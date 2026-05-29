A Bajnokok Ligája-döntő előtti napokban már nemcsak a szurkolók, hanem a csapatok is megérkezett Budapestre. A Paris Saint-Germain esetében ennek egyik leglátványosabb eleme a klub saját fényezésű csapatbusza, amely a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről szállította a játékosokat és a stábot a belvárosba pénteken.

A PSG busza nem egy bérelt turistabusz, hanem a párizsi klub évek óta ismert, saját arculatú csapatbusza. A jármű egy MAN Lion’s Coach L R08, háromtengelyes távolsági busz. A francia közlekedési adatbázisban a jármű CS-270-BQ rendszámmal szerepel, 2013 márciusi forgalomba helyezéssel.

A típus adatai alapján ez egy 13,8 méter hosszú luxusbusz, amelyet eredetileg hosszú távú utazásokra, kényelmes csapatszállításra terveztek. A konkrét PSG-busz adatlapja szerint 40 ülőhelyes, Euro V-ös besorolású, motorja 441 lóerős MAN D2676, a váltója pedig automata ZF.

A budapesti érkezés különösen látványosra sikerült a rendőri felvezetéssel.

A PSG és az Arsenal a Puskás Arénában játssza a 2025/26-os Bajnokok Ligája döntőjét. A finálét 2026. május 30-án rendezik Budapesten, vagyis a főváros ezekben a napokban tényleg európai futballközponttá válik.

A döntő másik szereplőjénél, az Arsenalnál más a buszos kultúra. Az angol klub általában nem látványosan, Arsenal-színekbe öltöztetett saját csapatbusszal közlekedik, ahogy most sem tették. A friss fotók alapján egy fehér Mercedes-Benz, és egy mellette látható teljesen fekete buszra szálltak fel az angolok a reptéren.

Miközben a PSG buszának budapesti begurulásáról már van nyilvános videó, az Arsenal konkrét budapesti buszos érkezéséről egyelőre nem találtunk hasonló felvételt.

