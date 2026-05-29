Kivel nem fordult még elő, hogy egy zsúfolt városban, vagy bevásárlóközpont parkolójában, percekig a rossz sorban keresi az autóját? Kellemetlen, de van ilyen. Justin Bieber ezt a műfajt egészen új szintre emelte: korábbi beszámolók szerint közel három hétig nem került elő személyre szabott Ferrarija.

Bieber jó néhány éve egy Beverly Hills-i (Los Angeles, USA) buli előtt a Montage Hotelnél hagyta kocsiját, majd West Hollywood felé vette az irányt a barátaival. Másnap viszont nem az volt a legnagyobb gond, hogy hol van a napszemüveg vagy a telefon: a Ferrari holléte is kiment a fejéből.

Nem akármilyen autóról volt szó

A kocsi egy Ferrari 458 Italia volt, amelyet a West Coast Customs alakított át neki (igen, az ő műsoruk futott sokáig az MTV-n, jól emlékszel). A Frozen Blue színre fóliázott, Liberty Walk-szerű szélesítéssel és látványos kiegészítőkkel megpakolt olasz sportautó pont az a fajta gép, amit normál esetben nehéz lenne szem elől téveszteni. Biebernek mégis sikerült.

A Ferrari 458 Italia alapból sem visszafogott szerkezet: 4,5 literes, szívó V8-as motorja 570 lóerőt ad le, a végsebessége 325 km/óra felett van, és 3,4 másodperc alatt gyorsul százra.

A kocsit végül Bieber egyik asszisztense találta meg. A hotel személyzete állítólag végig azt hitte, hogy a sztár tudatosan hagyta náluk az autót, mert hírességeknél nem ritka, hogy egy-egy drága járművet hosszabb időre is a szálloda őrzött parkolójában hagynak. Egy alkalmazott szerint az asszisztens szinte sírva fakadt a megkönnyebbüléstől, amikor kiderült, hogy a Ferrari végig biztonságban, fedett helyen állt, pedig már azt hitték, ellopták.

A történetben a parkolási díj sem mellékes

Helyi hírforrások szerint egy éjszaka 46 dollárba került a hotelnél, ami három hét alatt 966 dollárra jött ki (kb. 300 ezer forint). Ez a Ferrari értékéhez képest aprópénz, de így is elég erős tanulópénz azért, hogy valaki megjegyezze, hova adta le a kulcsot. A kocsi értékét több helyen 240-260 ezer dollár körül emlegették. Ez mai árfolyamon nagyjából 73-79 millió forintos nagyságrend. Bieber később eladta a Ferrarit.

Egyébként 2022-ben a világhírű énekes tiltólistára került az olasz gyártónál, vagyis közvetlenül a Ferrari neki nem ad el autót. Az énekes akkor szerezte az első rossz pontokat, amikor átalakíttatta fent említett, 2011-es Ferrari 458 Italiát a sztárműhelynek számító West Coast Customs szakembereivel. Később még egy lapáttal rátett a helyzetére, hogy elárvereztette a 458-ast, a Ferrari tájékoztatása nélkül. Az információk szerint az olasz márka az amerikai vevőkkel szigorú megállapodást köt, amely elővásárlási jogot biztosít nekik a kocsikra.