanása időnként vészfékezést követelt, amitől a tetőig pakolt újságkötegek előrecsúsztak.

18 évig fizette a gondos tulajdonos a cascót ugyanannál a pénzintézetnél, amíg a biztosító az autó kora miatt felmondta a szerződést. A balesetmentes vezetésből fakadóan a biztosító összesen két szélvédőcserét térített a majdnem két évtized alatt.

Kezelni kell a rozsdásodást a műszaki előtt

Bár a fehér Ignisnek van garázsa és semmilyen elemét nem érte fényezést igénylő sérülés, a korrózió elővette a karosszériát. A kasztni a típuson megszokott helyeken rozsdásodik, elöl és hátul a küszöbök végén illetve a sárvédők alján.

Látszik a küszöb és a sárvédők tövének korrodáltságán, hogy a következő műszaki vizsgának csak lakatosmunka után futhat neki az Ignis. Érdemes megcsináltatni, mert az autó alja jó állapotban van, a taposólemezek épek, a csomagtér fenéklemeze is rendben van, ahogy a hátsó kipufogódob is bírja.

A hosszú utakon átmelegedő dobból el tudott párologni a kondenzvíz, ami elinduláskor könnypatakként folyik ki a rövid utakon szenvedő autók kipufogójából.

Nem látszik a belsején a 900 ezer kilométer

Szemmel láthatóan vigyáztak a kocsira, belső teréről egyáltalán nem tippelnék közel egymillió kilométeres futásteljesítményre. A váltószoknya lelakott, de ez gyorsan cserélhető és apró tétel. A volánt sosem óvta kormányvédő, mégsem esnek ki darabok a műanyagból, a CD-s rádió a mai napig jól működik és az ablakemelő-szerkezet is eredeti. Az üveg sosem esett be, csak a kapcsoló szorult cserére.

Meglepett, hogy a több mázsányi újság ellenére milyen jó állapotban maradt a csomagtartó és az alsó farostlemez. A gyári gázteleszkópok elfáradása után egy ideig a jól bevált faléces kitámasztás tartotta az ötödik ajtót, de a később beépített használt gázrugók a mai napig fickósan emelik a csomagtérfedelet, pedig hideg időben fotóztunk.

Eredeti motor, váltó, vezérműlánc

Az autó gazdaságos szervizelését Lugosi Gábor, a családi barátja végzi, ő tartja számon az évek során adódó javításokat a jobb oldali hosszabb féltengely belső csapágyának cseréjétől a kézifékkötélen át a fékfolyadékot izzadó munkahenger javításáig. Az autó jó minősége nem tette túlságosan próbára az emlékezetét.

Például az üzemanyag-szivattyúkhoz nem kellett még nyúlni, a tankban lévő gázolajpumpa és a nagynyomású szivattyú is gyári eredeti. A váltó kitámasztóbakja követelt cserét és a váltórudazat Faudi-feje (egy gömbcsukló) szétugrott párszor, de házilag átalakítva hosszabb ideje jól működik. A váltókar túl laza megvezetése mutatja a sok kilométert, a váltóbot oldalirányba lötyög, de maga a sebességváltó nem igényelt javítást, beérte az olajcserékkel.

A 10 ezer kilométerenként elvégzett olajcserékkel a FIAT-eredetű négyhengeres vastagon rácáfolt az 1248 köbcentis dízel felbukkanására a rossz és megbízhatatlan motorokról eszkábált szégyenlistákon. Annyira stabilan működik, hogy még a vezérműlánca is eredeti.

Valahol 700-750 ezer km után kezdett hozzányúlni az olajhoz a kis dízelmotor, de sok japán benzines gazdája 180-250 ezer kilométernél, ha 10 000 kilométerenként csak egy liter motorolaj válna kipufogógázzá. Az olajcserék az addig használt 10W40 helyett 15W40-es motorolajjal történnek. Ez itt beválhatott ugyan, de semmiképp nem javasoljuk olvasóinknak, hogy minőségben és viszkozitásban eltérjenek a gyárilag előírt kenőanyagtípusoktól!

Félmillió km körül tart a turbó

Eddig két kuplungszettet fogyasztott az autó, mindkétszer a kettős tömegű lendkerékkel együtt újult meg az erőátvitel. A turbófeltöltő élettartama hosszabbnak bizonyult az átlagosan 350-400 ezer kilométert futó kettős tömegű lendkeréknél, azt csak egyszer kellett kicserélni 400 ezer kilométer körül.

A gyári féltengelyek az autó többi eleméhez képest nem húzták sokáig, de az esetenként kirívóan silány utángyártottakhoz képest így is megérik az árukat. A gyári alkatrészek jó ár/érték arányát igazolta a már kétszer cserélt indexkar is. A gagyi utángyártott kormánykapcsolót 10 ezer km után kellett cserélni, míg a gyári majdnem 750 ezer km-t elment.

Talán a meleg motorral és átforrósodott kipufogórendszerrel megtett utaknak köszönhető, hogy 900 ezer kilométerhez közeledve a kipufogó még a gyári.

Sem csőszakaszt, sem dobot nem kellett benne újjal kiváltani. A karbantartási költségeket alighanem mérsékelte, hogy az Euro 4-es szabványt simán a katalizátorral hozni tudta a motor, nem igényelt részecskeszűrőt, amit így tisztítani és cserélni sem kellett. Váratlan ugyan, de itt a kipufogógáz-visszavezetéssel (EGR vagy AGR) sem volt még gond.

20 év és 900 ezer km rugótörés nélkül

A gyakran rossz másodrendű utak és a 4-5 mázsás terhelése ellenére a hátsó kerékagycsapágyak 600 ezer kilométernél is többet bírtak. Vagy ami még meglepőbb, hogy a hátsó rugók a gyári eredetiek, pedig 15-20 éves korban tényleg márkától függetlenül törnek a korrózió miatt, még ennél sokkal kisebb terhelés és futásteljesítmény mellett is.

Amit szeretett az autó, az a kormányösszekötő-gömbfej és főleg az első fényszórók H4-es izzója, viszont az összes többi izzóval takarékosan bánt, akárcsak a gázolajjal. Gazdája nem méricskéli decire a fogyasztást, tapasztalatai szerint a nagy átlag télen-nyáron 5 liter százon.

Tökéletes harmóniában

Kollár Jenőné tökéletes harmóniában vezeti az Ignist, azonnal érezni, mennyire összenőttek az autóval. Kíméli az autót, finoman kezeli, de határozottan és jó tempóban vezet. Mellette azok is biztonságban éreznék magukat, akik amúgy nagyon rossz utasok.

Gazdája szereti a fehér Suzukiban a kényelmes ki- és beszállást, ennyi megállással, cipeléssel ez nem elhanyagolható erénye az Ignácnak. Ebben sokkal jobb a magas építésű Ignis és az egyterűs Wagon R+, mint a Swift vagy a Baleno.

Meglepett, hogy nincs légkondicionáló az autóban, de gazdájának nem is hiányzik. Ő így is becsüli, szereti ezt a Suzukit, akárcsak az 5 és 10 éves kis unokák, akik el sem tudják képzelni, hogy nagymamájuk eladja a szerintük nagyon cuki Ignist.

„Ez az autó velem együtt megy nyugdíjba és velem is öregszik meg” – mondja Marika, aki hálásan gondol azokra a szakemberekre, akik Esztergomban ilyen jól összerakták az ő autóját. Nyugdíjasként kevesebbet jár majd vele és nagyobb utakra a család másik autóját használják, de előbb-utóbb szeretné elérni vele az egymillió kilométert.